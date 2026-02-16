Войти
Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России

Украинская ракета «Фламинго»
Украинская ракета «Фламинго».
Источник изображения: @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

Украинская ракета "Фламинго" оказалась неудачным проектом на фоне ударов российских войск и внутренних проблем на Украине, пишет РИА "Новости" со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel. В публикации отмечается: "Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям".

Военный аналитик Густав Грессель рассказал, что зимой на западе Украины были поражены несколько объектов, о которых киевские власти предпочли не распространяться. По мнению издания, подобная скрытность говорит о поражении именно военных предприятий. Еще один эксперт Фабиан Хоффман считает, что "Фламинго" – лишь часть целого ряда украинских амбициозных, но несостоявшихся проектов, причина в которых – технологическая отсталость и глубокая коррумпированность оборонного сектора Киева.

Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что производственная линия "Фламинго" была уничтожена ракетным ударом. Газета Wall Street Journal также сообщала, что Украина не располагает ресурсами для выпуска достаточного числа этих ракет, а новое оружие не способно изменить ситуацию на фронте, как и поставки ранее переданного Киеву вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности покинули зал во время дискуссии с Владимиром Зеленским. Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет "Фламинго".

Дмитрий Зубарев

