"Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта" (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: европейцам в Мюнхене не удалось решить проблему финансирования Украины

Зеленский в Мюнхене сменил тон в адрес европейцев и вместо упреков попытался их разжалобить, пишет Der Spiegel. Однако PR-ход не удался: помочь киевскому режиму ни ракетами Patriot, ни деньгами "союзники" не смогли.

Кристиан Эш

Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer)

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о самой острой проблеме своей страны — нехватке ракет ПВО. В своем прошении он прибегает к новым средствам.

Для Владимира Зеленского этот PR-ход, во всяком случае, выглядит необычной подачей.

Глава киевского режима занял место на сцене Мюнхенской конференции по безопасности перед большим экраном, на котором появлялись цифры и графики. Они должны были показать, под каким колоссальным давлением живет Украина в эту четвертую зиму боевых действий.

"Многие из вас уже были здесь, в Мюнхене, когда случился этот удар", — говорил Зеленский, а за его спиной по цифровой карте Украины полз угрожающий поток красных треугольников. Это визуализация российского воздушного налета в ночь на 13 февраля. Целью удара была энергетическая инфраструктура в Киеве, Днепропетровске (Днепре), Одессе. Средства поражения — 219 беспилотников и не меньше 24 баллистических ракет, то есть тех, которые можно сбить только американскими ракетами ПВО Patriot.

"Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — говорит Зеленский. Часть ракет Patriot, использованных в четверг для отражения удара, прибыла на Украину всего за несколько дней до этого.

Нехватка ракет

Сейчас самая неотложная проблема для Украины состоит в дефиците ракет ПВО, произведенных в США, но оплачиваемых другими союзниками через так называемую программу Purl НАТО. То есть прежде всего ракеты должны оплатить находящиеся в зале европейцы — те, к которым Зеленский обращается в Мюнхене.

Чуть меньше месяца назад Зеленский необычайно резко прошелся по тем же европейским партнерам в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В Киеве тем временем российские ракеты разрушали теплоэлектростанции, напряжение было колоссальным.

Тогда он насмешливо назвал ЕС "лишь салатом из малых и средних держав, приправленным ее врагами" и сравнил его с половиком. "Завтра, возможно, и вам придется защищать свой “образ жизни”. Если Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги", — уверенно заявил он. Во многих европейских столицах эта речь была встречена без энтузиазма.

Позже, когда в Киеве его спросили, почему он так жестко выступил, Зеленский, среди прочего, ответил: из-за просроченных платежей европейцев возникли задержки с поставками жизненно важных для Украины ракет Patriot.

Теперь на повестке в Мюнхене находится та же срочная тема, но вместо жестких упреков он убеждает картинками, цифрами и графиками. В зале отеля Bayerischer Hof это, вероятно, многих приятно удивило.

Готовность к выборам

Прямую критику Зеленский адресует скорее предыстории нынешнего противостояния. Он упоминает бывшего президента Джо Байдена, который встретился с Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году и тем самым "повысил его статус"; бывшего вице-президента Камалу Харрис, отвергшую превентивные санкции для сдерживания возможного российского удара; бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который советовал украинцам рыть окопы вместо того, чтобы добиваться поставок оружия. Иными словами, Зеленский обрушивается на предшественников или оппонентов Дональда Трампа, возможно, в надежде, что это будет хорошо воспринято в Вашингтоне.

И, похоже, не случайно уже в пятницу вечером в Мюнхене он дает публичное интервью американской журналистке Даше Бернс (Dasha Burns) — той самой, которой Трамп в декабре дал развернутое интервью. На сцене POLITICO Pub появляется заметно уставший Зеленский, но все еще способный на остроумные реплики.

Он говорит о выборах, которых Трамп время от времени требовал от Украины. Разумеется, он готов к ним, но "90% украинцев, согласно опросам, против", — сетует Зеленский и язвительно добавляет: "Если кого-то вообще интересует мнение украинцев". Однако необходимое условие — безопасность. Если Трамп сможет склонить Путина к прекращению огня на два или три месяца, то, по словам Зеленского, ничто не помешает провести выборы.

Чего Зеленский в своих мюнхенских выступлениях не повторяет, так это упрека, который он прежде высказывал журналистам в Киеве: будто именно европейцы из-за задержек с платежами затормозили поставку американских ракет Patriot, а это, в свою очередь, привело к разрушениям украинской инфраструктуры, которых можно было избежать.

Между тем, судя по всему, система Purl, через которую европейские союзники по НАТО оплачивают американские пакеты вооружений, и правда серьезно буксует. В начале года, например, несколько стран ЕС (дипломаты НАТО конкретно называют Францию и Грецию) отказались и дальше оплачивать дополнительные пакеты ПВО для Украины. В результате поставки на несколько недель застопорились. Перед встречей министров обороны НАТО на этой неделе давление стало настолько сильным, что Великобритания объявила о готовности профинансировать пакет на сумму в сотни миллионов.

На фоне этой ситуации министр обороны Борис Писториус, вместе с которым Зеленский в пятницу утром посетил немецко-украинское производство беспилотников под Мюнхеном, выступил с крайне необычной инициативой. Совершенно неожиданно он предложил в кругу министров обороны следующую идею: Германия передаст пять ракет-перехватчиков Patriot из запасов бундесвера, если остальные партнеры по НАТО предоставят 30 столь востребованных ракет. Пока неясно, сработает ли идея, но некоторые партнеры как минимум проверяют, могут ли они присоединиться к этому "пулу поставщиков Patriot".

Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось. Прежде всего Париж выступает против: президент Эммануэль Макрон настаивает, что замороженные активы должны в приоритетном порядке идти на поставки систем вооружений европейского производства.