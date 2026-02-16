Войти
Военное обозрение

ГУР Украины поставил корейскую армию на третье место по уровню применения БПЛА

249
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Часть подразделений Корейской Народной Армии по-прежнему находятся на территории Курской области и действуют вместе с российскими войсками. Об этом сообщает украинская военная разведка.

КНДР не выводит свои войска из России, часть подразделений КНА продолжают принимать участие в совместных с ВС РФ операциях в Курской области, возможно, что и в других приграничных регионах. Кроме того, корейцы перенимают опыт современной войны у российских бойцов, делая акцент на применении беспилотников, а также технологиях радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ). Как заявил представитель украинской разведки Андрей Черняк, корейцы уже входят в тройку лучших армий мира по этим показателям. На первом и втором местах Черняк разместил армии Украины и России.

Мы четко видим: по информации военной разведки Украины, военнослужащие Северной Кореи управляют, используют боевые дроны. И не только дроны. Важно, что они уже умеют пользоваться средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что Пхеньян отправил на помощь российской армии часть своих подразделений, которые помогли освободить от ВСУ территорию Курской области. Кроме того, КНДР поставляет России артиллерийские снаряды, ракеты, а также некоторые виды вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей