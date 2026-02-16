ГУР Украины поставил корейскую армию на третье место по уровню применения БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Часть подразделений Корейской Народной Армии по-прежнему находятся на территории Курской области и действуют вместе с российскими войсками. Об этом сообщает украинская военная разведка.

КНДР не выводит свои войска из России, часть подразделений КНА продолжают принимать участие в совместных с ВС РФ операциях в Курской области, возможно, что и в других приграничных регионах. Кроме того, корейцы перенимают опыт современной войны у российских бойцов, делая акцент на применении беспилотников, а также технологиях радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ). Как заявил представитель украинской разведки Андрей Черняк, корейцы уже входят в тройку лучших армий мира по этим показателям. На первом и втором местах Черняк разместил армии Украины и России.

Мы четко видим: по информации военной разведки Украины, военнослужащие Северной Кореи управляют, используют боевые дроны. И не только дроны. Важно, что они уже умеют пользоваться средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что Пхеньян отправил на помощь российской армии часть своих подразделений, которые помогли освободить от ВСУ территорию Курской области. Кроме того, КНДР поставляет России артиллерийские снаряды, ракеты, а также некоторые виды вооружений.