Когда-то о российской угрозе предупреждали американцы. Теперь настал черед европейцев (The New York Times, США)

NYT: Европа намерена затянуть украинский конфликт еще на 1–2 года

США и Европа в ходе Мюнхенской конференции разошлись в оценке ситуации на Украине, пишет NYT. Вашингтон предполагает скорое мирное урегулирование и не видит в России угрозы Западу. Европейцы же настроены затянуть боевые действия еще на пару лет.

Дэвид Сэнгер (David Sanger)

В Мюнхене европейские лидеры заговорили о том, чтобы “обезопасить” себя от США и непредсказуемости президента Трампа.

Четыре года назад американские официальные лица прибыли на Мюнхенскую конференцию по безопасности, вооруженные спутниковыми фотографиями скоплений российских войск и перехваченными разговорами российских генералов, и предупреждали, что спецоперация на Украине неминуема. Большинство же высокопоставленных европейских чиновников эти доказательства отвергло, заявив, что президент России Владимир Путин просто блефует.

Несколькими днями позже на Украине вспыхнул конфликт, который на следующей неделе перевалит за четырехлетний рубеж.

В этом году роли практически поменялись. Горстка прибывших в Мюнхен американских официальных лиц во главе с госсекретарем Марко Рубио ведет речь в первую очередь о переговорах, которые положат конец кровопролитию, и только потом переходит к другим темам. Зато европейцы возражают, что даже прекращение огня или мирное соглашение не положат конец систематическим диверсиям Путина по всей Европе и что его территориальные аппетиты едва ли удовлетворятся на украинских рубежах (Россия не планирует вторжение в Европу, а связь диверсионных актов с Кремлем не доказана. — Прим. ИноСМИ).

Споры, разгоревшиеся в прошлом году между Вашингтоном и Европой по поводу пошлин, Гренландии и свободы слова для правых политических партий, а также заявления администрации Трампа о том, что Европе грозит “цивилизационная гибель”, если она не возьмет под контроль собственные границы, заслонили собой более глубинный сдвиг. После этой серии потрясений лидеры нескольких европейских стран заговорили о “снижении рисков” — с тем, чтобы обезопасить себя от США.

Ранее этот термин был “зарезервирован” для стратегии борьбы с чрезмерной зависимостью от Китая, уязвимых поставок российской нефти или важнейших полезных ископаемых. Теперь же он употребляется непосредственно про США. Европейцы предупреждают об угрозах, которые американцы в своих речах на конференции даже не упоминали. И одна из них — непредсказуемость Трампа.

В своей субботней речи Рубио попытался развеять часть опасений Европы, выбрав гораздо более дипломатичный тон, чем вице-президент Джей Ди Вэнс, выступавший год назад с той же сцены. “Мы всегда останемся детищем Европы”, — заявил он, сосредоточившись на глубине связей и истории заселения Северной Америки европейцами — вместо нотаций о якобы репрессиях против ультраправых группировок. Некоторые из прошлогодних тем Вэнса также были озвучены, однако более мягкая подача значительно облегчила их восприятие преимущественно европейской аудиторией.

Однако Россию — главный источник опасений европейцев в области безопасности — Рубио лишь упомянул вскользь и не озвучил никаких предостережений Путину, хотя всего несколькими часами спустя несколько союзников США обвинили Кремль в отравлении Алексея Навального* запрещенным токсином (М. Захарова назвала эти заявления информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада. — Прим. ИноСМИ). Покойный лидер российской оппозиции скончался два года назад в заточении. Позже в тот же день несколько дипломатов признали, что одно то, что Вашингтон не подтвердил эти разведданные во всеуслышание, говорит само за себя.

В то же время свидетельства ущерба, нанесенного за прошедший год, были повсюду. Датчане, все еще ошеломленные стремительностью, с которой в декабре и январе над ними нависла перспектива военного конфликта с США, ведут публичные переговоры с Вашингтоном. Здесь, в Мюнхене, они продолжали расспрашивать американцев, может ли Трамп, по их мнению, не удовольствоваться арендой и снова потребовать, чтобы США завладели покрытым льдом островом площадью более миллиона квадратных километров. ("Вполне", — ответили премьер-министру Дании Метте Фредериксен несколько американцев.)

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своей пятничной речи отчитал европейских сограждан за давнишнюю и чрезмерную зависимость от США, повторив старый упрек самого Вашингтона в адрес Европы.

Пожалуй, ярче всего новая дилемма Мерца отразилась в его годичном споре с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, должна ли Германия укрыться под французским ядерным зонтиком или нет. Ранее сам Мерц неоднократно подчеркивал, что любые меры, какие бы Франция ни предприняла для максимальной защиты Германии, должны согласовываться с НАТО и США.

Ядерная инициатива Мерца явно диктуется нервозностью из-за того, что Вашингтону больше нельзя доверять и что он не намерен рисковать Нью-Йорком, защищая Берлин. Он видит четкую необходимость в ядерном плане Б, однако это займет некоторое время: далеко не факт, что небольших независимых сил ядерного сдерживания Франции хватит, чтобы защитить Германию, а возможно, и Польшу, или что французы с готовностью поставят Париж под удар ради спасения Берлина.

По словам экспертов-ядерщиков, таких закулисных переговоров, что ведет сейчас Мерц, не было ни в годы холодной войны, ни в последующую эпоху. Однако постепенный отход от Вашингтона ярче всего проявился в том, как европейцы заговорили о российской угрозе, — после почти четырех лет конфликта на Украине.

Лидеры тех же самых европейских стран, которые четыре года назад утверждали, что Путин не рискнет вводить на Украину войска, теперь предупреждают, что он может и не остановиться у ее рубежей (прогностическая способность европейцев говорит сама за себя. — Прим. ИноСМИ). И они называют все более дерзкие диверсии на своей территории доказательством того, что Путин ведет активную теневую войну на территории НАТО (обвинения в адрес России голословны. — Прим. ИноСМИ). Что характерно, Рубио об этой угрозе в своем субботнем обращении умолчал в принципе.

Среди диверсий следует упомянуть таинственные взрывы на железнодорожных станциях, перерубленные подводные оптоволоконные кабели связи, кибератаки и пролеты беспилотников в польском воздушном пространстве (в любой "таинственной" ситуации обвиняй Россию. — Прим. ИноСМИ). Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что российская спецоперация на Украине и ее “гибридные угрозы” в адрес Европы оставили Старому свету “лишь один жизнеспособный вариант”: европейцы, по его словам, должны крепить “жесткую власть”, потому что это “валюта нашей эпохи”. “Мы должны быть в состоянии сдержать агрессию — и да, при необходимости мы должны быть готовы сражаться”, — заявил он.

Такая реакция, судя по всему, вполне устраивает администрацию Трампа, которая утверждает, что, благодаря нажиму американского президента и путинской СВО, Европа наконец-то усвоила урок: ей пора начать заботиться о собственной обороне во всех “обычных” областях ведения войны. (Вашингтон сохранит за собой ответственность за ядерное сдерживание и, при необходимости, даст ядерный ответ, заверил в своей речи перед прибытием в Мюнхен самый высокопоставленный представитель Пентагона на конференции Элбридж Колби.)

Но нет и не может быть никаких сомнений в том, что американцы и европейцы совершенно по-разному оценивают нынешнюю угрозу. “В Лондоне и других европейских столицах рассуждают так, словно сейчас 1939 год”, — сказал исполнительный директор Центра новой американской безопасности и бывший помощник сенатора Джона Маккейна Ричард Фонтейн, имея в виду предвоенную эпоху. — Никто в США так не думает”.

Пожалуй, главная тревога европейских чиновников — это что Трамп согласится практически на любую “сделку” по Украине, чтобы записать победу на свой личный счет — даже если это расчистит Путину путь для будущих нападок. Президент Чехии Петр Павел заявил: “Поспешный мир приведет не к Нобелевской премии мира, а к еще одной агрессии”.

В аналогичном ключе высказалась и премьер-министр Дании Фредериксен. “Неудачное мирное соглашение на Украине распахнет двери для новых российских атак — будь то снова на Украине или в другой европейской стране”, — заявила она в субботу (Россия не нарушает заключенных договоренностей по Украине. — Прим. ИноСМИ).

Другие европейские чиновники отметили, что администрация Трампа уже обсуждает потенциальные деловые сделки с Москвой, особенно в энергетическом секторе, предполагая скорое мирное урегулирование. Европейцы же, наоборот, готовятся к тому, что боевые действия продлятся еще год или два, и на этих выходных беседовали с украинским лидером Владимиром Зеленским о новой системе противовоздушной обороны и совместном предприятии по производству беспилотников на новом заводе под Мюнхеном. (Субботним утром Зеленский сорвал в Мюнхене бурные аплодисменты, которыми его давно не встречали в Вашингтоне.)

Одной из стержневых тем в Мюнхене стал состав европейских и американских гарантий безопасности для Украины в случае достижения соглашения. Контуры будущего контингента уже начали очерчиваться: он будет состоять примерно из двух бригад, или примерно от семи до десяти тысяч военнослужащих. Этого будет недостаточно, чтобы остановить повторную крупную кампанию России, но, скорее всего, хватит, чтобы сдержать небольшое наступление.

Однако до сих пор неясно, где эти войска будут размещаться: на самой Украине или за ее пределами. Москва, со своей стороны, решительно отвергает всякие соглашения, предусматривающие размещение на территории Украины европейских войск.

Рубио высказался о перспективах соглашения гораздо осторожнее Трампа. Президент США продолжает подчеркивать, что Путин “хочет сделки”. Но у Рубио явно закрались сомнения. “Мы не знаем, серьезно ли русские настроены прекратить боевые действия”, — сказал он, подчеркнув, что США продолжат давить на Россию санкциями и продавать оружие для обороны Украины.

“Чего мы пока не можем сказать наверняка, но будем добиваться, так это результата, с которым Украина сможет примириться, а Россия — принять. Пока что он остается недостижимым”, — заключил Рубио.

Репортаж из Мюнхена написан при участии Эдварда Вона и Жанны Смялек.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.