"Претензии США на лидерство в любом случае оспариваются, а возможно, уже утрачены", — заявил Мерц (Die Welt, Германия)

Канцлер Германии Фридрих Мерц обращается к аудитории во время Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене, Германия, в пятницу, 13 февраля 2026 года.

Мерц: основанного на правилах международного порядка больше не существует

Старого международного порядка, основанного на правилах, больше нет, заявил Мерц на Мюнхенской конференции. Канцлер Германии не церемонился с формулировками в адрес США и призвал Европу не идти на поводу у великих держав. Однако немцев такие громкие слова лишь рассмешили.

Роберт Танненберг (Robert Tannenberg), Фридрих Штеффес-Лай (Friedrich Steffes-lay), Николас Вальтер (Nicolas Walter)

"Мы не отданы на милость этому миру": в своем долгожданном выступлении на Мюнхенской конференция по безопасности федеральный канцлер Фридрих Мерц говорил с большим пафосом и при этом подобрал очень прямые формулировки в адрес Вашингтона.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц предупредил об угрозе всеобщей свободе в мире, который всё сильнее определяется конкуренцией великих держав. "В эпоху великих держав наша свобода больше не является само собой разумеющейся. Она находится под угрозой. Чтобы отстоять эту свободу, потребуются твердость и сила воли. Это потребует от нас готовности к переменам и, да, даже к жертвам. И не когда-нибудь, а прямо сейчас", — заявил Мерц, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По его словам, мир перешагнул порог новой эпохи — времени, которое открыто формируется силой и политикой великих держав. "Российский ревизионизм — это лишь самое заметное проявление того, что мы наблюдаем каждый день". Китай, подчеркнул канцлер, заявляет о своих претензиях на глобальное господство. В обозримом будущем Китай может столкнуться с США в военном отношении на равных условиях. "Претензии США на лидерство в любом случае оспариваются, а возможно, уже утрачены".

"Международный порядок, основанный на правах и правилах, вот-вот рухнет. Боюсь, мы должны заявить об этом предельно ясно: этот порядок больше не существует в своей первоначальной форме", — продолжил Мерц. Конфликт на Украине изменил мир куда сильнее, чем кто-либо мог себе представить.

Политика великих держав, по его словам, работает по собственным законам: она быстро становится жесткой и часто непредсказуемой. "Недостаточно будет лишь умело одними словами реагировать на прихоти великих держав. Мы возвращаемся к тому, что можем опираться лишь на себя, — заявил канцлер. — Мы, европейцы, тоже принимаем меры в это новое время. Но приходим к другим результатам и выводам, чем администрация США. Наша задача — признать эту новую реальность. Это не означает, что мы принимаем ее как неизбежную нашу судьбу. Мы не отданы на милость этому миру. Мы будем открывать новые двери, использовать новые возможности".

Для Европы свобода — превыше всего, подчеркнул Мерц. "И такая Европа ценна как никогда". Он перечислил ряд шагов Европы и Германии, которые должны помочь выстоять в "новом мире": "Мы должны положить конец разрастанию европейской бюрократии. Мы укрепляем восточный фланг НАТО. Для этого развертывается наша бригада в Литве". О том, что желающих служить в этой бригаде пока слишком мало, канцлер не упомянул. "Одновременно мы делаем более устойчивыми наше общество и нашу экономику". С президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по его словам, уже состоялись первые переговоры о ядерном сдерживании. "При этом мы придерживаемся наших правовых обязательств".

Комментарии читателей Die Welt:

Dombacher M.

Когда, наконец, немцы поймут, что они натворили, выбрав Фридриха Мерца и ХДС? Это лишь вопрос времени, когда ХДС станет марионеткой "Альтернативы для Германии". Пока еще есть шанс, что АдГ станет младшим партнером. Но мы же все понимаем: схема ХДС—СДПГ никогда не работает. Когда все уже очнутся? Особенно учитывая, что государственные финансы не предоставляются нам с необходимой прозрачностью. Германия однозначно банкрот. Уже к 2029 году каждый цент налоговых поступлений пойдет на три вещи: на армию, проценты по кредитам и социальное государство. Когда, наконец, немцы поймут, что время на исходе? Вместо этого мы видим социальное позерство, мол, "мне положено". Ничего вам, немецким моралистам, не положено.

Berthold B.

Полная самоуверенность у человека, который обманул своих избирателей от начала и до конца. 3 марта в Вашингтоне он получит на это достойные ответы. Очень надеюсь!

Ralf S.

Канцлер в очередной раз изрекает громкие заявления. А способен ли он вообще на что-нибудь еще, на что-нибудь продуктивное?

Dietmar H.

Мерц был, похоже, в восторге от самого себя...

Frank E.

Да, речи у него получаются громкие — только потом ничего не происходит. Этот "канцлер Пиноккио" для Дональда Трампа — пустое место.

Norbert F.

Как-то стыдно смотреть, как Германия изображает из себя невесть что. Будто нас где-то еще воспринимают всерьез. Да и в ЕС всех уже, по сути, интересует только наша кредитоспособность — на фоне противоречащих договорам, но все равно планируемых евробондов.

E.H.

Всё, что Мерц предъявляет нынешнему правительству США, в Германии давно стало нормой. Свобода и свободное мнение у нас действуют только тогда, когда это "правильное" мнение. Конечно, вы можете публично высказываться. Но последствия "неправильного" мнения во времена пандемии приводили к увольнениям, травле и преследованию. То же самое — с "антропогенным" изменением климата, с конфликтом на Украине и с оценкой администрации Трампа. Высокомерие и переоценка собственных сил пугают. Готовность Германии разорить себя ради Украины и выписать бессрочный чек на продолжение боевых действий — поразительна и безответственна.

Gerhard B.

Ну что ж, посмотрим, как долго будет действовать всё то, что господин Мерц так самоуверенно наговорил. Фридрих уже много чего обещал и заявлял, чтобы потом сделать ровно наоборот. Давайте просто понаблюдаем.

Amtseid

"Претензии США на лидерство в любом случае оспариваются, а возможно, уже утрачены", — говорит Мерц. Мерц только говорит, а у меня вопрос: что он, будучи канцлером, кроме нападок на АдГ и Трампа, вообще сделал для народа и экономики?

Reiner S.

"При этом канцлер выбрал очень прямые формулировки в адрес Вашингтона". В начале марта 2026 года у Мерца будет еще одна возможность сделать Трампу такие же прямые критические замечания, вероятно, уже в Овальном кабинете или в Каминном зале Белого дома в Вашингтоне. А там, в Каминном зале, кое-что может случиться — об этом немало могли бы рассказать, например, бывший канцлер Меркель или Зеленский. Одно дело — говорить "прямо" на MSC 2026, другое — делать это в Вашингтоне, когда президент США принимает тебя как хозяин.

Лидеры стран Европы переругались из-за России. Страсти кипят как никогда

Jutta R.

Стыдно за него, когда он так разевает рот.

Christian C.

Когда страна в таком состоянии, а он размахивает подобными речами и заявляет, что Германия скоро станет сильнейшей военной державой Европы... Мне становится страшно.

Eric T.

Разве Мерц во время речи не стоял в окружении тех 13 солдат, которые целых четыре дня провели в Гренландии? Они ведь должны были "припугнуть" американцев. А эта группа вообще вернулась на день раньше из-за плохой погоды... Слова, слова, слова...

Luigi D.

Мастер громких анонсов — и регулярно заканчивает ковриком у чужой двери.

Ulf R K.

Ох ты... какая же это неловкая самоуверенность.