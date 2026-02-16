Для КМП США создали малую РСЗО ROGUE-Fires с системой ИИ и полной автономностью

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон увеличивает финансирование программ, которые ведут к реализации проектов по активному внедрению беспилотных и автоматизированных систем. Одна из программ связана с автоматизацией средств огневого поражения для Корпуса морской пехоты.

Например, речь об автоматизации наземной установки ROGUE-Fires - огневого средства для экспедиционных операций, как позиционируют её в Соединённых Штатах.

Новые возможности этой установки обеспечиваются внедрением системы Kodiak Driver, включающей использование искусственного интеллекта. Тут стоит сказать, что искусственный интеллект всё активнее проникает не только в технологические процессы по созданию военной техники, но и в само вооружение как таковое.

Kodiak Driver позволяет осуществлять «автономное вождение» и автономное же управление огнём. По сути, ROGUE-Fires становится роботом на колёсах, который сам контролирует и передвижение, и ведение стрельбы ракетами по целям.

В Корпусе морской пехоты США заявляют, что после внедрения системы «автономизации» ожидают от этой пусковой установки на колёсах (малой РСЗО) ускорения проведения операций, в том числе в экстремальных условиях – там, где экипаж не смог бы осуществлять управление. Какие именно это условия, не сообщается. Эксперты считают, что речь вполне может идти о применении такой установки в условиях радиоактивного заражения местности. Но официального подтверждения пока нет.

Зато есть официальная текстовая презентация самой системы автоматизации:

Kodiak Driver — это мощная система двойного назначения, использующая ИИ для повышения боеготовности посредством масштабируемых и адаптивных приложений.

Отдельно в презентации подчёркивается, что система позволит автоматизировать использование ROGUE-Fires в «условиях отсутствия картографирования». То есть, система сможет сама выходить на необходимое расстояние к цели, определять её координаты, а затем атаковать.

После внедрения Kodiak Driver стоимость одной боевой машины ROGUE-Fires обозначается в 30 млн долларов.