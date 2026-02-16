Как Польша и Литва защищают Сувалкский коридор (The National Interest, США)

Военный грузовик въезжает на холм в Бараново, Польша, 7 июля 2022 года. Сувалкский коридор, протяженностью примерно в 100 километров вдоль литовско-польской границы, находится между Беларусью и Калининградской областью России.

Польша и Литва заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре близ Калининградской области, пишет The National Interest. Этот объект станет "безграничным форпостом" и главной "восточной крепостью" НАТО.

Глен Говард (Glen E. Howard), Рэй Вуйчик (Ray Wojcik)

На трехсторонней встрече в Вильнюсе 25 января 2026 года с участием польского президента Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского литовский президент Гитанас Науседа выступил с предложением существенно укрепить безопасность в слабо защищенном Сувалкском коридоре.

Сувалкский коридор — это узкая полоска земли вдоль польско-литовской границы. Его часто называют ахиллесовой пятой восточного фланга НАТО. <...>

После 2014 года Сувалкский коридор превратился для НАТО в стратегическую дилемму. Этот термин изначально был предложен бывшим командующим американской армией в Европе генералом Беном Ходжесом, который опасался, что российские войска могут либо захватить Сувалки, либо сделать границу непроходимой для артиллерии, ракетных войск и беспилотной авиации (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ). В таком случае три прибалтийские республики лишились бы возможности получать помощь по суше.

Прозвучавшее недавно предложение Литвы усилить международное сотрудничество вблизи Сувалкского коридора дает Польше — растущей военной державе Европы — возможность укрепить оборонное взаимодействие с Литвой. Со своей стороны Вильнюс уже выделил 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.

Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы. В результате появится огромный совместный трансграничный учебный полигон (УП), который фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками.

<...>

<...>

Сейчас Линия сдерживания на восточном фланге (новая концепция НАТО, представленная в январе 2026 года для создания многоуровневой оборонительной системы вдоль границ с Россией и Белоруссией, — прим. ИноСМИ) является общепринятой концепцией НАТО, гарантирующей, что союзники от Финляндии до Турции будут реализовывать стратегию сдерживания. Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены проблемами региональной безопасности. Об этом свидетельствует недавнее решение Конгресса утвердить Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2026 год, который предусматривает выделение 175 миллионов долларов на Инициативу балтийской безопасности.

<...>

Численность польских вооруженных сил к 2026 году удвоилась, составив 250 тысяч человек, а к 2039 году может достичь полумиллиона. В этих условиях потребность в высококачественных учебных площадках будет только расти. Именно поэтому крупный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре выгоден как для Польши, так и для Литвы. Литва также модернизирует свои комплексы для обеспечения сложной подготовки по американским стандартам. <...>

Концепция "военного Шенгена", отстаиваемая Польшей, Литвой и странами Балтии, позволяет быстро и беспрепятственно перебрасывать батальоны и бригады через границы. Это опровергнет представления о неспособности НАТО обеспечить оперативную мобильность в мирное время.

<...>

Такое решение позволяет союзникам активизировать действия в Прибалтике, где ставки особенно высоки. Это содействует превращению польской армии в ключевую региональную силу и дает возможность войскам США тренироваться в рамках многосферных операций, несмотря на стратегический упор Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион.

Как усилить литовско-польско-украинскую бригаду

Пожалуй, самым заметным аспектом встречи в Вильнюсе стало заявление Зеленского об укреплении литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG). Многонациональная бригада была создана в 2014 году по инициативе Польши. До 2022 года подразделения из всех трех стран регулярно проводили совместные учения, зачастую вместе с канадскими войсками, демонстрируя высокий уровень регионального сотрудничества.

<...>

Уже более десяти лет LITPOLUKRBRIG существует как символ сотрудничества на уровне штабов. Полигон в Капчяместисе станет базой для этой бригады и позволит ей адаптироваться к современным реалиям. В учебный процесс будет включен боевой опыт украинских войск, что превратит полигон в настоящую лабораторию по внедрению современных методов ведения войны.

Это принесет огромную пользу союзникам, изучающим опыт Украины, и гарантирует, что оборона НАТО будет выстраиваться с учетом реалий современной войны, включая применение беспилотных систем. Инициатива станет еще эффективнее благодаря работе в Польше центра НАТО по изучению опыта украинского конфликта.

Польша и Литва берут на себя защиту Восточной Европы

Польско-литовское заявление — яркий пример того, как союзники не ждут рекомендаций от США, а действуют самостоятельно.

<...>

Польша обезопасит свои фланги, углубит связи с соседями и превратит Сувалкский коридор из уязвимой точки в мощный центр сдерживания, инноваций и сотрудничества. Одновременно Варшава создаст новые условия для устойчивого взаимодействия с США.

Об авторах:

Рэй Вуйчик — старший научный сотрудник Фонда Саратога, военный эксперт. Бывший директор варшавского отделения CEPA, прослужил в армии США 30 лет. Глен Говард — президент Фонда Саратога, эксперт по России и Евразии.