«РИА Новости»: бойцы ВС РФ разработали новый вид защиты орудий от дронов ВСУ

Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» разработали конструкцию для защиты буксируемых артиллерийских орудий от беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 февраля рассказал командир подразделения с позывным Пушкин.

«Противник сейчас применяет очень большое количество FPV-дронов, а также гексакоптеров типа «Баба-яга», производят сбросы различных видов боеприпасов. Разработали чертеж для защиты буксируемых орудий, до этого мы такого не делали», — сказал боец в разговоре с «РИА Новости».

Пушкин уточнил, что эту систему защиты уже опробовали российские артиллеристы. Теперь их применяют расчеты гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ совершенствуют технологию, учитывая опыт передовой.

Танкисты 1442-го гвардейского мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск 19 декабря рассказали, как они оснастили танк Т-72Б3М дополнительной защитой от FPV-дронов ВСУ, сделав имеющуюся у них модель уникальной.

Механик-водитель с позывным Пономарь, рассказывая о разработке, уточнил, что боевая машина оснащена не только «мангалом» (сетчатым металлическим каркасом, установленным прямо на саму технику), но и так называемым дикобразом — алюминиевой проволокой, закрепленной на корпусе танка, которая служит защитой от БПЛА противника.