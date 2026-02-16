Войти
Hanwha Aerospace построит в Румынии предприятие по производству вооружений для европейского рынка

K9_Thunder
Южно-корейская установка K9 Thunder корпорации "Samsung Techwin".

ЦАМТО, 13 февраля. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace инициировала строительство предприятия Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe в Петрешти (уезд Дымбовица, Румыния).

Данный объект станет первой производственной площадкой компании на территории Европы, предназначенной для долгосрочного военно-технического сотрудничества с Румынией и обеспечения потребностей НАТО.

В церемонии закладки приняли участие официальные представители Румынии и Республики Корея, включая руководство Управления программ оборонных закупок Республики Корея (DAPA). Проект позиционируется как стратегическая платформа для трансформации филиала Hanwha Aerospace Romania в локального производителя ВиВТ и ключевой центр по производству наземных систем для европейского рынка. Программа предусматривает передачу технологий и интеграцию румынских предприятий в глобальную цепочку поставок.

Инфраструктура H-ACE Europe займет площадь 181 тыс. кв. м. Объект, начало функционирования которого запланировано на весну 2027 года, будет включать сборочные линии, научно-исследовательские лаборатории (НИОКР), полигон для ходовых испытаний протяженностью 1751 м и специализированные площадки для проверки ТТХ. Технологический цикл включает сборку, интеграцию систем, проведение испытаний и ТОиР на протяжении всего жизненного цикла изделий. Целевой уровень локализации производства составит до 80%.

В рамках стратегии локализации Hanwha Aerospace взаимодействует с более чем 30 румынскими контрагентами, включая Pro Optica. На начальном этапе на мощностях завода будет организовано производство 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер" и транспортно-заряжающих машин K10. В перспективе рассматривается расширение номенклатуры продукции за счет производства БМП AS21 "Рэдбак" (в рамках программы СВ Румынии по закупке до 298 бронемашин), РСЗО K239 "Чунму" и многоцелевых наземных робототехнических комплексов. Реализация программы по производству БМП позволит создать до 2000 рабочих мест.

В июле 2024 года был подписан контракт стоимостью около 1 млрд. долл. на поставку ВС Румынии 54 ед. 155-мм самоходных гаубиц K9 и 36 ед. ТЗМ K10. Соглашение также включает поставку 18 тыс. боеприпасов и вспомогательной колесной техники. График поставок предусматривает отгрузку первого дивизионного комплекта (18 СГ K9 и 12 ТЗМ K10) из Республики Корея в начале 2027 года. Оставшиеся 36 ед. СГ и 24 ед. ТЗМ будут произведены непосредственно в Румынии.

Филиал Hanwha Aerospace Romania, основанный в 2025 году, ориентирован на интеграцию Румынии в глобальную цепочку поставок и развитие экспортного потенциала страны в европейском сегменте ВиВТ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Южная Корея
Компании
DAPA
Проекты
NATO
