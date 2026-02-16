На территории инозаказчика успешно проведены первые боевые пуски модернизированного ЗРК "Печора"

ЦАМТО, 13 февраля. На территории очередного инозаказчика успешно проведены первые боевые пуски ЗРК "Печора", модернизированного при непосредственном участии ОАО "АЛЕВКУРП" (Республика Беларусь).

В ходе огневых испытаний модернизированный ЗРК "Печора" вел противовоздушный "бой" с малоразмерными и низколетящими целями – беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Все воздушные цели были поражены, что позволило на практике подтвердить улучшенные в ходе глубокой модернизации тактико-технические характеристики зенитного ракетного комплекса.

Данный ЗРК "Печора" проходил реновацию путем поставки модернизационного комплекта и выполнения работ специалистами ОАО "АЛЕВКУРП" на территории заказчика и при его участии.

Модернизационный комплект представляет собой набор радиотехнических устройств и блоков, устанавливаемых на ЗРК при выполнении работ по его модернизации. Устройства, входящие в состав комплекта, сопрягаются между собой и с аппаратурой, не подвергающейся замене при модернизации, образуя единую цифровую систему обработки информации.

В результате модернизации существенно увеличены радиус обнаружения, дальность и высота поражения цели, помехозащищенность комплекса и другие параметры. ЗРК "Печора" приобрел характеристики, идентичные ТТХ ЗРК "Печора-2БМ". И что немаловажно, благодаря проведению модернизации значительно продлен срок службы техники.

С инозаказчиком уже достигнута договоренность о поставке нескольких модернизационных комплектов, а также расширении направлений сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.