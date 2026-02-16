Войти
ЦАМТО

На территории инозаказчика успешно проведены первые боевые пуски модернизированного ЗРК "Печора"

268
0
0
ЗРК «Алебарда»
Зенитный ракетный комплекс «Алебарда», представляющий собой дальнейшее развитие комплекса «Печора-2БМ».
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 13 февраля. На территории очередного инозаказчика успешно проведены первые боевые пуски ЗРК "Печора", модернизированного при непосредственном участии ОАО "АЛЕВКУРП" (Республика Беларусь).

В ходе огневых испытаний модернизированный ЗРК "Печора" вел противовоздушный "бой" с малоразмерными и низколетящими целями – беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Все воздушные цели были поражены, что позволило на практике подтвердить улучшенные в ходе глубокой модернизации тактико-технические характеристики зенитного ракетного комплекса.

Данный ЗРК "Печора" проходил реновацию путем поставки модернизационного комплекта и выполнения работ специалистами ОАО "АЛЕВКУРП" на территории заказчика и при его участии.

Модернизационный комплект представляет собой набор радиотехнических устройств и блоков, устанавливаемых на ЗРК при выполнении работ по его модернизации. Устройства, входящие в состав комплекта, сопрягаются между собой и с аппаратурой, не подвергающейся замене при модернизации, образуя единую цифровую систему обработки информации.

В результате модернизации существенно увеличены радиус обнаружения, дальность и высота поражения цели, помехозащищенность комплекса и другие параметры. ЗРК "Печора" приобрел характеристики, идентичные ТТХ ЗРК "Печора-2БМ". И что немаловажно, благодаря проведению модернизации значительно продлен срок службы техники.

С инозаказчиком уже достигнута договоренность о поставке нескольких модернизационных комплектов, а также расширении направлений сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 09:22
  • 14338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"
  • 16.02 03:13
  • 1
Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу
  • 15.02 15:50
  • 38
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
  • 15.02 11:37
  • 1
С полком и расстановкой: во всех округах созданы части войск беспилотных систем
  • 15.02 09:54
  • 1
В США указали на недостатки Су-57
  • 15.02 03:06
  • 2
Комментарий к "How Russian Air Doctrine Shaped the Su-57 “Felon” Fighter"
  • 14.02 17:04
  • 6
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 14.02 13:13
  • 1
Сергей Миронов предложил отправлять на фронт тех, кто решил замедлить Telegram
  • 14.02 07:03
  • 1
Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
  • 14.02 04:30
  • 108
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.02 15:47
  • 1
В России вспомнили о предшественниках современных боевых роботов
  • 13.02 15:41
  • 1
В «Ростехе» сообщили об применении танков с БПЛА для поражения одиночных целей