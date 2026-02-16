Войти
ЦАМТО

Рютте: страны группы "Рамштайн" закупят оружие для Киева на сотни миллионов долларов в рамках PURL

Пропускной пункт на въезде на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

ЦАМТО, 13 февраля. Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате "Рамштайн", пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы.

"Союзники объявили о выделении еще сотен миллионов долларов в рамках инициативы PURL (инициатива по закупке вооружений производства США для Украины), предоставляя еще больше необходимого американского оборудования, в котором Украина срочно нуждается для защиты. И я хочу поблагодарить Великобританию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад", – сказал М.Рютте.

По его словам, многие другие страны также объявили, что в ближайшие дни и недели могут принять решение о выделении новых средств на закупку американского оружия для Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Литва
Норвегия
США
Украина
Швеция
Проекты
NATO
