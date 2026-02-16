Танки вместо мерседесов. ЕС призвали готовить экономику к войне с Россией (El País, Испания)

Бывший генсек НАТО Расмуссен: ЕС должен готовить экономику к войне с Россией

Европе необходимо подготовить свою экономику для будущей войны с Россией – например, начать выпускать на простаивающих автомобильных заводах танки, цитирует бывшего генсека НАТО Расмуссена El País. Экономика, которая находится на грани войны, — это отличная новость для оружейной промышленности, возмущаются читатели.

Макарена Видаль Лий (Macarena Vidal Liy)

Бывший премьер-министр Дании рекомендует ускорить процесс обретения Европой независимости от США и предсказывает, что Россия якобы может напасть на одну из европейских стран до конца этого десятилетия.

Андерс Фог Расмуссен (Гиннеруп, Дания, 73 года) не относится к политикам, враждебно настроенным по отношению к США. Он был генеральным секретарем НАТО (2009-2024 гг.) и, будучи премьер-министром Дании, отвечал за отправку войск своей страны на войну в Афганистане. Однако он признает, что испытывает ужас от угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он также призывает Европу ускорить процесс обретения независимости от своего трансатлантического союзника. По его мнению, Европа "находится в довольно опасной ситуации. Россия может напасть на Европу еще до конца нынешнего десятилетия" (Россия не собирается ни на кого нападать. — Прим. ИноСМИ).

Во время краткого визита в Вашингтон накануне Мюнхенской конференции по безопасности бывший лидер между встречами пообщался с группой журналистов медиа-альянса LENA, в том числе El País, в отеле недалеко от Белого дома. Он был категоричен в отношении опасности, которая, по его мнению, угрожает Европе: "Мы не очнулись при первом тревожном сигнале — присоединении Крыма в 2014 году, и при втором — начале конфликта на Украине в 2022 году. Третьим сигналом был новое избрание Трампа". Ввиду неопределенности в вопросе помощи со стороны США, если это будет необходимо, Расмуссен считает, что нужно подготовить европейскую экономику к войне: "Автомобильные заводы должны использовать свою избыточную мощность для производства вооружений".

El País: Амбиции Трампа в отношении Гренландии ухудшили отношения между США и Европой в начале этого года. Насколько этот вопрос будет актуален на конференции в Мюнхене?

Андерс Фог Расмуссен: Этот вопрос присутствует постоянно, но надеемся, что он не отодвинет на второй план настоящую проблему безопасности в Европе, связанную с Украиной. Хотя сам факт того, что президент США угрожает принять военные меры против своего союзника с целью отнять у него территорию, является пугающим.

— Кризис уже позади?

— Нет. Трамп рано или поздно вновь заявит о своих амбициях. Но по крайней мере сейчас мы идем по пути дипломатии. Есть много способов мирным путем учитывать законные интересы США. Можно обновить старое соглашение об обороне между США и Данией 1951 года. Можно принять соглашение об инвестициях, чтобы привлечь больше частных инвестиций в добычу полезных ископаемых и особо важных минералов. Мы могли бы договориться о том, что только компании из стран-союзниц НАТО могут инвестировать в критически важную инфраструктуру Гренландии... Однако Гренландия не продается, и любой агент по продаже недвижимости знает, что, если земля не продается, ее нельзя купить.

— Владимир Зеленский заявил, что Трамп хочет достичь мирного соглашения до июня. Нет ли у вас опасений по поводу того, что американский президент может отказаться от помощи Киеву, если не достигнет своей цели в эти сроки?

— Я почти уверен, что к июню мы не достигнем соглашения, потому что Владимир Путин не хочет мира (Россия постоянно говорит о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле. — Прим. ИноСМИ). Пока он верит, что может победить на поле боя, у него не будет никаких стимулов для участия в конструктивных мирных переговорах. Кроме того, его амбиции выходят далеко за пределы вопроса о территориях. Он хочет, чтобы Украина стала государством, подчиненным России (целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины. — Прим. ИноСМИ). Вот настоящая причина, по которой мы не дождемся мира в ближайшем будущем.

— Если Путин добьется своего, остальная часть Европы окажется под угрозой?

— По сообщениям европейских спецслужб, Путин может напасть на одну из стран НАТО до конца нынешнего десятилетия (Россия не собирается ни на кого нападать, о чем высшее руководство страны говорили неоднократно. – Прим. ИноСМИ). Я думаю, что это может произойти даже раньше. На прошлой неделе было завершено военное моделирование ситуации с участием некоторых стран-союзников по НАТО, которое предполагает, что Россия может объявить чрезвычайное положение в Калининграде и потребовать пропустить российские войска через Литву. В случае отказа Литвы, Россия может вторгнуться в страну. Соединенные Штаты решают не вмешиваться в гуманитарных целях. Это пример того, что нападение может произойти в очень скором времени. Европа не готова, и у нас нет гарантий, что Соединенные Штаты нам помогут. Хочу отметить, что я согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в отношении того, что Европа находится в состоянии чрезвычайной ситуации в области безопасности.

— НАТО передала Европе контроль над объединенными командными центрами в Норфолке (США) и Неаполе (Италия), которые до сих пор находились в ведении США. Это начало отстранения США от участия в операциях?

— Я положительно оцениваю это решение. США будут по-прежнему участвовать в военных операциях, но Европа возьмет на себя больше ответственности. Давайте признаем, что это неизбежный шаг, но он также желателен.

— Способно ли европейское командование взять на себя эту задачу?

— Конечно. Слабость Европы заключается не в подготовке ее военного командного состава, а в оснащении и производственной мощности. Список того, что нам необходимо, очень длинный. У нас нет транспортных средств для перевозки наших солдат, у нас мало спутников.Мы должны ускорить производство стратегического военного оборудования, в котором мы в прошлом зависели от США. Мы должны подготовить европейскую экономику к войне на определенном уровне.

— Как это сделать?

— В Европе есть автопроизводители с избыточной производственной мощностью. Им следует переориентировать эту мощность на производство военной техники, как это сделали США в 1941 году. За считанные месяцы они перевели свою экономику на военные рельсы, приостановив производство гражданской продукции и начав выпускать танки, самолеты, корабли и боеприпасы.

— Вы хотите сказать, что такие компании, как Mercedes или Fiat, должны закрыть заводы по сборке автомобилей и заняться производством танков?

— Нет. Я говорю о том, что эти компании производят автомобили, на которые нет спроса. Вместо того чтобы производить автомобили, которые не продаются, и просить о помощи, они могли бы направить эти избыточные мощности на нужды военной промышленности.

— Это похоже на то, что сделал Гитлер в Германии, когда пришел к власти.

— Нет, я не согласен. Есть одно принципиальное отличие: мы будем производить вооружение для защиты себя, для защиты европейской мечты, европейских ценностей, а не для того, чтобы нападать на кого-то или развязывать войну.

— Что вы думаете о том, что Испания не взяла на себя обязательство тратить 5% на оборону?

— Это решение свидетельствует о недостаточной солидарности. На саммите в Гааге в прошлом году было решено инвестировать 5% в оборону. Все союзники должны соблюдать решение, принятое совместно. В противном случае кто-то просто пытается воспользоваться ситуацией. Я не согласен с аргументом, что Испания находится далеко и Россия не представляет для нее угрозу. Возможно, это так. Но НАТО — это оборонительный союз, основанный на солидарности. Это значит, что каждая страна вносит свой вклад и, в случае необходимости, может рассчитывать на коллективную защиту со стороны других стран. Так что подобная позиция говорит об отсутствии солидарности.

— Считаете ли вы, что президент Трамп будет соблюдать Пятую статью Устава НАТО в случае угрозы Европе? Продолжит ли НАТО свое существование, если президент США не будет готов применить Пятую статью?

— Очевидно, что если Пятая статья не будет применяться, то последует распад НАТО, как и в случае, если один союзник нападет на другого, чтобы отнять у него территорию. Особенно если речь идет о главном союзнике.

— Угроза вторжения в Гренландию стала угрозой для существования НАТО...

— Разумеется. Я думаю, что кто-то должен был сказать это Трампу. Эти заявления в сочетании с твердой позицией единой Европы способствовали тому, что Трамп изменил свое мнение. Я думаю, что европейцы отреагировали правильно. Лесть здесь не поможет. С нынешним президентом США нужно проявлять твердость.

— А если Трамп вернется к этому вопросу?

— Трамп уважает только твердость. Европа поздно это поняла. Однако мы можем применить инструмент борьбы с принуждением, который в ЕС называют "торговой базукой". Такие меры Трамп уважает.

Комментарии читателей El País

Мигель Анхель Айльон

Вопрос к экспертам по геополитике: с какой стати Россия заинтересована в нападении на европейскую страну?

Бланка Лопес

Еще один деятель со своей болтовней про нападение России. Этот эксперт по геополитике из Дании, видимо, не в курсе того, что происходит с Гренландией. Посмотрим, сможет ли El País собрать интервью со всеми этими "знатоками" в одну книгу, тогда у нас будет еще больше бесполезной бумаги.

Салустио Сальватьерра

Европа хочет войны, а получит гильотину.

Она хочет все разрушить и начать все сначала. И так до бесконечности!

Европа, потерявшая ориентиры и с исчерпавшей себя экономической моделью, ищет в войне смысл своего существования. Чтобы двигаться дальше, нам нужны новые лидеры и новые проекты.

Хесус Гонсалес

Этот Расмуссен имеет свои интересы в военной промышленности и связан с фондом Hyperion под руководством Пабло Касадо. Он милитарист, который отстаивает свои финансовые интересы. Почему журналисты El País не хотят работать как следует и проверять факты?

Euge RM

Европе осталось недолго, чтобы продолжать свою политику государств всеобщего благосостояния... Люди моложе 50 лет окажутся в безвыходной ситуации.

Европа растратила годы процветания и благосостояния на дешевую идеологию и манипуляции со стороны коррумпированных политиков, которые обманывали европейцев с помощью проповедей и воззваний об экологии в целях собственной выгоды и удержания власти.

Теперь мы пожинаем плоды. Американцы больше не хотят платить за эту вечеринку, а Европа уже ни на что не надеется... Остается только мечтать и молиться, чтобы не потерять все.

Случилось: Киев отправляет делегацию в Москву. Скоро раздастся стук в кремлевские двери. Лавров иронично отметил: "Европа проснулась"

Карлос Ромера

Очень дальновидно взять интервью у этого бывшего высокопоставленного чиновника из НАТО, ведь никто лучше него не знает, что Россия сделает через десять лет, например, что она якобы нападет на одну из европейских стран. Если бы вы немного больше надавили на него во время интервью, он наверняка смог бы даже угадать, какая европейская страна станет следующей жертвой.

Теперь благодаря этой ценной развединформации, нам уже не важно, тратить 2% ВВП на покупку американского оружия или увеличить эту долю до 5%, а если нужно, то и до 10% ВВП.

Как говорили три мушкетера, один за всех, и все за одного. И все за Европу.

Франсиско Эйгер

Еще один сторонник войны. Сколько же оружейное лобби платит этим фанатикам, чтобы они распространяли подобную ложь и внушали ее народам Европы. Все ради денег.

Хосе Гарсия Камино

Еще один политик, который, когда был у власти, боялся сказать то, что говорит теперь.

Хуан Синмьедо

Никаких гарантий. Если нам помогут, то потребуют от нас всего и сразу... Нет никаких союзников, есть только интересы.

Серхио Гонсалес

"Наши спецслужбы сообщают, что Путин может напасть на одну из стран НАТО до конца нынешнего десятилетия". Такого туманного прогноза достаточно, чтобы поставить европейскую экономику "на военные рельсы", что они считают неотложным и неизбежным.

Зачем нужны попытки переориентировать производство "непродаваемых" автомобилей на нужды военной промышленности вместо того, чтобы просить о помощи? Ведь на танки и бронетехнику нет большого спроса, а военная промышленность не получает значительных субсидий.

Хесус Масиас

Конечно, экономика, которая находится на грани войны, — это отличная новость для оружейной промышленности. А проиграем от этого только мы, простые люди, которые вынуждены по 30 лет выплачивать ипотеку.