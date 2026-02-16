Бундесвер на восточном фланге НАТО. Слишком мало добровольцев для литовской бригады (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: бундесверу не хватило добровольцев для бригады НАТО в Литве

Бригада бундесвера в Литве сталкивается с дефицитом добровольцев, пишет Spiegel. Германия стимулирует набор щедрыми надбавками и специальными условиями, но безуспешно. Если ситуация не изменится, стране грозит потеря политического веса в НАТО.

Матиас Гебауэр (Matthias Gebauer), Кристиан Швеппе (Christian Schweppe)

Впервые бригада бундесвера будет размещена за рубежом в целях "сдерживания России". Однако, по информации SPIEGEL, добровольцев для службы на восточном фланге НАТО пока не хватает.

Именно в самом важном проекте министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) возникли проблемы. Дело в том, что с формированием мощной бригады бундесвера в Литве к 2027 году возникли затруднения. По информации SPIEGEL, число солдат, которые на данный момент добровольно записались на службу на восточном фланге НАТО сроком на два года, значительно ниже ожидаемого.

Речь идет о 122-м мотопехотном батальоне и 203-м танковом батальоне. Планируется, что их сформируют в течение этого года для службы в Литве, а затем в 2027 году перебросят на место.

Согласно текущей внутренней статистике по количеству кандидатов, некоторые проекты находятся в "красной зоне". Вывод однозначен: "Число добровольцев неудовлетворительно", — говорится в конфиденциальном документе.

Согласно этим данным, особенно мало добровольцев из числа рядового состава, а нижние чины составляют большую часть литовского контингента..

В то же время, согласно графику, поступило достаточное количество заявок от добровольцев для штаба бригады, в котором будут служить офицеры и военнослужащие высших званий.

Эти данные вызывают серьезную обеспокоенность. Когда министр Писториус объявил о планах по созданию бригады в июне 2023 года, он также заявил, что в ней будут служить исключительно добровольцы.

Его ведомство инициировало принятие обширного пакета законопроектов, который должен был сделать службу в Литве финансово более привлекательной за счет частично щедрых надбавок. Кроме того, для солдат, которые отправляются в Литву со своими семьями, уже были построены немецкие школы. Супруги, которые отправятся на восточный фланг, получат помощь в поиске работы.

Пока что программа по повышению привлекательности, похоже, не дала результатов.

Для 203-го танкового батальона, который должен отправиться в Литву из Августдорфа в Северном Рейне-Вестфалии и насчитывает 414 солдат, подали заявки только 197 солдат, что составляет чуть меньше половины необходимого числа добровольцев.

Для 122-го мотопехотного батальона в Литве предусмотрено 640 мест, но пока что заявки подали только 181 солдат.

Это означает, что не хватает солдат именно в двух батальонах, которые должны составлять ядро литовской бригады.

В конфиденциальном документе министерства обороны, известном как "Отчет о текущем положении дел", ситуация описывается еще более мрачно. Опрос, охвативший все федеральные вооруженные силы, показал довольно скудные результаты в отношении "новых главных сил" литовской бригады, а именно артиллерии, разведчиков, саперов и вспомогательных подразделений. Согласно опросу, необходимо набрать добровольцев на 1971 должность в литовской бригаде, но пока что только 209 солдат, или "около 10%" от необходимого числа, подали заявки. Документ, который находится в распоряжении SPIEGEL, датирован 26 января.

В ближайшие недели армия планирует провести интенсивную рекламную кампанию, чтобы привлечь еще больше добровольцев для участия в операции в Литве. Документ министерства содержит целый список "мер по смягчению последствий". В первую очередь, необходимо еще раз обратиться ко всем солдатам, которые потенциально могут участвовать в операции на восточном фланге. Для этого управление кадров должно как можно скорее разослать 43 тысячи писем. Кроме того, в ближайшие месяцы бундесвер планирует организовать однодневные поездки в Литву, чтобы потенциальные кандидаты могли осмотреть казармы на месте.

Однако решающим фактором, вероятно, будет третий пункт списка. Согласно ему, планируется "сократить так называемый минимальный срок пребывания в Литве до одного года". До сих пор предполагалось, что добровольцы должны оставаться в Литве не менее двух лет. С военной точки зрения это необходимо для того, чтобы бригада в Литве была действительно готова к действиям в случае кризиса и не страдала от постоянной ротации личного состава. Однако, сократив минимальный срок, ВС Германии надеются привлечь больше добровольцев для службы в Прибалтике.

В качестве крайней меры военные уже обсуждают, не следует ли все-таки отменить принцип добровольности для участия в миссии в Литве. Лица, ответственные за планирование, отводят себе еще несколько недель, но не позднее марта придется вновь проанализировать цифры, чтобы принять решение.

Для министра Писториуса и генерального инспектора Карстена Бройера такой шаг стал бы серьезным ударом. Ведь с самого начала планирования оба были уверены, что добровольцев будет достаточно.

Как следствие, военные и министерство стараются преуменьшить значимость тревоги в своих рядах.

В среду утром журнал SPIEGEL обратился к министерству обороны с просьбой прокомментировать низкие показатели по набору добровольцев. Ответ поступил незадолго до полуночи. Данные, по их словам, отражают лишь "промежуточные результаты на конец прошлого года", на основании которых "невозможно сделать достоверные прогнозы по количеству добровольцев".

В то же время пресс-секретарь признает масштабность задачи: "Сложность заключается в том, что для формирования бригады в Литве требуется персонал с соответствующей квалификацией", — пишет он. Затем он перечисляет рекламные мероприятия войск, которые также содержатся во внутреннем документе, в том числе десятки тысяч информационных писем.

При этом не упоминается планируемое сокращение срока службы в Литве, а также вопрос о добровольном характере.

Содержание заявления противоречиво. "В настоящее время невозможно точно предсказать, как будет развиваться ситуация с заявками добровольцев в ближайшие месяцы", — говорится в последнем абзаце. Однако всего через несколько строк снова появляется надежда: "На данный момент мы исходим из того, что благодаря принятым мерам бригада будет полностью укомплектована за счет добровольцев".

Похвала от НАТО

Уклончивый ответ иллюстрирует, насколько важна бригада для министра. Даже США высоко оценили планы Писториуса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также не упускает возможности подчеркнуть передовую роль Германии в альянсе. Если реализация планов задержится из-за нехватки кандидатов, Германия опозорится перед союзниками. Многие, вероятно, удивятся, почему в литовском проекте, как и в случае с новым порядком военной службы, бундесвер делает ставку только на добровольцев.

В последние месяцы представители вооруженных сил постоянно заявляли, что ситуация с кандидатами для литовской бригады складывается отлично. Действительно, многие офицеры добровольно вызвались вступить в состав штаба бригады, который разместился в Вильнюсе в современном стеклянном небоскребе.

На данный момент планируется, что к 2027 году бригада численностью около 5000 мужчин и женщин будет готова к выполнению задач в Литве в полном составе, в том числе с тяжелым вооружением. Первое постоянное размещение немецкого боевого подразделения за рубежом должно продемонстрировать, что НАТО серьезно относится к угрозе со стороны России (Россия не угрожает странам НАТО — прим. ИноСМИ) и готова направить туда свой контингент.