России пригрозили «смертельным ответом» на войска в Прибалтике. Но их там и не будет

Военнослужащие во время литовско-польских учений вблизи Сувалкского коридора в селе Дирмишкес, Литва, 2024 год.

Генсек НАТО Рютте пригрозил России сокрушительным ответом за Сувалкский коридор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс нанесет «сокрушительный» удар по России в случае попытки блокировки Сувалкского коридора — стратегического участка на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Его заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. В Москве неоднократно заявляли, что планов нападения на НАТО нет, а в Госдуме назвали подобные сценарии «страшилками» для Евросоюза.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс нанесет «сокрушительный» удар по России в ответ на попытку блокады Сувалкского коридора.

Что это за коридор? Сувалкский коридор — это малонаселенный участок суши длиной около 100 км между Белоруссией и Калининградской областью. Он проходит вдоль границы Польши и Литвы и фактически связывает страны Балтии с остальной территорией НАТО. Во времена Холодной войны предполагалось, что именно Сулвакский коридор будет основным направлением в случае потенциального наземного вторжения СССР в Европу.

«Наш ответ будет смертельным, если они попытаются напасть на нас. Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — приводит его слова «Польское радио».

Рютте добавил, что страны НАТО регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных. Слова Рютте прозвучали на фоне споров о том, насколько Европа готова отразить военную угрозу со стороны России. Поводом для дискуссий стали «военные игры», в которых «европейские силы» потерпели поражение от «российских».

4 февраля американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал о симуляции военного конфликта в Европе, организованной Университетом Гельмута Шмидта ВС Германии при участии европейских военных экспертов, экс-чиновников и функционеров НАТО.

Сценарий симуляции предполагал возможный конфликт между НАТО и Россией в Балтийском регионе, который, по замыслу организаторов, мог развернуться в октябре 2026 года. Согласно ему, ВС РФ берут под контроль литовский город Мариямполе у границы с Белоруссией со стороны Калининградской области. Сувалкский коридор расположен западнее этого населенного пункта.

Газета отмечает, что без прямого вмешательства США, Россия «за пару дней» сумела «установить господство над Прибалтикой», развернув силы численностью всего около 15 тыс военнослужащих.

«Россияне достигли большинства своих целей, не перемещая многие из своих подразделений», — приводит WSJ слова Бартоломея Кота, польского эксперта по безопасности, который в симуляции играл роль премьер-министра Польши.

При этом ряд балтийских чиновников обиделись на заключение экспертов и раскритиковали его. Бывший глава разведки Военного штаба ЕС Гинтарас Багдонас заявил, что организаторы преследовали политические цели и специально ухудшили условия для союзников по НАТО.

В свою очередь посол Эстонии в Великобритании Свен Сакков, бывший директор таллинского аналитического центра «Международный центр обороны и безопасности», заявил, что «многие из таких сценариев оскорбительны» для стран Балтии.

По его словам, в таких сценариях Литва, Латвия и Эстония «слишком часто изображаются как пассивные объекты», цитирует его ERR.

Нужен ли России коридор?

В мае 2025 года немецкая газета Bild писала, что жители расположенных в Сувалкском коридоре населенных пунктов живут в «страхе» из-за «возможного вторжения России».

Позднее агентство Reuters сообщило, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы, которые включают эвакуацию сотен тысяч граждан, на случай потенциального вторжения РФ в Сувалкский коридор. Агентство со ссылкой на литовских чиновников отмечало, что под эвакуацию могут попасть около 400 тыс. человек.

В конце 2023 года занимавший тогда пост губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Сувалкский коридор не представляет интереса для России из-за сложного рельефа, который затрудняет логистику и передвижение как гражданской, так и военной техники. Президент Владимир Путин также не раз подчеркивал, что Москва не планирует нападения на страны НАТО.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. При этом это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе, подчеркнул глава российской дипломатии.

В разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что заявления о намерении РФ блокировать Сувалкский коридор являются «страшилкой» для Евросоюза.

«Рютте вообще, по-моему, страдает комплексом неполноценности. Он в последнее время зачастил в страны НАТО, особенно в Прибалтийские страны, и выступает там с какими-то такими громкими заявлениями. Уже этот Сувалкский коридор, по-русски говоря, проел плешь нам, мы о нем вообще не говорим», — подчеркнул депутат.

У России нет желания блокировать Сувалкский коридор несмотря на то, что она может это сделать, добавил Колесник.

«Никакие войска мы туда двигать не собираемся. Это вот опять страшилки Рютте для самого себя и для Евросоюза. Он пытается доказать, что он нужен», — заявил депутат.

Александр Дубравин

Евгений Фалько