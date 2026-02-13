Точка невозврата: по словам ученых, адский парниковый эффект на Земле становится все более реальным (The Guardian, Великобритания)

Guardian: глобальное потепление навсегда изменит климат на Земле

Глобальное потепление может привести к необратимым изменениям климата на Земле, пишет Guardian. В последних исследованиях утверждается, что мир подошел к "точке невозврата" гораздо ближе, чем ожидалось ранее. Ученые уверены — последствия превращения планеты в "парник" будут разрушительными для человечества.

Дэмиан Кэррингтон (Damian Carrington)

Продолжающееся глобальное потепление может привести к необратимым последствиям, спровоцировав критические изменения климата, однако большинство людей об этом не подозревают.

По словам ученых, мир ближе к "точке невозврата", чем ожидалось. После ее прохождения глобальное потепление будет невозможно остановить.

Исследователи утверждают, что продолжающееся глобальное потепление может вызвать климатические изменения, которые приведут к целой череде дальнейших цепных реакций. Это превратит мир в новый адский "парник" с климатом, гораздо худшим, чем тот, к которому мир движется сейчас с повышением температуры на 2-3°C. Климат будет резко отличаться от благоприятных условий последних одиннадцати тысяч лет, в течение которых развивалась человеческая цивилизация.

При глобальном потеплении всего на 1,3°C в последние годы экстремальные погодные условия уже уносят жизни и лишают источников дохода людей по всему миру. При потеплении на 3-4°C "экономика и общество перестанут функционировать в том виде, в каком мы их знаем", заявили ученые на прошлой неделе, однако "парниковая Земля" станет еще более раскаленной.

По словам исследователей, общественность и политики по большей части не осознают риска прохождения точки невозврата. Ученые пояснили, что выступили с этим предупреждением по веской причине: хотя быстро и резко сократить сжигание ископаемого топлива трудно, изменить курс после начала превращения Земли в "парник" будет, скорее всего, невозможно. И это произойдет даже в том случае, если выбросы впоследствии удастся радикально снизить

Трудно предсказать, когда наступит переломный момент в климате, поэтому крайне важно принимать меры предосторожности, отметил доктор Кристофер Вулф, ученый из Terrestrial Ecosystems Research Associates в США. Вулф входит в исследовательскую группу, частью которой также являются профессор Йохан Рокстрём из Потсдамского института исследования климатических воздействий в Германии и профессор Ханс Йоахим Шеллнхубер из Международного института прикладного системного анализа в Австрии.

"Превышение даже некоторых пороговых значений может привести к парниковому эффекту на планете", — сказал Вулф. "Политики и общественность по-прежнему в значительной степени не осознают риски, связанные с тем, что фактически станет переходом к точке невозврата. Вполне вероятно, что глобальная температура уже сравнялась с максимумами последних 125 тысяч лет или даже превысила их, а изменение климата идет быстрее, чем предсказывали многие ученые", — добавил он.

Есть также вероятность, что уровень углекислого газа в атмосфере является самым высоким за последние 2 миллиона лет.

Профессор Тим Лентон из Эксетерского университета в Великобритании, эксперт по "точкам невозврата" в климатической системе, заявил: "Мы понимаем, что нынешняя траектория изменения климата несет в себе колоссальные риски. Нельзя исключать, в итоге климат станет менее пригодым для жизни. Впрочем, чтобы человечество столкнулось с серьезнейшими угрозами, необязательно скатываться к сценарию превращения Земли в „парник“. Эти угрозы нависнут над нами уже в том случае, если мы продолжим движение к глобальному потеплению на 3°C".

В обзоре, опубликованном в журнале One Earth, обобщены последние научные данные о климатических обратных связях и шестнадцати критических элементах системы. К этим элементам относятся ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, горные ледники, полярные морские льды, субарктические леса и вечная мерзлота, а также дождевые леса Амазонии. Кроме того, в список включена Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — система океанических течений, которая оказывает мощнейшее влияние на глобальный климат

По словам ученых, переломный момент, возможно, уже наступил в Гренландии и западной Антарктиде, а вечная мерзлота, горные ледники и тропические леса Амазонки, по-видимому, близки к этому.

"Исследования показывают, что некоторые составляющие климатической системы Земли, возможно, ближе к дестабилизации, чем считалось ранее", — заключили они. "Хотя точный риск остается неопределенным, ясно, что текущих обязательств по борьбе с изменением климата недостаточно".

Профессор Уильям Риппл из Университета штата Орегон, возглавлявший работу над этим анализом, объяснил: "Система течений AMOC уже демонстрирует признаки ослабления, что повышает риск гибели лесов Амазонии. Углерод, который попадет в атмосферу в результате исчезновения этих лесов, еще сильнее разгонит глобальное потепление и вступит во взаимодействие с другими механизмами обратной связи. Мы обязаны действовать быстро. Наши возможности предотвратить опасные и неконтролируемые климатические последствия стремительно тают".

Еще в 2018 году ученые предупреждали о перспективе превращения планеты в "Землю-парник". Согласно этому сценарию, глобальная температура на протяжении тысяч лет будет значительно превышать даже те показатели, которые заложены в нынешние наихудшие прогнозы, связанные с потеплением на 4°C. Это спровоцирует колоссальное повышение уровня моря и затопление прибрежных городов. Как отмечали тогда исследователи, "последствия движения по траектории превращения Земли в „парник“ для человеческого общества, вероятно, будут масштабными, порой внезапными и, несомненно, разрушительными"