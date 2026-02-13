НАТО отправляет войска в Гренландию, чтобы Трамп остался на ее стороне (Politico, США)

Politico: НАТО отправляет войска в Гренландию, чтобы умиротворить Трампа

НАТО наращивает присутствие в Гренландии, объясняя это необходимостью "сдерживания" России и Китая, пишет Politico. На самом деле эти действия нужны, чтобы лишить Трампа повода выдвигать претензии на принадлежащий Дании арктический остров.

"Арктический часовой" — это не более чем смена имиджа с целью умиротворить американского президента в ответ на преувеличенную угрозу.

НАТО наращивает свое присутствие в Арктике, но эти меры направлены в большей степени на сдерживание Дональда Трампа, чем России.

Альянс торопливо активизировал свою деятельность на Крайнем Севере в преддверии назначенной на четверг встречи министров обороны в Брюсселе, однако дипломаты и эксперты утверждают, что это в основном ребрендинг с целью задобрить американского президента и реакция на существенно преувеличенную угрозу.

Репортеры Politico побеседовали с 13 дипломатами и чиновниками из стран НАТО, а также с военными аналитиками, часть которых попросили не называть их имена, чтобы свободно говорить на деликатные темы. Они указали на существенное смещение внимания альянса в сторону Арктического региона из-за настойчивого давления США, вызванного угрозами Трампа аннексировать Гренландию, однако отметили, что всем этим движет главным образом политика, а отнюдь не неотложная военная необходимость.

Официально НАТО представляет свою новую миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry) как исключительно важную, а усилия дипломатов указывают на стремление союзников США сохранить благорасположение Вашингтона, так как есть серьезные опасения, что если не удастся задобрить Трампа по вопросу Гренландии, последствия могут оказаться катастрофическими.

"Перед лицом нарастающей военной активности России и усиливающегося интереса Китая к Крайнему Северу нам крайне важно делать больше", — заявил в среду репортерам глава НАТО Марк Рютте.

Прозвучавшая в январе угроза Трампа по поводу Гренландии стала переломным моментом для многих европейских стран, укрепив их уверенность в том, что США окончательно стали ненадежным союзником. Этот вопрос дамокловым мечом навис над начинающейся в выходные Мюнхенской конференцией по безопасности, где госсекретарь Марко Рубио проведет встречи со многими лидерами стран-союзниц.

Эксперты говорят, что опасения по поводу безопасности в значительной степени преувеличены, а НАТО вполне способна противостоять России в Арктике.

"Я надеюсь, что они просто проведут ребрендинг своей текущей деятельности, — сказал профессор-исследователь и эксперт по арктической безопасности Карстен Фриис, работающий в Норвежском институте международных отношений. — Если будет много личного состава... особенно в Гренландии, то это будет дорого стоить".

"Угроза скорее гипотетическая, чем реальная", — признался один натовский дипломат, отметивший, что эта инициатива имеет явный "символический и коммуникационный аспект".

Опрос общественного мнения, проведенный для Politico организацией Public First в пяти странах, показал, что большинство людей в США, Канаде, Франции, Британии и Германии считают, что Трамп всерьез настроен на захват Гренландии. Большинство респондентов утверждает, что он делает это для получения доступа к природным ресурсам и для усиления контроля США над Арктикой. Лишь незначительное меньшинство опрошенных полагает, что мотивом для него стала угроза со стороны России и Китая.

Пустая угроза

После неоднократных отказов исключить возможность применения силы для захвата Гренландии президент США в прошлом месяце, наконец, пошел на попятный и прекратил кампанию по приобретению датской территории. Этому отступлению способствовало обещание Рютте и союзников о том, что НАТО будет более серьезно относиться к безопасности в Арктике.

Но эксперты по-прежнему сильно сомневаются в военной необходимости такого предприятия.

"Я не думаю, что НАТО по своему потенциалу отстает в Арктике... Соединенные Штаты имеют возможность направить свои силы и средства в Гренландию для защиты альянса", — сказал аналитик Мэтью Хики, ранее работавший в Центре исследований арктической безопасности Теда Стивенса, который связан с правительством США.

Поскольку США могут отправить "тысячи" военнослужащих в Гренландию с Аляски "в течение 12-24 часов", а также имеют опыт действий в этом регионе благодаря проводимым раз в два года учениям ICEX, "проблема в большей степени вызвана недостаточным информированием" сказал он.

Вашингтон ссылается на различные будущие угрозы этому арктическому острову: огромный ледокольный флот России и гиперзвуковые ракеты, которые когда-нибудь смогут пролетать над Гренландией незамеченными, усиливающееся сотрудничество России и Китая, а также таяние морского льда, открывающее новые морские пути для подозрительных судов.

Но на практике "угроза не изменилась со времен холодной войны", сказал профессор Фриис. По его словам, Соединенные Штаты легко могут модернизировать свою находящуюся в Гренландии РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении, а таяние льдов даст мощный толчок развитию проходящего вблизи российских берегов Северного морского пути, который очень далеко от Гренландии. Ледоколы редко можно использовать в военных целях, и их очень легко отследить, добавил Фриис.

Российско-китайское сотрудничество в Арктике между тем остается "в значительной степени символическим", сказал профессор политологии и эксперт по Китаю Марк Лантень, работающий в Арктическом университете Норвегии. Причина в том, что Москва "нервничает", с подозрением относясь к долгосрочным планам Пекина в отношении этого региона, и поэтому она вряд ли предоставит ему расширенный доступ к нему.

Если где-то и существует угроза, то в европейской части Арктики. Там на Кольском полуострове базируется Северный флот России, включающий в свой состав шесть действующих атомных подводных лодок, говорит Столе Ульриксен, преподающий в Королевской военно-морской академии Норвегии.

И даже несмотря на это, НАТО значительно превосходит Россию, уверен Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник в исследовательском центре Королевский институт оборонных исследований*.

С начала полномасштабной военной операции на Украине Москва убрала две из трех бригад, которые дислоцировались на Крайнем Севере (информация не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ). Чтобы заменить и обучить выбывший личный состав, потребуется "половина десятилетия или более". Между тем Норвегия, Германия, Дания и Британия покупают морские патрульные самолеты компании Boeing P-8, чтобы активнее вести разведку и наблюдение в Арктическом регионе. Швеция и Финляндия из-за российско-украинского конфликта вступили в НАТО, что еще больше усилило арктическую составляющую альянса. Таким образом, дополнительная арктическая миссия, ориентированная на Гренландию, выглядит "несколько бессмысленной", сказал военный эксперт Ульриксен.

Однако официальная линия альянса заключается в том, что это необходимое проецирование силы. Официальный представитель НАТО сообщил Politico, что данная инициатива "еще больше укрепит позиции альянса в Арктике", тем более что там будут проводиться совместные учения "с участием десятков тысяч человек и боевой техники", цель которых — успешная работа в арктических условиях.

Полярные проблемы

На начальном этапе миссия "Арктический часовой" будет включать уже проводимые на данный момент учения, такие как датские маневры в Гренландии под названием "Арктическая выносливость", проходящие под эгидой Объединенного командования НАТО в Виргинии. Со временем в рамках этой миссии можно будет отправлять на патрулирование самолеты и корабли, а также создать постоянное командование, сообщили два натовских дипломата.

Согласно этим дипломатам, данная миссия может подать предупредительный сигнал России и Китаю, чтобы в будущем они держались подальше от Гренландии, особенно если этот арктический остров решит провозгласить независимость, а затем выйти из НАТО (руководство Гренландии настаивает, что этого не произойдет).

"Если Гренландия станет независимой, мы получим страну, которая будет существовать вне НАТО и может подвергнуться влиянию наших врагов", — сказал во вторник представитель США в Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер.

"Поэтому задача альянса должна состоять в следующем: знать, кто там находится и/или кто там проходит транзитом", — сказал он Politico.

По словам военно-морского аналитика Каушала, некоторые дальнейшие меры могут быть полезны: это отправка туда большего количества безэкипажных надводных судов для отслеживания российских подводных лодок, что позволит восполнить нехватку гидроакустиков в море.

Но постоянное морское присутствие в Арктике было бы "совершенно излишним" и даже опасным, сказал Каушал: "Суда окажутся в очень сложных климатических условиях вблизи контролируемой Россией территории, где существует только российская вспомогательная инфраструктура".

В настоящее время у США около 150 военнослужащих на космической базе Питуффик на севере Гренландии. Дания и Гренландия подчеркивают, что они не против размещения большего количества американских войск на острове в рамках существующих договоренностей.

Однако отправка дополнительных войск в Гренландию — это расточительство, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО и замминистра обороны США Роуз Геттемюллер. "Постоянное присутствие — это дорого, а в нынешних обстоятельствах неоправданно", — говорит она.

Тем не менее для некоторых союзников выделение средств и отправка техники — это правильное решение, позволяющее предотвратить крах альянса. "Возможно, это не... лучший способ использовать имеющиеся у нас ограниченные ресурсы, — сказал один натовский дипломат. — Но в противном случае нас ждет распад альянса. Если требуется заплатить такую цену, как отправка в Гренландию двух кораблей и 500 солдат для проведения время от времени совместных учений, тогда, наверное, оно того стоит".

