На борту натовского корабля, отрабатывающего приемы охоты на русские подводные лодки (The Wall Street Journal, США)

WSJ: НАТО устроила в Арктике противолодочные учения для борьбы с Россией

НАТО твердит о нарастающей активности в Арктике российского надводного и, что еще сильнее пугает военных, подводного флота, пишет WSJ. В ответ альянс устроил на просторах Северного Ледовитого океана крупномасштабные учения.

Дэниел Майклз (Daniel Michaels)

Если, как сказал президент Трамп, русские подлодки "кишат" у берегов Гренландии, то экипаж испанского фрегата Almirante Juan de Borbon твердо намерен их засечь.

В недрах этого корабля, за запертой дверью пункта управления под названием "боевой информационный центр", опытные охотники за субмаринами слушают сигналы гидролокатора в поисках подводной цели. Они пристально смотрят на экраны, на которых видны близлежащие норвежские фьорды, где собрались пять кораблей НАТО из Европы, чтобы отработать сложное мероприятие, известное как противолодочная борьба. Высоко над ними ощетинившийся антеннами и приборами обнаружения военный самолет обследует окружающие воды.

Россия в последние годы наращивает активность подводного флота на Крайнем Севере. В этом году Трамп начал оказывать давление на Данию с требованием продать Гренландию США, что привлекло внимание к значению этого арктического острова для безопасности Америки и всей Организации Североатлантического договора. <…>

В среду НАТО объявила о намерении активизировать действия и углубить координацию национальных сил в регионе в рамках инициативы под названием "Арктический часовой".

Члены НАТО уже восстанавливают навыки подводной охоты, которые в значительной степени были утрачены после распада Советского Союза. По этой причине корабли, самолеты и офицеры из десяти стран — членов альянса собрались в ледяных скандинавских водах, чтобы в течение двух недель отрабатывать эти навыки на ежегодных учениях "Арктический дельфин", проводимых Норвегией и завершающихся 13 февраля.

"Русские восстанавливают многочисленные базы и объекты, которые после окончания холодной войны практически бездействовали", — сказал испанский контр-адмирал Хоакин Руис Эскагедо, специалист по противолодочной борьбе, командующий одним из флотов НАТО и участвующий в руководстве учениями.

"Мы работаем вместе в этом регионе не так часто, как следовало бы", — заявил Руис, отправляясь из норвежского порта Берген. Отправка испанского корабля на Крайний Север подтверждает это, поскольку флот Мадрида обычно действует значительно южнее, отметил адмирал.

Чтобы помочь военно-морским силам НАТО наладить взаимодействие в холодных северных водах, силы альянса все чаще проводят учения. В рамках "Арктического дельфина" к противолодочным кораблям и самолетам присоединились две подводные лодки из Норвегии и Германии, на борту которых офицеры из США и Канады совершенствуют навыки. Одна лодка играет роль цели, а вторая ведет охоту за ней.

Районом действий стали воды к западу от Норвегии, где проходит основной маршрут подводных лодок Северного флота России. Базируясь в Заполярье, эти лодки часто направляются на юг, в сторону Атлантического океана, и не исключено, что они приближаются к США и многим странам Европы.

Проходы между Гренландией, Исландией и Великобританией (известные в НАТО как Фареро-Исландский рубеж) сейчас привлекают больше внимания, чем когда бы то ни было со времен холодной войны. Это связано с активностью как под водой, так и на поверхности: в регионе увеличивается количество военно-морских кораблей, торговых и научных судов из России, Китая и других стран, а изменения климата открывают новые морские пути. В 2016 году США возобновили воздушное патрулирование в этом регионе с базы в Исландии, закрытой за десять лет до этого.

Для Норвегии, одного из учредителей НАТО и страны, имеющей общую сухопутную границу с Россией, возобновление внимания альянса к региону является позитивным изменением.

"Мы чувствовали себя немного одиноко 10–15 лет назад, поэтому, конечно, рады, что внимание снова сосредоточено на Арктике", — сказал норвежский офицер, капитан первого ранга Джим Робертсен.

Робертсен заявил, что возникшие недавно политические споры между администрацией Трампа и союзниками не повлияли на сотрудничество с ВМС США.

Взаимодействие исключительно важно, поскольку противолодочная борьба по своей природе сложна и требует привлечения значительных сил и средств. Корабли и подводные лодки обследуют окружающие воды с помощью гидроакустических систем, а также получают сигналы с буев, сбрасываемых с кораблей и самолетов.

Высоко в небе экипажи противолодочных самолетов P-8 "Посейдон", являющихся модифицированной версией авиалайнеров Boeing 737, используемых авиакомпаниями Southwest Airlines и Ryanair, исследуют морские глубины, сбрасывают датчики и даже применяют противолодочное оружие. Вертолеты ВМС, способные садиться на палубу боевых кораблей и зависать прямо над волнами, сканируют воды с помощью специального оборудования, включая детекторы магнитных аномалий, обнаруживающие находящийся внизу металл.

Вся эта информация стекается в боевой информационный центр испанского фрегата, где офицер-координатор старается собрать целостную картину из разрозненных данных. Параллельно данные обрабатывает морской командный центр НАТО, находящийся на суше. Однако даже при использовании самых передовых технологий эта работа в равной степени остается и наукой, и искусством.

"Есть причина, по которой противолодочную борьбу называют ужасно медленной", — сказал профессор Института морских исследований при Военно-морском колледже США Ричард Мосс.

В последние десять лет Россия спускает на воду и вводит в строй все более малошумные новые и модернизированные подводные лодки, совершенствуя их характеристики малозаметности и усложняя задачу НАТО. В то же время США и их союзники инвестируют в технологии и оборудование, например, для самолетов P-8, улучшая методы обнаружения и обработки данных, получаемых с датчиков. "Таким образом проводятся циклы адаптации и контрадаптации", — сказал Мосс.

ВМС европейских стран — членов НАТО, долгие годы строивших корабли для борьбы с пиратами, контрабандистами и террористами, вновь вынуждены создавать противолодочные средства и заново осваивать их применение. Об этом рассказал голландский адмирал в отставке Роб Бауэр, который до прошлого года был одним из главных военачальников НАТО.

Охота за подлодками трудна еще и потому, что моря и океаны огромны. Если бы Северный Ледовитый океан был размером с российскую подводную лодку, то эта субмарина была бы величиной с пару песчинок.

К этому добавляются сложности, связанные с особенностями воды, особенно вблизи Арктики. В регионе действуют различные факторы — топография морского дна, температура, соленость и наличие пресной талой воды. Все это может нарушать работу сонаров. Командир подводной лодки, хорошо знающий окружающие моря, способен воспользоваться этим и надежно скрыться в открытой воде.

Американские и европейские ветераны противолодочной борьбы говорят, что НАТО достаточно успешно обнаруживает русские субмарины, однако проблема не всегда заключается в этом.

"Речь скорее не о том, смогут ли они пройти, а о том, какие проблемы они попытаются создать, — сказал бывший помощник генерального секретаря НАТО по разведке и бывший офицер военно-морской разведки США Дэвид Каттлер. — Зачастую возникает устойчивая неопределенность, отвлекаются разведывательные ресурсы, появляется необходимость демонстрировать силу вместо того, чтобы готовиться к возможному конфликту".

Во время учений "Арктический дельфин" преследуемая подводная лодка сделала все возможное, чтобы избежать обнаружения, сказал пресс-секретарь командования ВМС НАТО капитан 2-го ранга Арло Абрахамсон, курировавший учения. Иногда субмарины удается обнаружить, в другие годы они уходят от преследования, заявил он. Неудача порой бывает более поучительной, чем успех. Абрахамсон не уточнил, как сложилась ситуация в этом году.

Для испанского адмирала Руиса главным результатом учений стало совершенствование координации действий столь большого числа стран.

"Нам нужно так работать чаще, чтобы совершенствовать взаимодействие и функциональную совместимость, — сказал он. — Мы должны действовать как единый организм".