Южнокорейская Hanwha и эстонская Frankenburg Technologies разработают систему противодействия БЛА для ББМ

ЦАМТО, 12 февраля. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace и эстонская Frankenburg Technologies заключили меморандум о взаимопонимании по совместной разработке систем противодействия БЛА (C-UAS) для перспективных наземных платформ.

Подписание документа состоялось 9 февраля в рамках международной выставки World Defense Show 2026 (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

В рамках реализации соглашения Hanwha Aerospace обеспечит интеграцию систем на шасси бронетехники собственного производства. Frankenburg Technologies берет на себя НИОКР в части создания управляемых ракет, пусковых установок и специализированного ПО систем управления огнем (СУО). Перспективный комплекс C-UAS планируется к установке на разрабатываемую Hanwha командно-штабную машину (КШМ) нового поколения.

Frankenburg Technologies осуществляет НИОКР по созданию сверхмалой управляемой ракеты Mark 1. Изделие длиной 600-650 мм и массой менее 2 кг предназначено для поражения целей на дальности до 2 км и высотах до 1,5-2 км. Максимальная скорость ракеты составляет 1200 км/ч. Особенностью БЧ массой 0,5 кг является использование стеклянных поражающих элементов вместо металлических, что минимизирует побочный ущерб. СУО базируется на алгоритмах ИИ и поддерживает режимы наведения "выстрелил-и-забыл" и "захват цели после пуска" (LOAL). Расчетная стоимость ракеты составляет менее 50 тыс. долл., что в 10 раз ниже стоимости ПЗРК FIM-92 "Стингер".

Hanwha Aerospace выступает интегратором комплекса на шасси перспективной КШМ следующего поколения N-MCV (Next-Mission Command Vehicle). Машина рассчитана на экипаж из 2 чел. и десант (командный состав) из 6 чел. Помимо систем C-UAS, платформа оснащается дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ), комплексом активной защиты (КАЗ) и терминалами спутниковой связи на низкой околоземной орбите (LEO SATCOM).

Партнерство направлено на повышение живучести бронетехники в условиях массового применения БЛА. По заявлению исполнительного директора Frankenburg Technologies К.Салма, соглашение переводит проект в стадию полномасштабной разработки. Финансовые параметры соглашения и графики НИОКР на текущем этапе не разглашаются. Frankenburg Technologies намерена развернуть серийный выпуск ракет (до 100 ед./сутки) на базе нового оборонного промышленного парка в Эстонии.

Данный проект является продолжением экспансии Hanwha Aerospace на рынок Эстонии. Ранее были подписаны меморандумы с компаниями Milrem Robotics, Nortal, SensusQ, MARUDUK и Go Craft. Сотрудничество сторон в военно-технической сфере началось в 2020 году с поставок самоходных гаубиц K9 "Тандер" и расширилось в 2025 году после заключения контракта на РСЗО K239 "Чунму". В перспективе рассматривается участие Hanwha в тендерах на поставку БМП для СВ Эстонии, а также совместная разработка безэкипажных надводных аппаратов и производство боеприпасов.