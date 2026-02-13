УАЗы "в погонах" - автомобильные топливозаправщики УАЗ-236021 АТЗ

Источник изображения: topwar.ru

Современный общевойсковой бой претерпел существенные изменения. Чем это вызвано, также хорошо известно. Речь идет об увеличении дальности стрельбы артиллерийских систем, активных диверсионно-разведывательных действиях, а главное, о массированном применении разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Все вышеперечисленное не могло не повлиять на жизнедеятельность войск, в том числе и на организацию их материально-технического обеспечения. В новой реальности подразделения и органы тыла ВС размещаются на большем удалении от переднего края, нежели это предписывал, Боевой устав.

Эти новации затронули и организацию подвоза материальных средств к переднему краю, для их доставки до районов передачи используется большегрузный транспорт соединений МТО. До тыловых районов частей и соединений материальные средства доставляются войсковым транспортом.

В условиях интенсивного контроля противником путей подвоза, когда массированное применение артиллерии и БПЛА делает невозможным использование автомобилей для доставки грузов на передний край, материальные средства переносятся следующим порядком:

– до подразделений материального обеспечения (примерно за 30 км до переднего края) груз доставляется малотоннажным транспортом (автомобили, багги, квадроциклы, мотоциклы);

– от подразделений материального обеспечения до точки передачи (сброса) за 3–8 км от переднего края – такелажными группами обеспечения;

– от места передачи (сброса) до переднего края – личным составом, находящимся в этой зоне.

Думается, что материально-техническое обеспечение войск имеет свою историю (события, даты, исторические личности), содержит большой «пласт» информации о военной технике, оборудовании, имуществе и о людях, которые делают ежедневно свою работу.

Возможно, этому стоит посвятить серию статей (?), а сегодня поговорим о представителе малотоннажного транспорта отечественного производства, «участнике» подвоза материальных средств (горючего) – УАЗ-236021 АТЗ (автомобильный топливозаправщик).

Он появился на российском рынке в 2021 году в качестве малолитражного аэродромного топливозаправщика. Предназначен для кратковременного хранения топлива, его транспортировки и заправки техники. По ходовой базе и по емкости надстройки этот специальный автомобиль был ответом разработчиков спросу со стороны быстро растущего рынка легких самолетов, вертолетов и БЛА.

Опыт использования АТЗ показал, что на таком мини заправщике удобно подкатить по рулежкам или полю к самолету/вертолету, можно на аэродром подскока быстро добраться по бездорожью или слабонесущим грунтам.

Односекционная цистерна объемом 950 литров получила фильтр водоотделитель для очистки топлива от воды и механических примесей, что является важнейшим условием качественной заправки воздушных судов. Скорость закачки тоже приличная до 45 л/мин, для учета выданного топлива применяется механический счетчик, а сама выдача происходит через шланг, специально предназначенный для авиационного топлива. Помимо этого, заправщик оборудован аппаратурой отбора проб, визуальным уровнем топлива в цистерне, системой пожаротушения и системой выравнивания потенциалов. Для тех летательных аппаратов, которым топливо приходит от поставщика в тарных бочках, АТЗ имеет возможность самостоятельно наполнять цистерну собственным насосом, а не брать наливом с резервуара.

Для выполнения обслуживающих операций АТЗ имеет технологическое оборудование, которое состоит из: трубопроводов для сообщения цистерны с насосно-фильтрующей установкой и коммуникацией с внешними заправочными и приемными агрегатами топлива, трубопроводов для отбора проб с различных точек (перед/после фильтра, из отстойника), площадки обслуживания, расположенные в средней части транспортного средства и с правой и левой стороны, бака для локализации топлива и отобранных проб с возможностью его обслуживания, смотрового и наливного люков, противопожарного оборудования. В дальнейшем АТЗ получил новую цистерну, емкостью 1500 литров.

В последнее время в инфополе появляются новости и кадры об использовании такого АТЗ нашими вооруженными силами. Предположительно, небольшие топливозаправщики малой вместимости показали свою эффективность - они привлекают гораздо меньше внимания противника, чем их собратья на базе грузовых автомобилей, более маневренные, малозаметные. Это позволяет с минимальным риском подвозить необходимое количество топлива в вышеуказанные точки. Возможна дозаправка военной техники горючим прямо на позициях. Автомобиль УАЗ-236021 АТЗ перевозит за один рейс до 1500 л топлива и быстро перекачивает его в баки боевых машин.

Таким образом, организация заправки техники осуществляется в зависимости от складывающейся обстановки и требует в каждом случае индивидуального подхода в ее подготовке и реализации. Правильная организация данного процесса ведет к своевременному и качественному выполнению задач.