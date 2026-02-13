TNI: истребитель Су-57 получил модернизированную систему вооружения

Российский истребитель Су-57 получил модернизированную систему вооружений, пишет TNI. Она позволит эксплуатировать самолет круглосуточно, в том числе в тяжелых метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.

Российские СМИ сообщили, что истребитель получил модернизированное вооружение, но не предоставили существенных подробностей о его новых возможностях.

Российский государственный военно-промышленный конгломерат "Ростех" продолжает рекламировать возможности многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО: Felon или "Уголовник"). В частности, Минобороны сообщило о внедрении в самолет-невидимку ряда новых видов вооружения.

"Для реализации целевых задач, поставленных Министерством обороны России по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажами ВКС России выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике", — цитирует пресс-служба "Ростеха" летчика Су-57 Воздушно-космических сил России.

При этом не уточняется, какие именно системы вооружения были модернизированы, хотя и подчеркивается, что они позволят самолету эффективнее применяться круглосуточно, в том числе в тяжелых метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.

"Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения", — добавил летчик.

Технические характеристики Су-57

Год выпуска: 2020

Построено самолетов: примерно 32

Длина: 20,1 метра

Размах крыла: 14,1 метра

Масса (максимальный взлетный вес): примерно 35 000 килограмм

Двигатели: Два турбовентиляторных АЛ-41Ф1 НПО "Сатурн" с форсажными камерами (в будущем будут модернизированы до "Изделия 177").

Максимальная скорость: 2130 километров в час / 2,0 Маха

Дальность полета: 3 500 километров

Рабочий потолок: примерно 20 000 метров

Вооружение: встроенная 30-миллимитровая пушка Грязева-Шипунова ГШ-30-1 и различные ракеты и управляемые бомбы во внутренних отсеках и на внешних узлах подвески, включая ракеты класса "воздух-воздух" Р-77М большой дальности и Р-37М повышенной дальности, ракеты малой дальности Р-74М2 и высокоточные боеприпасы, включая крылатые ракеты Х-59МК2 и управляемые бомбы КАБ-500

Летный состав: 1 человек

Двумя месяцами ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), дочерняя компания "Ростеха", подтвердила, что провела испытания Су-57 с новым двигателем "Изделие 177" — силовой установкой, разработанной Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) специально для Су-57.

В декабре 2025 года официальный представитель "Ростеха" заявил, что каждое "Изделие 177" развивает тягу до 16 000 килограмм при включенной форсажной камере. Новый двигатель еще больше снизил расход топлива и заявляется как намного более долговечный, чем предыдущая силовая установка.

Россия называет Су-57 лучшим в мире. Его продажи это опровергают

Многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения разрабатывался с тем, чтобы, совмещая в себе функции штурмовика и истребителя, поражать различные наземные, воздушные и морские цели. Эту способность подчеркивают в "Ростехе".

Су-57 построен из композитных материалов, имеет аэродинамическую конструкцию с парой внутренних отсеков для вооружения, которые снижают радиолокационную и инфракрасную заметность, а также способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость.

"Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 — лучший самолет в своем классе, но мы не останавливаемся на достигнутом. Истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться — наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Сегодня это позволяет решать важнейшие задачи, демонстрируя эффективность и отличные маневренные и боевые качества", — заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

Однако продолжающиеся обновления не отменяют того факта, что, по некоторым подсчетам, было изготовлено всего менее трех десятков истребителей Су-57 — несмотря на то, что ранее Кремль объявил, что к 2027-2028 годам в его арсенале будет 76 действующих истребителей Су-57. По состоянию на 2026 год в распоряжении ВКС России, по всей видимости, имеется не более 32 самолетов, включая опытные образцы. Для сравнения, парк ВВС США насчитывает около 183 истребителей F-22 Raptor ("Хищник"). Кроме того, более 1 300 истребителей F-35 Lightning II ("Молния") от компании Lockheed Martin были поставлены американским военным, союзникам и иностранным партнерам, при этом производство по действующим заказам будет продолжаться до середины 2030-х годов и далее.

"Ростех" и "Рособоронэкспорт", единственный государственный экспортер вооружений в России, ищут для Су-57 покупателей за рубежом, но безуспешно. Единственным подтвержденным клиентом остается Алжир, и Вашингтон предупредил, что покупка может стоить ему санкций. Не будет сюрпризом, если в результате Алжир решит не связываться с "Уголовником".

Серийное производство Су-57 началось в 2022 году, однако поставки неоднократно срывались из-за проблем с цепочкой поставок и финансовых ограничений. Этот самый передовой российский истребитель, но при этом и самый дорогой: его стоимость составляет от 50 до 100 миллионов долларов за штуку, в целом сопоставимо с западными самолетами. Вместе с тем сотни аналогов западного производства уже находятся на вооружении по всему миру, а это означает, что у стран, вознамерившихся приобрести ультрасовременный истребитель пятого поколения, есть возможность сделать это на Западе, а не рисковать с непроверенным российским самолетом.

За свою тридцатилетнюю журналистскую карьеру Питер Сучу опубликовал более 3 200 статей в более сорока журналах и изданий. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Внештатный автор Forbes и Clearance Jobs, живет в Мичигане.