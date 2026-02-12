Рютте: Есть ощущение, что в Арктике, близ Гренландии, РФ и КНР всё более активны

Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Марк Рютте сегодня отвечал на вопросы журналистов. Касались они самых разных тем, одной из которых стал, скажем так, особый интерес Дональда Трампа к Гренландии.

У Рютте поинтересовались, что означает расширение миссии НАТО «Арктический страж». В ответ на это генсек Североатлантического военного блока заявил, что на эту меру альянс идёт в связи с «активностью России и Китая близ Гренландии».

Марк Рютте:

Есть стойкое ощущение, что русские и китайцы проявляют там всё большую активность.

Это заявление Рютте идёт вразрез с заявлениями премьеров Дании и Гренландии. Они говорят о том, что «никакой особенной активности у берегов Гренландии ни со стороны России, ни со стороны Китая нет».

Соответственно, Рютте попросту подыгрывает Трампу, который собирается прибрать крупнейший в мире остров к рукам.

Рютте:

Миссия «Арктический страж» повысит нашу бдительность. Но я не буду говорить об этом подробно, чтобы не раскрыть много информации Москве и Пекину.

Поинтересовались у Рютте и новым вектором Макрона, направленным на возобновление диалога с Россией. По словам генсека НАТО, он «не может давать оценки действиям тех или иных лидеров, но в целом приветствует инициативу «для окончания войны». И тут же добавил:

Но ведущая роль в этом плане принадлежит США. Их лидерство позволяет добиться большого прогресса.