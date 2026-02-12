Войти
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития ОПК и оснащения ВС страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ЦАМТО, 11 февраля. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля провел совещание по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса Республики Беларусь.

Ключевой темой стала реализация крупных инвестиционных проектов Государственного военно-промышленного комитета, направленных на технологический суверенитет и укрепление оборонительного потенциала страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что "мы должны иметь сильную, современную армию. И не просто иметь, а быть готовыми в любой момент применить силу для защиты своего народа, своей земли, своего государства. И военно-промышленный комплекс должен эту армию обеспечить всем необходимым".

Глава государства заслушал доклад председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса о ходе выполнения поручений и конкретных результатах в рамках масштабных проектов, включая создание новых высокотехнологичных производств.

В своем комментарии для СМИ после совещания председатель ГВПК подчеркнул масштаб и глубину текущих проектов.

По его словам, "два проекта, о которых мы вели речь на совещании у главы государства, реализуются фактически с нуля. Конечно, определенный опыт есть, но в глобальном смысле фактически с нуля. За последние годы проекты Госкомвоенпрома зачастую реализуются с нуля, начиная от этапа формирования научной школы".

По итогам совещания определены приоритеты дальнейшей работы. Акцент сделан на практической реализации инвестиционных проектов, полном импортозамещении, развитии собственных научно-технических школ и наращивании экспортных возможностей белорусского ОПК.

Государственный военно-промышленный комитет продолжает системную работу по выполнению поставленных задач.

Текстовая и видеоверсия совещания размещена на сайте президента Республики Беларусь president.gov.by.

  Белоруссия
Страны
Белоруссия
