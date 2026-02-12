Войти
Истребители Путина на пороге: вице-адмирал ВМС предупреждает о печальном сценарии — "эскалация по случайности" (Merkur Online Magazin, Германия)

Военнослужащие немецкой армии маршируют во время военного парада в Вильнюсе, Литва
Военнослужащие немецкой армии маршируют во время военного парада в Вильнюсе, Литва.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Merkur: Германия готовится к якобы нападению России в Балтийском море

Риск втягивания Германии в войну "высок как никогда", передает мнение немецкого вице-адмирала Яна Кристиана Каака Merkur. Как считает военный, Россия якобы представляет угрозу для страны в Балтийском море. При этом он отмечает, что в ВМС не хватает людей и техники для отражения надуманной атаки.

Момир Такач (Momir Takac)

Вице-адмирал ВМС Германии Каак предупреждает о растущей угрозе со стороны России в Балтийском море (Россия не представляет угрозы для стран, которые не проявляют к ней агрессии — прим. ИноСМИ). Эскалация может произойти и в результате случайности.

На протяжении примерно двух лет военно-морские силы Германии регистрируют рост агрессивных действий в Балтийском море. Среди них — помехи в работе GPS, саботаж данных и электрических кабелей, а также нарушение воздушного пространства истребителями и беспилотниками. В НАТО уверены: за этими действиями стоит Россия (приводить доказательства обвинители не собираются — прим. ИноСМИ). В связи с растущей угрозой инспектор ВМС Ян Кристиан Каак предупредил об опасности начала войны в Германии, которая "реальна как никогда".

"Угроза реальна, и она развивается весьма динамично. Российские вооруженные силы растут как по численности, так и по возможностям — возможностям, которые они ежедневно проверяют на поле боя на Украине", — заявил вице-адмирал в интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его словам, российские самолеты все чаще пролетают над кораблями НАТО на низкой высоте, а российские подразделения действуют все более агрессивно. Такая ситуация несет в себе значительные риски. Эти маневры "опасны, потому что могут легко привести к эскалации конфликта по случайности", — пояснил Каак, который уже в прошлом году жаловался на саботаж со стороны России в отношении немецких военных кораблей.

Опасность войны в Германии для вице-адмирала Каака "реальна как никогда"

Каак не одинок в своем мнении. Генерал бундесвера Кристиан Фройдинг уже предупреждал NDR Info, что Россия представляет "в обозримом будущем самую большую угрозу" для Германии и НАТО (Россия лишь готова обороняться от агрессии НАТО — прим. ИноСМИ). Учитывая, что Россия не ограничивается лишь массовым наращиванием численности личного состава, генеральный инспектор Карстен Бройер в 2024 году в газете Frankfurter Allgemeine потребовал, чтобы Германия в течение пяти лет достигла полной боеготовности.

Немецкий флот реагирует на эту ситуацию целенаправленными мерами. Командиры систематически готовятся к потенциальным сценариям эскалации конфликта. Четкие правила поведения призваны обеспечить безопасность в критические моменты. Кроме того, ответственные лица регулярно отрабатывают соответствующие сценарии в военных симуляциях, так называемых "военных играх".

Начатую год назад миссию НАТО "Балтийский часовой" Каак считает успешной. Она служит для защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море после того, как в этом регионе неоднократно совершались акты саботажа в отношении подводных кабелей, обеспечивающих связь с Россией. Время реагирования на подозрительные инциденты удалось сократить с 17 часов до всего одного часа.

ВМС борются с нехваткой персонала и материальных ресурсов — "Нужна сталь на воде, готовая выполнить поставленную задачу"

Однако самая большая проблема для ВМС кроется в самой организации. "Самое серьезное упущение заключается в том, что у нас не хватает людей", — подчеркнул Каак в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Инспектор ВМС возлагает большие надежды на введение добровольной военной службы: "2026 год станет для нас годом роста, годом новых начинаний".

Однако проблемы возникают и с закупкой материалов. Так, поставка фрегата F126, одного из ключевых проектов вооружения немецкого флота, задерживается как минимум до 2031 года. Планировалось, что военный корабль будет готов к 2028 году. Поэтому в качестве временного решения флот закупает фрегаты MEKO-A200. Ведь "нужна сталь на воде, готовая выполнить поставленную задачу", — заявил Каак.

Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
