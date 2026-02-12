Россия и Украина внедряют новую тактику и оружие против "танков-ежей" (Forbes, США)

Forbes: Украина копирует российскую защиту для бронетехники от ударов БПЛА

Российские войска в ходе боевых действий активно совершенствуют защиту бронетехники от беспилотников, пишет Forbes. В ответ на новые угрозы Москва оперативно адаптирует тактику и вооружение, улучшает защиту танков, БМП и гаубиц. Против такой модернизации у ВСУ мало шансов.

Викрам Миттал (Vikram Mittal)

Хотя решающее значение в конфликте между Россией и Украиной с некоторых пор имеют беспилотники, основу вооруженных сил обеих стран по-прежнему составляет бронетехника — танки, боевые машины пехоты и самоходные гаубицы. Именно бронетехнике отводится центральное место при штурме или обороне местности, тогда как беспилотники играют в этих операциях скорее вспомогательную роль. Вместе с тем эффективность ударов беспилотников ограничила применение бронетехники, что и привело к сложившейся на поле боя патовой ситуации. В ответ и Россия, и Украина доработали ее, снабдив соответствующей защитой. В последних модификациях, прозванных "ежами", используется большое количество выступающих пучков проволоки, чтобы свести к минимуму урон от беспилотников. Этот метод принес свои плоды, в результате чего стороны принялись совершенствовать тактику беспилотников и разрабатывать специальные боеприпасы для противодействия.

Российские "танки-ежи"

Конструкция "танка-ежа" — последнее слово в серии физических мер защиты бронетехники от ударов беспилотников. В начале конфликта обе стороны экспериментировали с "клетками" — простыми металлическими каркасами, приваренными к башне для защиты от атак сверху, наподобие систем защиты от РПГ, использовавшихся во времена Глобальной войны с терроризмом. Однако "дары" беспилотников становились все точнее и смертоноснее, и российские войска расширили эту технологию, внедрив "танки-черепахи", почти полностью закованные в металлические каркасы из листовой стали. Эти машины были чрезвычайно тяжелые, но обладали повышенной живучестью за счет значительного снижения маневренности.

"Танк-еж" представляет собой следующий шаг в этом направлении. Вместо клеток или закрытых панцирей эта бронетехника покрывается густой "порослью" металлических шипов, проволоки или изношенных стальных тросов, которые торчат во все стороны, словно ежиные колючки. В большинстве случаев шипы выступают примерно на 30-60 сантиметров от поверхности, а в некоторых самодельных вариантах — еще дальше, чтобы увеличить дистанцию поражения. Некоторые версии также получили большие "козырьки", которые обеспечивают защиту от сброса боеприпасов с беспилотников.

Эта конструкция доказала свою эффективность как против дронов с видом от первого лица (FPV), так и против компактных бомбардировщиков. Беспилотник при подлете напарывается на ближайший шип, что приводит к преждевременной детонации, частичному разрушению или потере управления. В случае с беспилотниками-бомбардировщиками сброшенный боеприпас ударяется о крышу или шипы, а не о корпус, детонируя дальше от машины и тем самым теряя эффективность.

Надстройки-"ежи", как правило, изготавливаются в полевых условиях самими солдатами, которые приваривают пучки стального троса, куски арматуры или проволоки к корпусам или самодельным клеткам для защиты от беспилотников. Материалы дешевы и широко доступны, что позволяет свободно экспериментировать и оперативно вносить коррективы на месте. Импровизированная защита, как правило, составляется и окрашивается под местный рельеф и растительность.

Защита типа "еж" была замечена на российских танках Т-72 и Т-90 в ДНР и Запорожской области. В социальных сетях также недавно были опубликованы ролики с российскими наземными роботами, оснащенными соответствующей защитой. Совсем недавно аналогичную защиту внедрили ВСУ, и в социальных сетях также появились видеоролики, как украинские военные приваривают эту броню к своей бронетехнике. В еще одном видео украинский M113 с такой защитой едет по шоссе.

Использование уязвимостей "танков-ежей"

Конструкция типа "еж" задумывалась как значительно облегченная альтернатива типу "черепаха", позволяющая бронетехнике сохранять маневренность, одновременно защищая ее от беспилотников. Она значительно легче полностью закрытых конструкций, однако все же значительно увеличивает вес. Эта дополнительная масса снижает скорость и маневренность и создает проблемы с техническим обслуживанием, поскольку на силовую установку и ее узлы ложится нагрузка, сильно превышающая проектную.

Стремление России и Украины уберечь бронетехнику от беспилотников по-своему повторяет действия коалиции по защите от самодельных взрывных устройств во время Глобальной войны с терроризмом. В каждом конкретном случае противник быстро адаптируется к новым мерам защиты, пользуясь уязвимостями, которые эти меры создают.