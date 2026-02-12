Войти
В Киеве признали потерю крупного завода по производству БПЛА после ударов ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

ВС РФ периодически накрывают небольшие производства беспилотников на Украине, но иногда попадаются цели гораздо больше. Как пишет американский журнал The Atlantic, в прошлом году российские дроны-камикадзе уничтожили крупный завод, где производились беспилотники.

По данным издания, ссылающегося на заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Павла Елизарова, несколько месяцев назад Россия нанесла удары по выявленному крупному производству беспилотников, полностью уничтожив завод вместе с оборудованием и готовой продукцией. Как заявил Елизаров, ущерб составил порядка 35 млн долларов.

Согласно публикации, данный завод обеспечивал ударными дронами спецподразделение беспилотных систем "Lasar's Group" из состава Национальной гвардии Украины. В результате нацгвардейцам пришлось искать выходы на других поставщиков. Когда был нанесен удар и где находился завод, не уточняется.

Несколько месяцев назад залп российских беспилотников уничтожил основное предприятие, производящее беспилотники для "Lasar's Group", уничтожив оборудование стоимостью около $35 млн, включая большой запас оружия.

Ранее Зеленский пообещал завалить ВСУ ударными беспилотниками, однако сделать этого не получилось. Одной из причин неудач Киева можно назвать и удары по производству дронов.

