Главком армии Норвегии Кристофферсен заявил о якобы возможном нападении России

Командующий ВС Норвегии Кристофферсен в интервью The Guardian заявил о якобы возможном вторжении России на территорию страны ради защиты своего ядерного потенциала. Норвежские военнослужащие готовятся к этому сценарию, сказал он, однако признал, что захватнических целей у России в регионе нет.

Шон Уокер

Эйрик Кристофферсен, служивший ранее в Афганистане, опровергает утверждение Трампа о том, что войска НАТО держались в стороне от линии фронта.

Командующий вооруженными силами Норвегии заявил, что Осло не исключает возможности российского нападения в перспективе. Он считает, что Москва может вторгнуться в его страну с целью защиты своих ядерных средств, размещенных на Крайнем Севере (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ).

"Мы не исключаем возможность захвата Россией территорий в рамках плана по защите своего ядерного арсенала, который является единственным оставшимся у Москвы средством, создающим угрозу Соединенным Штатам", — сказал глава норвежских вооруженных сил.

Он признал, что у России нет захватнических целей в Норвегии. Вместе с тем Кристофферсен отметил, что большая часть ядерного арсенала России находится на Кольском полуострове недалеко от норвежской границы. В частности, это атомные подводные лодки, ракеты наземного базирования и самолеты-носители ядерного оружия. Эти средства будут иметь решающее значение, если Россия вступит в конфликт с НАТО где-то в другом месте.

"Мы это не исключаем, потому что Россия по-прежнему имеет возможность пойти на такой шаг для защиты своего ядерного потенциала, своих средств второго удара. Это тот сценарий, к которому мы готовимся здесь, на Крайнем Севере", — сказал он.

В обширном интервью The Guardian Кристофферсен подверг резкой критике недавние высказывания Дональда Трампа о Гренландии, а также "неприемлемые" заявления президента США о том, что страны-союзницы не несли службу на передовых позициях в Афганистане, а боевые действия вели в основном американские войска.

"То, что он сказал, это бессмыслица. И все мои американские друзья по Афганистану знают это", — сказал 56-летний кадровый военный Кристофферсен, который побывал в нескольких командировках в Афганистане.

"Мы определенно были на линии фронта. Мы выполняли весь спектр задач, от ареста лидеров "Талибана" до обучения афганцев и ведения наблюдения. Мы потеряли 10 норвежцев. Я терял там друзей. Так что все мы ощутили, что его заявления лишены смысла", — заявил он.

"В то же время, я почувствовал, кто такой президент Трамп. Я никогда не видел его в Афганистане. Он не знает, о чем говорит, когда заявляет такое. Президент не должен говорить такие вещи, но меня это не очень волнует. Я больше беспокоюсь о норвежских ветеранах, о родственниках людей, которых мы потеряли, родственниках солдат, которых мы потеряли".

Кристофферсен командует вооруженными силами Норвегии с 2020 года, отвечая за армию, а также за ее разведывательную службу. Это был период серьезных изменений, поскольку российская военная операция на Украине заставила переосмыслить вопросы европейской безопасности. Соседи Норвегии Швеция и Финляндия вступили в Североатлантический альянс, а Осло укрепил свои пограничные территории с Россией на Крайнем Севере.

Кристофферсен сказал, что Норвегия не забывает об угрозе традиционного российского вторжения, однако сегодняшняя российская тактика стала гораздо более разнообразной и размытой. "Если вы готовитесь к худшему, ничто не должно мешать вам противостоять диверсиям и усиливающимся гибридным угрозам," — сказал он (заявления о "диверсиях" и "гибридных угрозах" носят бездоказательный характер, — прим. ИноСМИ).

Вместе с тем командующий добавил, что Норвегия и Россия по-прежнему поддерживают прямые контакты по вопросам проведения поисково-спасательных операций в Баренцевом море, и что на границе между представителями двух вооруженных сил проводятся регулярные встречи.

Кристофферсен рекомендует создать военную горячую линию между двумя столицами, чтобы был канал связи, помогающий предотвратить эскалацию, вызванную недопониманием. Он сказал, что действия России на Крайнем Севере в целом менее агрессивны, чем на Балтийском море (агрессивными являются действия в Балтийском море европейских стран, а не России, – прим. ИноСМИ).

"Пока мы видим, что нарушения воздушного пространства в нашем районе вызваны недопониманием. Россия часто ставит помехи GPS, и мы думаем, что такие помехи также влияют и на их самолеты", — сказал он.

"Они об этом не говорят, но мы видим, что когда происходит что-то вроде нарушения воздушного пространства, это обычно вызвано неопытностью пилотов. Когда мы говорим с русскими, они на самом деле отвечают очень профессионально и предсказуемо".

На норвежской территории Шпицберген, где находится российский поселок и не могут размещаться военные силы и средства в соответствии с положениями договора от 1920 года, Россия "соблюдает договор", а Норвегии не планирует никаких шагов по милитаризации.

Москва обвиняет Осло в тайной милитаризации Шпицбергена, однако Кристофферсен заявляет, что это не более чем пропагандистское утверждение, которому сама Москва не верит.

Комментируя заявления Трампа, сказавшего, что у Китая и России есть военные планы в отношении Гренландии, Кристофферсен заявил, что эти утверждения показались ему "очень странными".

"Мы имеем очень хорошее представление о том, что происходит в Арктике, благодаря нашей разведывательной службе, но мы не наблюдаем ничего подобного в Гренландии... Мы видим российскую активность с их подводными лодками, мы наблюдаем их подводную программу в традиционной части Арктики ... Но речь не о Гренландии, а о выходе в Атлантику", — сказал он.

Как раз в эти дни президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью группе журналистов из европейских газет заявил, что Европа переживает "гренландский момент", и призвал страны противостоять Трампу.

Макрон сказал, что когда налицо "вопиющая агрессия... мы не должны склоняться в поклоне или пытаться достичь соглашения. Мы испытывали эту стратегию в течение нескольких месяцев, но она не работает. Прежде всего, это стратегически приводит к усилению зависимости Европы".

Он подчеркнул, что паника из-за Гренландии отнюдь не закончилась. "Звучат угрозы, нас запугивают, и вдруг Вашингтон отступает. Мы думаем, что всё закончилось. Но не верьте в это ни на секунду", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Дании и ее союзников хоть какие-то шансы на отражение военного захвата Гренландии Соединенными Штатами в случае принятия такого решения Трампом, Кристофферсен сказал: "Они не сделают этого, так что это гипотетический вопрос".

Однако он предостерег Трампа и американских военных. "Если Россия чему-то научилась за время конфликта на Украине, то это тому, что оккупация страны — это всегда плохая затея (Россия не оккупировала Украину. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области присоединились к России по результатам всенародного референдума. – Прим. ИноСМИ). Если люди этого не хотят, вы потратите огромные деньги и усилия, но в итоге все равно проиграете. Захватить территорию часто очень легко, но продолжать оккупацию очень, очень трудно. И я думаю, что все экспансионистские державы испытали это на себе".