19FortyFive: США грозят санкциями Алжиру из-за покупки российских Су-57Э

Закупка Алжиром Су-57Э у России стала переломным моментом для ВВС региона, пишет 19FortyFive. Однако усилению магрибской страны обрадовались не все: США уже пригрозили стране санкциями из-за нарушения закона о "противодействии противникам Америки".

Рубен Джонсон (Reuben Johnson)

Краткое описание и ключевые моменты:

Прибытие Су-57Э в Северную Африку ознаменовало собой переломный момент для ВВС региона, а Алжир стал первым иностранным оператором ведущего российского истребителя-невидимки.

В начале февраля 2026 года видеозапись положила конец многолетним домыслам, подтвердив, что самолеты пятого поколения летают бок о бок с Су-35 в воздушном пространстве Алжира.

Однако "гамбит Сухого" вызвал немедленный геополитический отклик: Госдепартамент США пригрозил неминуемыми мерами по Закону США "О противодействии противникам Америки посредством санкций", которые могут нанести ущерб военному бюджету Алжира.

С поступлением 14 самолетов-невидимок на службу в ВВС Алжира региону грозит новая гонка вооружений вокруг технологий малозаметности.

Продвижение России необратимо: оборона ВСУ оказалась на грани полного краха

Скрытность или санкции? Высокая цена тайной сделки Алжира с Россией по поставке Су-57

Сообщается, что Алжир начал эксплуатировать экспортный вариант истребителя-невидимки пятого поколения Су-57 (алжирская модель получила обозначение Су-57Э). В результате североафриканская страна стала первым заграничным оператором передового российского истребителя.

Первые сообщения об экспорте в Алжир появились в 2019 году на Московском авиакосмическом салоне.

Тогда сообщалось о достигнутом соглашении о продаже 14 Су-57 (по классификации НАТО: Felon или "Уголовник") по цене 2 миллиарда долларов. Однако реализация программы несколько раз откладывалась из-за технологических проблем, которые помешали заводу в Комсомольске-на-Амуре оснастить новые цеха и наладить полномасштабное серийное производство.

Также возникли сложности с разработкой комплекса авионики для Су-57Э под требования заказчика. Были репортажи о подписанном в 2021 году отдельном контракте на модернизацию алжирского Су-30МКА — частично за счет авионики, разработанной для Су-57, что создаст некую общность и точки пересечения между двумя истребителями.

Оба самолета оснащены радарами с пассивной фазированной антенной решеткой. Су-30МКА несет Н011 "Барс" от индийской модификации Су-30МКИ, а Су-57 оснащен радаром Н035 "Ирбис" — его же вариантом, изначально разработанный для Су-35.

Бортовые системы

Предполагается, что позднейшие версии Су-57 будут оснащаться радаром с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка". Сообщается, что команда разработчиков столкнулась с трудностями с приемопередающими модулями с точки зрения КПД.

Считается, что получивший обозначение вариант Н036-1-01 уступает по мощности радару AN/APG-77 с американского истребителя F-22 — российский радар предположительно содержит на 25% меньше приемопередающих модулей.

Однако те, кто знаком с конструкцией радара Су-57, возражают, что российский самолет использует несколько антенных решеток, причем дополнительные приемопередающие модули распределены по всему комплексу.

Бортовой компьютер самолета запрограммирован на сбор и обобщение входных данных с нескольких массивов, синтез поступающей информации и получение всеобъемлющей картины воздушных данных.

Радар и другие датчики также работают в сочетании с системой радиоэлектронной борьбы нового поколения Л402 "Гималаи". Ее многорежимная конструкция позволяет обнаруживать, анализировать и нейтрализовывать радиолокационные и коммуникационные сигналы противника.

Это снижает вероятность обнаружения и перехвата Су-57.

У Л402 имеются собственные передающая и приемная антенны, однако помимо собственной используются и различные антенные решетки Н046.

В бортовом комплексе самозащиты также используется дополнительное оборудование для создания помех в виде лазерно-лучевого комплекса оптико-электронного противодействия, разведенного по двум турельным установкам.

Алжирский клиент

Алжир был постоянным клиентом Москвы на протяжении многих лет, подписав контракты на поставку целого ряда боевых самолетов, включая Су-34МЭ и Су-35. Алжир официально подтвердил свои закупки Су-57Э в 2024 году.

Подробности контракта на поставку Су-57Э весьма скудны. В 2025 году генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил российскому телевидению, что два самолета переданы на экспорт, не раскрывая страны.

Судя по тому, что самолет был замечен в небе над Алжиром, можно предположить, что он был доставлен ВВС магрибской страны, а не совершавшим протокольный визит ВКС России.

На позднейших кадрах истребитель Су-57 показан в полете. Пустынная местность напоминает географию Алжира, однако точка съемки не раскрывается.

Можно предположить, что причина, почему поставки в Алжир долгое время не разглашались, кроется в том, что североафриканское государство не хотело навлекать на себя гнев Вашингтона.

На слушаниях на прошлой неделе глава бюро Госдепартамента США по ближневосточным делам Роберт Палладино заявил сенатскому комитету по международным отношениям, что военные закупки Алжира у России вызывают серьезную озабоченность. Сообщается, что Вашингтон планирует остановить продажу Су-57, приняв против Алжира меры в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Рубен Джонсон имеет 36-летний опыт анализа зарубежных систем вооружения, военных технологий и международной политики в области военного экспорта. Директор по исследованиям Фонда Казимира Пуласки. Пережил начало российской операции на Украине в феврале 2022 года. Много лет проработал в американской оборонной промышленности в качестве аналитика по иностранным технологиям, а затем консультантом Министерства обороны США, департаментов ВМС и ВВС, а также правительств Великобритании и Австралии. В 2022–2023 годах был удостоен двух наград за свои репортажи. Имеет степень бакалавра Университета Депо и степень магистра Университета Майами в Огайо по специальности "советские и российские исследования", живет в Варшаве.