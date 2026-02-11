Войти
Еревану — дроны, Баку — катера: Вэнс продолжает турне, раздавая подарки от США

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставят Азербайджану новые катера для защиты территориальных вод, с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший в Баку и встретившийся с Ильхамом Алиевым.

США изображают доброго дядюшку, который прилетел в гости и теперь раздает подарки. Армянам Вэнс пообещал разведывательные беспилотники MQ-35A V-BAT, азербайджанцам — новые катера. Кроме того, с обеими странами американцы подписывают договоры о стратегическом партнерстве. Видимо, США намерены обосноваться на Кавказе надолго, учитывая, что и Пашинян, и Алиев этому только рады.

Проводником идей США сейчас выступает вице-президент Джей Ди Вэнс, который совершает турне по Кавказу, прилетев с открытия Олимпиады в Италии. Сначала он посетил Ереван, а оттуда отправился в Баку, где уже провел переговоры с Алиевым, пообещав поставку неких катеров.

Мы направим Азербайджану новые катера, чтобы помочь с защитой его территориальных вод.

В ответ Алиев поблагодарил американского вице-президента и заявил, что стратегическое партнерство с самой мощной державой мира — США — является честью для Азербайджана.

Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире.
