Верфь в Квебеке получила первую партию металла для производства новейшего ледокола

Компания Algoma Steel отправила первые листы стали, произведённой в Онтарио, на верфь Davie в Квебеке, где они будут использованы для строительства второго ледокола нового поколения класса Polar Max, предназначенного для Береговой охраны Канады.

Как отмечает Naval Today, Онтарио – сталелитейный центр Канады, где сосредоточено более 70% сталелитейных мощностей страны. Отрасль обеспечивает более 16 000 прямых и 55 000 косвенных рабочих мест, являясь основой производственной цепочки провинции. В рамках плана по защите интересов Онтарио правительство отвечает на необоснованные тарифы США целенаправленными стратегиями и инвестициями в развитие сталелитейных мощностей, сообщили официальные лица.

Прокат стали для второго ледокола нового поколения Береговой охраны Канады

Chantier Davie Canada


Церемония отправки стали прошла с участием Джорджа Пири, министра экономического развития и развития северных регионов, а также представителей компаний Algoma Steel и Davie.

"Поддержка компании Algoma Steel нашим правительством не только защищает экономику северных регионов, но и подчёркивает возможности сталелитейной промышленности Онтарио, а также вносит вклад в развитие оборонной инфраструктуры Канады, – заявил Джордж Пири. – Мы помогаем Algoma Steel успешно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и последствиям американских тарифов, одновременно играя ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Мы и дальше будем прилагать все усилия для использования и продвижения стали из Онтарио везде, где это возможно".

"Algoma Steel гордится тем, что поставляет канадскую сталь для проектов, важных для канадцев, — отметил Раджат Марва, генеральный директор Algoma Steel Inc. – Это партнёрство поддерживает квалифицированные рабочие места в Онтарио и укрепляет промышленную базу, необходимую Канаде для строительства и обслуживания критически важных активов в будущем".

"Мы строим самый современный ледокол в мире, максимально задействуя мощности канадской промышленности, – добавил Джеймс Дэвис, генеральный директор Davie. – Сотрудничество с Algoma закладывает канадскую сталь в основу наших кораблестроительных возможностей, укрепляет экосистему судостроения и поддерживает квалифицированные рабочие места в Квебеке и Онтарио".

Верфь Chantier Davie Canada получила заказ на ледокол для Береговой охраны Канады в марте 2025 года. Контракт на сумму около 3,25 млрд канадских долларов предусматривает строительство одного из двух новых ледоколов полярного класса, который должен быть сдан в эксплуатацию к 2030 году.

Постройка первого ледокола нового поколения началась на верфи Seaspan в Ванкувере в апреле 2025 года.

При длине 138,5 метра водоизмещение новых канадских ледоколов составит 22 400 тонн. Их оснастят дизель-электрической двигательной установкой. Экипаж – 100 человек.

  В новости упоминаются
Страны
Канада
США
