Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные продолжают возмущаться тем, что Илон Маск обслуживание терминалов Starlink для дронов отключил, а российские БПЛА продолжают наносить поражение самым разным объектам от Харькова до Львова, включая объекты движущиеся.

Напомним, что ещё несколько дней назад Украину охватила эйфория по поводу того, что «русские теперь-то уж точно не смогут использовать «Старлинк» на «Геранях», так как при скорости 90 км/ч система обслуживания терминалов блокируется. Однако «перемога», как это часто на Украине случается, сменилась «зрадой». Дроны, как били по целям, так бить и продолжают. В том числе по электровозам на железной дороге и бензовозам на пути к «нуждающимся» в топливе подразделениям ВСУ.

В связи с этим на Украине ломают голову над тем, почему Starlink отключен, а «Шахеды» (как «Герани» продолжает называть противник), по-прежнему в деле.

Противником выдвинута версия, согласно которой Вооружённые силы России создают фактически локальную сеть над территорией размещения (передвижения) цели. Предполагается, что основой этой сети являются беспилотники, выполняющие функции ретрансляторов. То есть, сами эти дроны в нанесении ударов не участвуют, а выполняют функцию ретранслятора сигнала, используемого в итоге «боевой» «Геранью».

У этой версии на Украине есть и свои критики, заявляющие, что при перехвате хотя бы одного дрона-ретранслятора может быть нарушена работа всей сети.

В любом случае, сам факт того, что «Герани» продолжают точно поражать самые разные цели на внушительных расстояниях, будоражит умы противника, и он ищет варианты противодействия.