182 новых Суперджетов и 264 МС-21 за 10 лет - реально, но кто выпустит 23 новых Ил-96?

В российских СМИ активно распространяется тема изменений в планах по производству новых гражданских самолетов в 2026-2035 годах. Данные появились во время прошедшей в начале февраля 2026 года отраслевой выставки в Москве. Это уже третья редакция Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА). Но не всё из озвученного в ней 100%-реалистично. Особенно, в части производства таких самолетов, как Ил-96 и Ту-214.

Про Ту-214 мы рассказываем в публикациях медиаресурса «Техносфера. Россия» постоянно: машина хорошая, но с Казанским авиазаводом проблем хватает. В начале 2026 года со стороны государства в лице Минпромторга РФ поставлена задача начать полноценное серийное производство, и с 1 машины в год в 2025 году выйти в 2027 году сразу на 20. Конечно, это нереально, но, как уже говорилось, если достигнут уровень в 6 самолетов в год, то это будет настоящий трудовой подвиг, а 10 так вообще предел мечтаний. Плюс на пороге уже стоит ключевой заказчик — авиакомпания S7 («Сибирь») с ее 100 новыми самолетами. Теперь заглянем в третью редакцию КПГА начала 2026 года. До 2035 года по ней теперь в Казани нужно выпустить 166 самолетов. То есть по 16 единиц ежегодно, включая нынешний год, в который нужно каким-то образом поднять объемы производства с 1 самолета до хотя бы «нескольких»…

Про ЛМС-192 «Освей» в планах кто-то явно бежит впереди паровоза. В конце 2025 года сообщалось, что получение сертификата типа ВС для ЛМС-192 запланировано на 2029 год. Дальше всего за 5-6 лет новый самолет должны произвести сразу в 28 экземплярах. Вроде бы и цифра небольшая, но машина в 2026 году еще в проекте. Плюс это совместный производственный проект с Белоруссией, с которой до этого мы самолеты не выпускали. Поэтому планы тут пока достаточно виртуальные.

Проектное изображение перспективного легкого транспортно-пассажирского самолета ЛМС-192 "Освей" совместной разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) и белорусского ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Источник: ОАО "558 Авиационный ремонтный завод"

Про Ил-96-300 сразу же возникает масса вопросов. В редакции КПГА образца 2026 года ставится план на 23 таких самолета к 2035 году. Теперь заглянем на производство в Воронеж. Там очередной Ил-96 построили в 2023 году, после чего уже два года царят тишь да благодать. Чтобы было понимание по реальным возможностям предприятия, давайте посмотрим на реестр выпуска «девяносто шестых» по годам за последние 10 лет. Итак, 2015 год – 1 самолет, 2016 год – 1, 2017 год – 0, 2018 год – 0, 2019 год – 0, 2020 год – 0, 2021 год – 2 самолета, 2022 год – 0, 2023 год – 1, 2024 – 0, 2025 – 0. Итого за 2015-2025 годы выпущено всего 5 новых Ил-96. Имеются десять лет, за которые предполагается выпуск 23 (!) воздушных судов. То есть в среднем нужно выдавать по 2 новых самолета в год как минимум. Кто их будет в таком объеме строить пока непонятно. Только в планах обещали, что в Воронеже смогут по два Ил-96 в год делать, а пока по факту – по полсамолета в год…

По ЛМС-901 «Байкал» авторы КПГА в редакции 2026 года выдали немаленькие цифры. За 10 лет требуется выпустить 138 новых легких самолетов. Это по 14 машин в год. Вроде бы и несложно для небольшого самолета, но не стоит забывать, что на новый турбовинтовой двигатель ВК-800 выстраивается очередь. Он ведь нужен еще и для учебно-тренировочного УТС-800, и для вышеупомянутого двухмоторного «Освея». Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), кстати, тянет на себе все данные программы. В общем, тут только остается болеть за такую амбициозную команду и желать ей удачи: трудностей в связи с намечающимися большими объемами не избежать.

Кабина опытного ЛМС-901 «Байкал». Источник: УЗГА

Еще один проект в гражданской авиации, связанный с УЗГА, — ТВРС-44 «Ладога». В начале 2026 года на заводе ведется сборка первого летного экземпляра этого самолета. То есть впереди еще все испытания. Авторы же свежего варианта Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2035 года уже включили в план 50 таких самолетов.

Внешний вид ТВРС-44 «Ладога». Источник: tehnoomsk.ru

Теперь о приятном. Начнем с МС-21-310, который укладывается более-менее во все сроки по испытаниям, и с 2027 года выходит в нормальное серийное производство. Иркутский авиазавод получил много оборудования, в цехах в наличии фюзеляжи и компоненты как минимум для десятка новых самолетов. В плане по КПГА 3-й версии производство 264 единиц МС-21-310 до 2035 года включительно. Если учесть, что завод сейчас уже готов к выпуску не менее 24 воздушных судов в год с расширением до 36 единиц в ближайшей перспективе, то технически план вполне реален. Однако, не стоит забывать про всевозможные накладки начального периода полномасштабного серийного производства, которые всегда могут появиться. Впрочем, Иркутск сроки будет стараться выдерживать, у завода хорошая репутация и опыт.

По импортозамещенному «Суперджету» получается, что это потенциальный хит рынка. Он и так отличный самолет в своей первой версии с импортными движками и БРЭО, почти 160 таких бортов каждый день летают по всей России с пассажирами. А теперь машина стала полностью российской, и ее производство в Комсомольске-на-Амуре ждет нового старта, в цехах уже находится много новых воздушных судов в стадии сборки. До 2035-го планы серьезно выросли – нашим авиаторам нужно больше таких самолетов. В КПГА поэтому теперь их 182 единицы. Завод имени Гагарина с таким объемом справится, так как здесь делали и больше до 2022 года – см. наш материал.

Еще одна машина – Ил-114-300. В новой версии госпрограммы ее надлежит построить до 2035 года включительно в 93 экземплярах. Что вполне укладывается в ранее озвученные возможности Луховицкого авиазавода – 12 новых «ильюшиных» ежегодно. Испытания завершаются, самолет в 2026 году идет в серийное производство. Один момент, который вносит небольшую сумятицу в стройную картину – индийский контракт. Об этом мы рассказывали ранее здесь.

Индийские покупатели российской техники достаточно специфические заказчики, и с ними всегда было немало дополнительных временных и технических затрат. Поэтому с одной стороны – Ил-114-300 на экспорт это отлично и здорово, с другой стороны – своего рода проблемная тема, с которой предстоит поработать еще не один год, чтобы получить желаемый результат.

Как видите, ничего страшного в скорректированной версии КПГА образца 2026 года нет. Есть в ней вопросы по некоторым моментам, которые не влияют на ситуацию в целом. Сейчас российские авиа- и двигателестроители входят в долгожданный период, когда они в состоянии начать серийное производство не зависящей от зарубежных поставок современных гражданских самолетов. Ждем новые машины на регулярных рейсах.