"Смертельно опасны". Морской терминатор России выходит против ВМС США (The National Interest, США)

Проводы фрегата Адмирал Горшков в Североморске
Проводы фрегата Адмирал Горшков в Североморске.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

TNI: Россия вводит в эксплуатацию новые морские фрегаты

Россия вводит в эксплуатацию фрегаты, которые прозвали "морскими терминаторами" американских авианосцев, пишет TNI. Эти корабли оснащены высокоточным оружием, включая "Цирконы", и являются ключевым инструментом морской стратегии Москвы.

Питер Сучу (Peter Suciu)

"Адмирал Амелько" — пятый из десяти запланированных фрегатов проекта 22350, единственных океанских военных кораблей, заложенных в России после распада Советского Союза.

В ближайшем будущем российский флот не планирует эксплуатировать авианосцы, поскольку "Адмирал Кузнецов", судя по всему, не вернется в море, а отправится на слом. Вместо этого Кремль может сосредоточиться на борьбе с американскими авианосцами, используя гораздо меньшие по размеру надводные корабли, которые выступят в роли "морских убийц" для этих гигантов.

Как авианосцы в свое время оказались смертельно опасными для некогда грозных линкоров, так и фрегаты проекта 22350 во главе с флагманом "Адмирал Горшков" смогут благополучно отправлять атомные авианосцы ВМС США на дно морское. Так, по крайней мере, утверждает один российский чиновник.

"Фрегаты проекта 22350 — носители высокоточного ракетного вооружения — не только „Калибров“, но и „Цирконов“. Это морской терминатор, универсальный солдат, который может выступать охотником на атомные подводные лодки противника с безопасного для себя расстояния", — заявил российским СМИ в августе 2025 года Александр Степанов из Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Технические характеристики фрегата проекта 22350

Год постройки: 2018 (флагман "Адмирал Горшков")

Построено: 5 (3 в эксплуатации, планируется 10)

Длина: 135 м

Ширина: 16 м

Водоизмещение: 5 400 тонн при полной загрузке

Силовая установка: 2 комбинированные дизель-газотурбинные энергетические установки ДГТА-М55Р, 2 двигателя 10Д49 "Коломенский завод" (маршевые), 2 двигателя М90ФР "Сатурн" (форсажные)

Максимальная скорость: 29,5 узлов (54,6 км/ч, 33,9 миль/ч)

Дальность хода: 4 850 морских миль (8 980 км, 5 580 миль); запас хода 30 дней

Вооружение: одно 130-мм морское орудие; батареи вертикального пуска для ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон", "Ответ", 9М96/9М100 (в зависимости от модификации); два ЗРК "Палаш"; два торпедных аппарата; два станковых пулемета; один вертолет Ка-27

Экипаж: 210 человек

Фрегаты проекта 22350 специализируются на воспрещении доступа и маневра

Фрегаты проекта 22350 водоизмещением 5 400 тонн при полной загрузке развивают скорость 29,5 узлов. Экипаж каждого состоит из 210 моряков, однако автономность плавания составляет всего 30 дней, что стало очевидным в прошлом году, когда фрегат "Адмирал Головко" во время его кругосветного путешествия сопровождал топливозаправщик.

Однако небольшие военные корабли могли бы хорошо себя зарекомендовать себя в качестве средства ограничения и воспрещения доступа и маневра. Российские СМИ утверждают, что фрегаты проектировались как "модульная пусковая платформа" для выявления и уничтожения как приоритетных объектов в прибрежной зоне, так и элементов авианосных ударных групп (АУГ), в том числе самих авианесущих крейсеров.

У ВМФ России большие планы на "Адмирала Амелько"

Новейший из "морских терминаторов", фрегат "Адмирал Амелько", был спущен на воду в августе 2025 года на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и оснащен платформой противолодочной обороны "Ответ". Названный в честь советского адмирала Николая Амелько, он, как утверждается, может уничтожать АПЛ даже в случае их обнаружения вне радиуса действия бортовых систем. В комплексе используется баллистическая ракета 91РЭ2, доставляющая 324-мм торпеду МПТ-1УМ на расстояние до 40 километров.

Новейший фрегат также стал одним из первых в своем классе с удвоенным количеством ячеек УВП (установка вертикального пуска) 3С14, превратившись в плавающую ракетную платформу. Среди прочего вооружения — сдвоенный комплекс ближнего боя "Палаш", оснащенный шестиствольными 30-мм пушками Грязева-Шипунова ГШ-6-30, объединенными во вращающийся блок, а также два четырехтрубных аппарата калибра 330 мм для противолодочных торпед "Пакет-НК". Фрегат также может нести палубный вертолет Ка-27 для дополнительных противолодочных операций.

"Мы видим постановку на боевое дежурство тех инструментов, которые будут обеспечивать безопасность не только нашей акватории, но и в рамках взаимодействия с военно-морскими силами наших ключевых союзников в целом обеспечивать морское патрулирование и безопасность морской навигации, в том числе торгово-экономических коммуникаций, которые пытается заблокировать коллективный Запад", — заключил Степанов.

"Адмирал Амелько" — пятый из десяти запланированных фрегатов проекта 22350, единственных океанских боевых кораблей, построенных в России после распада Советского Союза. Он будет нести службу в составе Тихоокеанского флота, а ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. Еще три фрегата находятся в стадии строительства, а последние два уже заказаны.

За 30 лет карьеры журналиста Питер Сучу опубликовал более 3 200 статей в более чем сорока изданиях. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Внештатный автор Forbes и Clearance Jobs, живет в Мичигане

Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
10Д49
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Ка-27
УКСК
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Авианосец
ТОФ
