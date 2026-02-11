Минобороны Индонезии подписало с Leonardo письмо о намерениях по закупке УБС M-346F Блок.20

ЦАМТО, 10 февраля. Группа Leonardo 4 февраля объявила, что Минобороны Индонезии выбрало УБС M-346F Блок.20 в качестве нового самолета для подготовки пилотов и выполнения боевых задач.

Заявление было сделано во время авиасалона в Сингапуре. В ходе выставки итальянская группа Leonardo, индонезийская компания PT E-System Solutions (ESS) и Министерство обороны Индонезии подписали письмо о намерениях (LoI) по вопросу сотрудничества при поставке и техническом обслуживании M-346F для ВВС Индонезии.

В ближайшее время стороны намерены перейти к следующему этапу обсуждений, целью которого является скорейшее подписание контракта на закупку самолетов. Точное количество M-346F, которые Индонезия намерена приобрести, будет определено в ходе этих переговоров.

Как предполагается, M-346F заменят устаревшие самолеты "Хок" Mk.109/209 ВВС Индонезии.

По заявлению компании, программа будет способствовать планам модернизации авиапарка ВВС Индонезии. Соглашение также будет включать локализацию ряда элементов поддержки, технического обслуживания, капитального ремонта и обучения, подготовку личного состава.

По данным Janes World Air Forces, в настоящее время на вооружении ВВС Индонезии имеется 22 самолета "Хок" Mk.209 и шесть "Хок" Mk.109. Они были приняты на вооружение, начиная с 1996 года, и применяются для обучения, непосредственной авиационной поддержки и ограниченного нанесения ударов. Недавно ВВС Индонезии сократили использование самолетов при выполнении боевых задач. В январе одна из двух эскадрилий была расформирована.

Группа Leonardo заявила, что самолет M-346F Блок.20 будет оснащен РЛС с активной фазированной антенной решеткой, кабиной с широкоформатным дисплеем (Large-Area Display – LAD), каналом передачи данных Link-16, средствами радиоэлектронной борьбы и новыми системами вооружения.

По оценке экспертов, приобретение M-346F Блок.20 позволит Индонезии усилить парк новых "Рафаль". В частности, закупка M-346F Блок.20 обеспечит возможность применения УБС для выполнения менее сложных и опасных задач, экономя ресурс многоцелевых истребителей. Согласно прогнозу Janes Markets, ориентировочная стоимость одного M-346FA составляет 93 млн. долл.

Сообщение Leonardo о заинтересованности Индонезии в M-346F Блок.20 последовало за заявлением компании Boeing о том, что ее предложение о продаже Индонезии новых многоцелевых истребителей F-15EX больше не актуально. Первоначально ВВС Индонезии планировали приобрести 36 самолетов F-15EX ориентировочной стоимостью 13,9 млрд. долл., но позднее сократили запрос до 24 самолетов.