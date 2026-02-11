Войти
Первый самолет ВТА C-295 сойдет со сборочной линии в Индии во второй половине года

C-295MW
C-295MW.
Источник изображения: airbus.com

ЦАМТО, 10 февраля. Компания Airbus планирует поставить заказчику первый военно-транспортный самолет C-295 с линии окончательной сборки в Индии во второй половине текущего года.

По данным информационного агентства PTI, на церемонии передачи Министерству обороны первого военно-транспортного самолета C-295 в Вадодаре ожидается участие премьер-министра Нарендры Моди.

Министерство обороны Индии 24 сентября 2021 года подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку 56 самолетов ВТА C-295MW для ВВС страны. Стоимость заказа составила 219,35 млрд. рупий (2,659 млрд. долл.). Стороны также подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus выполнит компенсационные обязательства в размере 30% от стоимости продажи. Новые самолеты предназначены для замены 50 состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro, которые эксплуатируются с середины 1960-х годов.

По условиям соглашения, первые 16 самолетов должны быть поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании. Первый самолет был передан ВВС Индии в сентябре 2023 года. Полностью поставка данной партии была завершена 2 августа 2025 года.

Еще 40 C-295MW будут изготовлены по лицензии в Индии совместным предприятием TATA Consortium, сформированным Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Tata Consultancy Services (TCS) на заводе в Вадодаре (шт.Гуджарат) в течение десяти лет после подписания контракта. Предприятие было официально открыто в октябре 2024 года. Планируется, что первый собранный в Индии C-295MW будет поставлен заказчику в сентябре 2026 года, а последний – в августе 2031 года. При этом ожидается, что доля компонентов национального производства увеличится с 48% для первых 16 самолетов до 75% для последних 24 самолетов, собранных в Индии.

В марте 2025 года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о ведущихся Министерством обороны Индии и Airbus переговорах по вопросу покупки для ВВС страны 10 дополнительных самолетов C-295 в рамках наращивания усилий по замене устаревшего парка военно-транспортной авиации.

Длина C-295 составляет 24 м, размах крыла – 26 м. Самолет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Part & Whitney PW127G мощностью 2644 л.с. каждый и шестилопастными винтами Hamilton Sundstrand. Самолет рассчитан на перевозку более 70 человек и до 9250 кг груза. Дальность полета составляет 5000 км, рабочая высота – 9145 м, максимальная скорость – 482 км/ч.

