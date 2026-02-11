MWM: контракты на экспорт российских Су-57 на Ближний Восток уже подписаны

Многим странам не терпится заполучить российские истребители Су-57, пишет MWM. Они уже были опробованы в зоне спецоперации и показали себя в лучшем свете, что и дало им большое преимущество на фоне других образцов. Эти самолеты способны обеспечить полное превосходство в воздухе.

На выставке "Иннопром" в Саудовской Аравии министр промышленности и торговли России Антон Алиханов объявил, что в Ближневосточном регионе уже подписаны контракты на экспорт нового российского истребителя пятого поколения Су-57. "Да, несомненно [проявляют интерес]. Мы же представили тоже недавно Су-57Э. Собственно, это одна из лучших машин в мире, если не лучшая сейчас на данный момент времени. Причем она испытана в боевых условиях. К ней есть большой интерес, но уже есть, собственно говоря, контракты, но раскрывать их детали я не буду", — заявил Алиханов. Его заявление породило множество домыслов и догадок о том, что за страна разместила заказ, поскольку Сирия и Ирак, основные региональные заказчики российских вооружений во время холодной войны, пережили государственные перевороты в результате военного вмешательства под руководством Запада, тогда как Йемен, менее крупный заказчик, находится в периоде глубокой нестабильности начиная с 2011 года.

Заявление Алиханова практически совпало по времени с публикацией первых кадров истребителей Су-57 на вооружении ВВС Алжира. Ранее, в ноябре, было подтверждено, что они доставлены и приняты на боевое дежурство. Однако Алжир остается единственным крупным арабским государством, сохранившим стабильность вне сферы влияния Запада, тогда как другие — в частности, Ливия и Судан — подверглись глубокой дестабилизации в результате расширенного военного и политического вмешательства в Северную Африку государств западного блока. Ранее Россия пыталась наладить поставки истребителей в прозападные страны, включая Объединенные Арабские Эмираты, однако в результате политического давления Запада так и не смогла выйти на крупные рынки. Даже при том, что Египет в 2013 году стал относительно нейтральным государством арабского Ближнего Востока, после того как военные свергли прозападное исламистское правительство, Каир неуклонно удерживали от закупок дорогих российских истребителей, а угрозы американских санкций вынудили его свернуть планы по закупке истребителей Су-35.

Одним из самых вероятных покупателей Су-57 на Ближнем Востоке были и остаются ВВС Ирана. Из просочившихся в конце 2025 года правительственных документов стало ясно, что Россия, наряду с поставкой примерно 18 истребителей Су-35 Алжиру в начале года, планировала поставить 48 Су-35 для переоснащения ВВС Ирана и еще шесть — Эфиопии. В парке Ирана нет современных истребителей, созданных после окончания холодной войны. Тегеран располагает лишь примерно 300 морально и технически устаревшими истребителями — в первую очередь F-4E и F-5E/F времен Вьетнамской войны, которые отстают от передовых образцов почти на три поколения. Таким образом, ВВС Ирана теоретически готовы принять Су-57 наряду с Су-35. Поскольку поставки Су-35 могут значительно ускориться, вполне возможно, что эти два самолета будут дополнять друг друга. Хотя изначально предпочтение, возможно, отдавалось Су-57, острота угроз безопасности, с которыми столкнулась страна, делает целесообразным сперва усилить оборону с помощью Су-35, который также будет легче освоить ВВС из-за меньшей сложности.

Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку единственным оператором истребителей пятого поколения непосредственно в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир. Израильские истребители F-35I явно далеки от полной готовности к ведению боевых действий высокой интенсивности из-за отсутствия программного обеспечения Block 4, которое они получат лишь в начале 2030-х. Об этом свидетельствует их ограниченная роль в сборе разведданных во время ударов по Ирану в июне 2025 года. Таким образом, полностью боеспособный парк Су-57, будь то на вооружении Ирана или другого ближневосточного государства, может обеспечить превосходство в воздухе. Су-57 обладает преимуществом перед другими истребителями своего поколения в том, что прошел гораздо более интенсивные боевые испытания, включая подавление противовоздушной обороны, воздушные бои и операции в зоне действия эшелонированной обороны противника на украинском театре военных действий.

В конце января было подтверждено, что российско-индийские переговоры о лицензионном производстве Су-57 достигли продвинутой технической стадии, в результате чего многочисленные индийские источники пустились обсуждать перспективы оснащения фронтовых эскадрилий и тщательной доработки самолетов в соответствии с местной спецификой. Индия, предположительно, станет крупнейшим иностранным заказчиком этого самолета, и ожидается, что заказы также разместят Вьетнам и КНДР. Иран может частично оплатить закупки истребителей экспортом собственной военной техники в Россию — в первую очередь беспилотников. В случае же КНДР гораздо более масштабный экспорт в Москву может покрыть Пхеньяну расходы на переоснащение нескольких истребительных эскадрилий самолетами пятого поколения.