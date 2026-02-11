Эксперты: Трамп смотрит в упор на Гренландию, хотя для безопасности США важнее Аляска (Yle, Финляндия)

Yle: Запад на 10 лет отстает от России по военному потенциалу в Арктике

Запад значительно отстает от России по военному потенциалу в Арктике, пишет Yle. Русские расширили свои возможности в регионе на десять лет раньше европейцев, отмечает автор статьи. Для того, чтобы хотя бы догнать ее – например, построить ледоколы, — понадобится немалое время, предупреждает он.

Лотта Кранк ван де Бургт (Lotte Krank-van de Burgt)

Вокруг Аляски российских и китайских судов плавает гораздо больше, чем близ Гренландии.

Президент Дональд Трамп потребовал во всеуслышание, чтобы США получили в свое распоряжение Гренландию, пригрозив тем, что в противном случае остров достанется России и Китаю.

Но, по мнению ученых, с точки зрения безопасности Трампу следует сосредоточиться не на Гренландии, а на Аляске.

“Что касается России и Китая, то Аляска для них — стратегический центр и входные ворота в Арктику”, — объясняет директор по исследованиям независимого Института Фритьофа Нансена в Норвегии Андреас Эстхаген.

“Прежде всего, Аляска важна, потому что эта часть США ближе всего расположена к Китаю. Об этом немудрено забыть, разглядывая обычную карту. Мы привыкли видеть мир плоским, но если посмотреть на карту с арктической перспективы или иметь в виду, что земля круглая, то вы увидите, что расстояние между Аляской и Китаем на самом деле относительно небольшое”, — добавил он.

Кроме того, напомнил он, именно на Аляске США напрямую встречаются с Россией.

“Зимой, когда лед в Беринговом проливе замерзает, из США в Россию можно перейти пешком”, — подчеркивает он.

Лучшее место для защиты от ракетного удара

Старший аналитик Датского института международных исследований Роберт Хабек отмечает, что Гренландия определенно имеет стратегическое значение для США.

“У России традиционно есть три пути выхода в Атлантику. Средиземное море сейчас закрыто из-за конфликта на Украине. Балтика, по сути, превратилась во внутреннее озеро НАТО с тех пор, как в альянс влились Финляндия и Швеция. В результате единственный оставшийся маршрут простирается на севере между Норвегией и Гренландией. Таким образом, Гренландия имеет жизненно важное значение для российского военно-морского флота и подводных лодок.

Вместе с тем Роберт Хабек считает, что США должны сосредоточиться на Аляске — в том числе и по соображениям, касающимся противоракетной обороны.

“В случае потенциального ракетного удара по США Аляска — лучшее место для защиты страны или перехвата”, — подчеркнул он.

В силу своего географического расположения Гренландия — идеальное место для размещения систем раннего предупреждения о российских ракетных ударах, однако Аляска гораздо лучше подходит для средств, которые прикроют Америку от ракет из Азии.

Больше судов вокруг Аляски

Дональд Трамп недавно заявил, что гренландские воды кишат российскими и китайские кораблями. Однако высокопоставленные дипломаты и располагающие разведданными военные эксперты Северной Европы его опровергают и говорят, что это неправда.

На самом деле вокруг Аляски российских и китайских кораблей курсирует гораздо больше, чем близ Гренландии.

“Мы видим, что Россия все чаще проводит военные учения вокруг Аляски или в северной части Тихого океана. Кроме того, мы видим, что Россия и Китай начали проводить совместные учения. Наконец, Китай сам по себе плавает вокруг Аляски и выходит через Берингов пролив в Северный Ледовитый океан”, — говорит Андреас Эстхаген.

Китайские и российские военные корабли провели ряд учений вблизи Аляски. В 2024 году российские и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование у берегов самого северного американского штата.

В том же году береговая охрана Китая вошла в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив, а его ВМС провели учения в Беринговом море.

“Пекин делает это, чтобы дать понять США, что может, а также чтобы показать, что Китай — сверхдержава, которая может отстаивать свои интересы по всему миру”, — объясняет Эстхаген.

Помимо политического сближения, Китай и Россия также все активнее сотрудничают в военной сфере.

“Военное сотрудничество грозит очень скоро стать проблемой для Запада вообще и для США в частности. Поэтому я полагаю, нам следует опасаться этих сигналов, поскольку возросшая активность Китая и России в Арктике чревата еще большей напряженностью”, — добавил он.

США не воспринимают Арктику всерьез

По словам Андреаса Эстхагена, США пренебрегают вопросами обороны и безопасности на Аляске.

“Вот уже два десятилетия США недоуделяют внимания Аляске. У США есть всего один ледокол, который практически не работает, тогда как Китай их приобрел уже четыре, а скоро их будет пять. В настоящее время ледоколы не единственный и даже не лучший показатель возможностей, однако сотрудничество в этой области, которое США наладили с Финляндией, говорит о том, что Вашингтон только сейчас осознал свое отставание”, — подчеркнул Эстхаген.

Он согласен: США недооценили Арктику, роль России и возросшее стратегическое значению региона.

“Ситуация начала выправляться лишь сейчас”, — подчеркивает он.

По словам Эстхагена, одно из положительных последствий внезапно проснувшегося у Дональда Трампа интереса к Гренландии — это новые инвестиции в американскую Арктику. США все активнее вкладываются в развитие Аляски.

Если Трамп хочет остановить Россию в Арктике, ему следует больше внимания уделять Норвегии, Швеции и Финляндии и меньше — Дании и Гренландии, считает он.

“В финском и норвежском Заполярье, на границе с Россией, мы живем по соседству с большинством российских ядерных вооружений, тогда как военные базы в Сибири расположены дальше от границы с США и не имеют столь важного стратегического значения. Таким образом, в стратегическом плане наша часть Арктики гораздо важнее”, — рассуждает он.

По словам Эстхагена, США могли бы усилить меры безопасности на Аляске, помимо прочего, за счет расширения радаров и систем наблюдения. А еще — разместить в штате больше истребителей.

По его словам, стержневая роль в решении проблем безопасности в регионе отводится Береговой охране США. И вот тут-то и пригодятся новые ледоколы.

Запад сильно отстает от России в Арктике

По словам старшего научного сотрудника Роберта Хабека, Запад значительно отстает от России по военному потенциалу в Арктике.

“В целом можно констатировать, что русские расширили свои возможности на Севере на десять лет раньше европейцев. Если вы сравните наш военный потенциал и сколько всего Россия вложила в Северный флот в Мурманске, то увидите, насколько сильно мы отстаем”, — отмечает Хабек.

Вместе с тем Хабек подчеркнул, что поворотным моментом стала российская спецоперация на Украине.

“Сейчас все, включая американцев, вкладывают обширные средства в оборону и укрепление северных рубежей. Но требуется время, чтобы построить ледоколы — особенно такие, которые можно будет задействовать и в военных целях”, — заключил Хабек.