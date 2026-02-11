Войти
Винты в «доме на гусеницах» против дронов: новая защита для техники ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

Малогабаритная безэкипажная гусеничная платформа НТРК «Курьер» стала самой распространённой моделью в своём классе в российских войсках. Хотя она появилась на фронте сравнительно недавно (с марта-апреля 2024 года), к настоящему времени созданы многочисленные модификации машины. На днях энтузиасты показали очередную модификацию, предназначенную для отражения атак FPV-дронов.

«Курьер», полностью обвешённый стальными листами на манер танков-«черепах», оборудован по периметру несколькими вращающимися дисками с прикреплёнными к ним длинными тросами. FPV-дрон является довольно лёгким изделием, которое держится в воздухе за счёт точной синхронизации в работе своих винтов.

Когда БПЛА подлетает к «панцирю» «Курьера», он попадает под ускоренно крутящиеся тросы, которые его либо сбивают, либо откидывают в сторону. В результате оператор FPV-дрона теряет управление в самый ответственный момент.

«Вентиляторы» запитаны напрямую от бортовой сети и могут работать постоянно. Такая конструкция дополняет общую концепцию усиленной защиты.

Военная техника теперь напоминает настоящий дом на колёсах (гусеницах).

Как поясняют разработчики, пока что создан тестовый вариант. Испытания, который он проходит, можно назвать предварительными, так как вентиляторы отражают «атаки» не ударных дронов, а условных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Россия
Минoбороны РФ
БПЛА
