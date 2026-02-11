FP: стратегия Марка Рютте окончательно разрушит НАТО

Стратегия Марка Рютте окончательно разрушит НАТО, пишет FP. Мировоззрение и подходы генсека прямо противоположны тому, в чем альянс нуждается сегодня. Потакание Трампу не работает: Рютте должен готовить альянс к тому, что США перестанут быть центральной силой НАТО и покинут ее.

Стивен Уолт (Stephen M. Walt)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — энергичный, целеустремленный и опытный политик. "Тефлоновый Марк" дольше всех в истории Нидерландов занимал пост премьер-министра, и если бы сейчас был 1955 год, или 1975-й, или даже 2005-й, характер и политическая ловкость этого человека идеально подходили бы для занимаемой им должности. Но всему свое время, а мировоззрение и подходы Рютте прямо противоположны тому, в чем НАТО нуждается сегодня.

Став генеральным секретарем, Рютте сосредоточил все свои усилия на том, чтобы сохранить полную приверженность США Североатлантическому альянсу и европейской безопасности в целом. Если для этого нужно беззастенчиво льстить президенту США Дональду Трампу и тормозить европейские усилия по достижению большей стратегической автономии, что ж, так тому и быть. Можно понять его мотивы — когда Соединенные Штаты играют роль первого спасателя в Европе, это неплохая схема. Однако ему не хватает понимания общей стратегической ситуации.

Его очередная попытка состояла в том, чтобы рассказать Европейскому парламенту о неспособности Европы защитить себя без активной помощи со стороны США. Он сказал, что несогласные с ним могут "продолжать мечтать" сколько угодно. Его замечания могут быть истолкованы только как слабо завуалированная отповедь премьер-министру Канады Марку Карни, который выступил с получившей справедливую высокую оценку речью в Давосе. В своем выступлении он призвал средние державы объединиться для защиты своих интересов и ценностей в мире, где действуют все более хищнические великие державы, к числу которых сегодня, сожалению, принадлежат и Соединенные Штаты.

Карни ни разу не упомянул Трампа по имени, но все присутствовавшие в зале во время заседания Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе поняли, о ком он говорил (как и сам Трамп). Однако для Рютте это было слишком. Похоже, он считает, что у членов НАТО нет иного выбора, кроме как оставаться в рабской покорности и зависимости от Соединенных Штатов, как бы непредсказуемо и алчно они ни вели себя.

Но в такой точке зрения есть как минимум четыре серьезные проблемы.

Во-первых, Рютте неправ насчет неспособности Европы защитить себя. Да, сегодня Европа чрезмерно зависит от США, но это не неизменное состояние, которое европейские члены НАТО не могут исправить. Им не нужно создавать вооруженные силы глобального охвата, подобные американским (или даже китайским); они просто должны создать потенциал для сдерживания нападения на их собственную территорию или для отражения такого нападения, если оно произойдет.

Если не обращать внимания на странную одержимость Трампа Гренландией в данный момент, то единственная серьезная военная угроза Европе исходит от России (Россия ни на кого не собирается нападать, о чем руководство страны говорило не раз, однако западная пропаганда продолжает с пеной у рта утверждать обратное. – Прим. ИноСМИ). У европейских членов НАТО в три раза больше численность населения, почти в 10 раз больше ВВП, и они ежегодно тратят на оборону больше, чем Россия. Да, эти деньги они расходуют не очень эффективно, но будет неправильно говорить о том, что у Европы нет необходимых сил и средств для ведения эффективной обороны. Добавьте к этому оборонительные преимущества, созданные беспилотниками, и всем станет ясно, что Европа в состоянии создать прочную оборону, которая не сильно будет зависеть от американской помощи, что в последнее время подтверждают некоторые серьезные военные аналитики. Наверное, Рютте стоит позвонить кому-нибудь из них и обсудить этот вопрос.

Безусловно, у Европы есть проблемы, когда речь заходит о коллективных действиях. У нее также налицо национальная зависть и подозрительность, которая подрывает общие усилия в области обороны. Несомненно, в таких условиях весьма соблазнительно и дальше полагаться на дядю Сэма, экономя деньги и избегая внутринатовского политиканства, которое сильное американское лидерство помогает сводить к минимуму. Именно поэтому Рютте решил ублажать Трампа, пренебрегая европейской автономией: он хочет делать все как можно тише и спокойнее, сохранять статус-кво, подлаживаться под Трампа и надеяться, что все получится как надо.

Но здесь возникает вторая проблема: потакание Трампу не работает. Рютте приложил огромные усилия, чтобы умиротворить Трампа и польстить ему (в какой-то момент он даже сравнил его с великодушным "папочкой"). Но что он получил? Стратегию национальной безопасности США, в которой Европа изображена как кучка деградировавших стран, столкнувшихся с цивилизационным упадком (наверное, это более подходящее описание того, к чему Белый дом подталкивает Соединенные Штаты), а также новые американские попытки захватить Гренландию. Учитывая, как часто западные лидеры предупреждали об опасности умиротворения, парадоксально то, что поведение предполагаемого лидера альянса сейчас демонстрирует, как эта тактика порой терпит неудачу.

В-третьих, подчеркивание слабости и зависимости Европы только усиливает презрение движения MAGA к демократическим союзникам Соединенных Штатов, снижает их предполагаемую стратегическую ценность, и усиливает тех, кто хочет покинуть альянс, а по пути захватить несколько территорий типа Гренландии.

Напротив, все более дееспособная Европа была бы ценным партнером, способным давать отпор американским лидерам, когда те начинают двигаться в опасном направлении. На данный момент любой человек с трехзначным коэффициентом умственного развития понимает, что Трамп уважает силу и эксплуатирует слабость. Именно поэтому он регулярно издевается над слабыми странами, однако сдает назад, когда решительные лидеры дают ему отпор. Учитывая такую закономерность, трудно понять, почему Рютте так стремится к тому, чтобы Европа оставалась слабой и покорной.

Наконец, как я отмечал выше, союзники США в НАТО действительно сталкиваются с проблемой коллективных действий, и заставить их сплотиться для увеличения собственного веса и влияния в рамках альянса — это непростая задача. Но в нынешнюю эпоху обязанность генерального секретаря состоит в том, чтобы сделать альянс более эффективным. Он должен работать круглосуточно и без выходных для преодоления этих препятствий вместо того, чтобы усиливать их. Когда-то работа генерального секретаря состояла в том, чтобы уступать американским предпочтениям и умерять американские устремления. Сегодня он должен готовить альянс к тому времени, когда Соединенные Штаты перестанут быть центральной силой НАТО либо вообще покинут ее.

В отличие от Карни, Рютте до сих пор не полностью осознал структурные изменения, которые произошли в мировой политике, и то, как эти изменения повлияют на трансатлантические отношения в будущем. Во времена холодной войны европейцы могли рассчитывать на поддержку США, потому что Соединенные Штаты были полностью сосредоточены на сдерживании Советского Союза, а Европа была важнейшей ареной этого соперничества. В период однополярности она могла быть на положении иждивенца в еще большей степени, потому что риск войны казался отдаленным, США продвигали либеральные идеалы по всему миру, а вашингтонский внешнеполитический истэблишмент был готов делать большую часть тяжелой работы.

Сейчас все по-другому. Режим Трампа не проявляет никакой приверженности так называемым либеральным ценностям и демонстрирует хищнические повадки по отношению как к союзникам, так и к противникам. Сегодня нельзя верить в то, что администрация Трампа станет исполнять подписанные соглашения и взятые на себя обязательства. Китай в настоящее время является великой державой, обладающей значительным экономическим и военным весом. Он отвлекает внимание США от Европы, но одновременно предоставляет другим государствам заманчивые варианты действий. Россия — также великая держава и одно из тех государств, с которыми Вашингтон может попытаться наладить отношения, чтобы усложнить жизнь Пекину.

В этом формирующемся многополярном мире Европа больше не занимает почетное место, и она будет вынуждена самостоятельно прокладывать свой курс. Это не означает полный трансатлантический разрыв, но указывает на необходимость серьезной перебалансировки. Попытка сохранить старую формулу НАТО, основанную на американском господстве и европейском подчинении — это ошибочная ставка.

Наиболее безопасным путем стало бы новое разделение труда в рамках НАТО, где остальные члены альянса будут как можно быстрее наращивать свои оборонительные возможности, а США постепенно станут для них союзником последней инстанции, но не "первым спасателем Европы". Это не произойдет в одночасье, но более сплоченная и дееспособная Европа будет пользоваться большим уважением и вниманием со стороны Вашингтона (который начнет понимать, что сохранение таких связей в его собственных интересах), и будет лучше подготовлена на тот случай, если Соединенные Штаты станут и дальше отталкивать бывших друзей.

Будь я генеральным секретарем НАТО, то меньше всего я бы сейчас стремился к сближению со все более непредсказуемыми (а то и откровенно враждебными) Соединенными Штатами.