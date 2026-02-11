Guardian: на Мюнхенской конференции обсудят ужесточение отношения ЕС к США

Европа должна быть "жестче" с США, передает Guardian содержание доклада, подготовленного участниками Мюнхенской конференции. В документе говорится, что Штаты отошли от либеральных принципов Запада и движутся к авторитаризму, поэтому ЕС опасно оставаться от них в зависимости в сфере безопасности.

Патрик Винтур (Patrick Wintour)

В документе, подготовленном к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на этой неделе, также признается необходимость большей военной автономии.

В докладе, подготовленном участниками Мюнхенской конференции по безопасности, говорится, что Европе следует действовать более решительно и стать более независимой в военном отношении от авторитарной администрации Соединенных Штатов, которая больше не разделяет ее приверженность либерально-демократическим нормам и ценностям.

В документе закладывается основа для полномасштабного идеологического противостояния с администрацией Трампа в рамках ежегодной встречи экспертов по вопросам безопасности, которая начинается в пятницу.

В своей нашумевшей речи на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что европейская элита подавляет свободу слова и "открывает шлюзы" для массовой миграции. Эта речь стала переломным моментом, когда Европа осознала, что администрация Трампа больше не может считаться надежным торговым и военным партнером.

С тех пор между европейскими лидерами и командой Дональда Трампа возникло множество напряженных дискуссий. В их центре — стремление Вашингтона заставить Киев пойти на территориальные уступки России, угрозы Трампа относительно Гренландии и широкий спектр протекционистских мер, вводимых Соединенными Штатами, включая тарифные барьеры и ограничения на инвестиции.

Разногласия были четко обозначены в выступлении премьер-министра Канады Марка Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце, где он предупредил о разрыве между Соединенными Штатами и их западными союзниками.

Оценка Вэнсом состояния Европы нашла свое отражение в последней Стратегии национальной безопасности США, где европейские лидеры были обвинены в "уничтожении цивилизации". Совсем недавно Трамп подверг критике мужество, с которым европейские члены НАТО сражались в Афганистане, что вызвало глубокое возмущение среди европейских военных лидеров.

Вэнс не посетит Мюнхен в этом году, но госсекретарь США Марко Рубио и делегация конгресса планируют присутствовать.

По данным опроса, проведенного для этого доклада, европейцы все чаще готовы действовать без лидерства Соединенных Штатов и заявляют, что оно больше не является необходимым.

В докладе, подготовленном участниками Мюнхенской конференции по безопасности, Трампа обвиняют в жажде разрушения и в поддержке Владимира Путина. "Большая часть Европы наблюдает за сползанием Соединенных Штатов к „конкурентному авторитаризму“ с растущим беспокойством или даже ужасом, задаваясь вопросом, насколько устойчива американская демократия на самом деле", — говорится в докладе.

В докладе говорится, что Штаты отошли от либеральных принципов, которые были основой послевоенного порядка, и что Вашингтон, возможно, стремится создать новый, постамериканский порядок. "В то время как сторонники политики президента Трампа считают, что она „сделает Америку снова великой“, критики утверждают, что она, по сути, равносильна „самоубийству сверхдержавы“", — говорится в докладе.

Согласно документу, европейские лидеры осознали, что их зависимость от американской армии и готовность идти на компромиссы достигли своего предела.

"Недавно европейцам пришлось признать, что им сложно отказываться от торговых соглашений, которые идут вразрез с принципами свободной торговли, или выступать против явных нарушений суверенитета других стран, если они сильно зависят от военной помощи государства, которое применяет принудительные методы и не соблюдает существующие нормы. Для европейцев и некоторых их партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, которые долгое время полагались на Вашингтон в защите своих интересов, это особенно болезненное осознание", — говорится в докладе.

В документе говорится, что европейским лидерам необходимо адаптироваться к методам администрации Трампа и быть более смелыми в принятии решений и коммуникации. "Для эффективного противостояния тем, кто стремится разрушить международные отношения, требуется гораздо больше политической смелости и новаторского мышления. Те, кто выступает за сохранение международных норм и институтов, должны быть не менее решительными, чем те, кто стремится их подорвать", — говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что "опираться на устаревшие коммюнике, предсказуемые конференции и осторожную дипломатию" в мире, где соперники стали более безжалостными и изобретательными, — это путь к провалу.

"В эпоху разрушительной политики те, кто предпочитает оставаться в стороне, рискуют оказаться погребенными под ее обломками. Учитывая масштабы уже произошедших разрушений, недостаточно просто реагировать на них и пытаться восстановить прежний порядок вещей. Те, кто противостоит этой политике, должны укрепить ключевые структуры, разработать новые, более устойчивые проекты и стать активными строителями. На карту поставлено слишком многое. На самом деле, на кону стоит все", — говорится в докладе.

В докладе также опровергается мнение Вэнса о том, что европейская элита превратилась в авторитарных цензоров. "Хотя ведущие фигуры в администрации Трампа обвиняли Европейский союз и отдельные европейские правительства в цензуре, а Украину — в несоответствии демократическим ценностям, они в значительной степени воздерживались от резкой критики Москвы, несмотря на продолжающиеся внутренние репрессии и международную агрессию (Россия обороняется от агрессии Запада — прим. ИноСМИ). Новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов даже не включает раздел, посвященный России. Если администрация Байдена рассматривала поддержку Украины как стратегический интерес и моральный долг, то Трамп и его команда часто демонстрируют тревожную симпатию к президенту России Владимиру Путину", — говорится в докладе.