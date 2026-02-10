Stavatti Aerospace потягается с Boeing и Northrop Grumman за право создать новейший американский истребитель

Stavatti Aerospace SM-39 Razor

У Boeing и Northrop Grumman — претендентов на создание нового палубного истребителя для ВМС США, появился еще один соперник. Это компания Stavatti Aerospace с проектом SM-39 Razor, который в случае победы заменит устаревший F/A-18E.

Перспективный истребитель от Stavatti Aerospace будет иметь необычную трехфюзеляжную конструкцию. В соответствии с представленным рендером, фюзеляжи прикреплены к крылу с изменяемой геометрией, которое встроено в цельнометаллический корпус. Внешне SM-39 чем-то напоминает летучую мышь. Предполагается, что его максимальная скорость составит 4 Маха, а крейсерская — 2,5 Маха, что в два раза быстрее, чем у конкурентов от Boeing и Northrop Grumman. Кроме того, у него будет большая тактическая дальность, потолок, грузоподъемность, скороподъемность и тяга. Самолет будет изготовлен из революционного вспененного титана, а не из углеродных композитов. По мнению экспертов, у SM-39 есть все шансы на победу — что, однако ее не гарантирует. Возможности турбовентиляторной установки развивать скорость в 4 Маха вызывают большие сомнения — и что вся конструкция способна выдержать гиперзвуковую скорость. Кроме того, истребитель не обладает достаточной скрытностью, поскольку будет нагреваться в полете до +400 °C. Еще одна проблема — компания Stavatti Aerospace известна исключительно как разработчик, не построивший с момента своего основания в 1994 году ни одного самолета. В штате компании всего 25 сотрудников, а годовой доход около $3 млн., что значительно меньше, чем у ее конкурентов.

Александр Агеев