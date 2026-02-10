An Nahar: даже в условиях СВО армия России способна нанести НАТО большой урон

Западные эксперты активно анализируют боевые возможности российской армии и потенциал ее развития, пишет An Nahar. Однако все они склонны игнорировать существенные детали, которые подталкивают их к неверным выводам.

д-р Халед аль-Аззи (د. خالد العزي)

Западные аналитики, пытающиеся оценить военные возможности России и предсказать будущее российской армии, сталкиваются с многочисленными аналитическими трудностями. Прогнозирование будущего — сложный процесс.

С февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, российская армия изменила стратегию, сосредоточив внимание на позиционной войне. <...>

Аналитические сложности при оценке российской армии

Очень важно, чтобы западные аналитики не переносили свои стереотипы на российскую армию. Им следует учитывать культурные особенности, которые влияют на решения российского руководства, и анализировать реальную военную практику России, которая может значительно отличаться от западных представлений, существовавших до 2022 года. Даже те решения, которые кажутся нелогичными на Западе, могут иметь серьезные последствия и поэтому должны рассматриваться в специфическом российском контексте.

Важно, чтобы западные аналитики не стремились к упрощенным выводам, которые представляют российскую армию либо в состоянии истощения, либо полностью восстановленной и готовой к нападению (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ). Прогнозы, предполагающие, что российская армия не представляет угрозу НАТО, могут создавать ложное чувство безопасности. Альянс не должен исходить из того, что Россия будет воздерживаться от наступательных действий, пока ее вооруженные силы не достигнут "идеального" — по мнению западных же экспертов — состояния восстановления.

Россия стремится восстановить конфронтационную силу

И, наконец, западным аналитикам не следует преувеличивать действия России по восстановлению армии, считая их масштабнее, чем признают сами российские военные. Их задача — оценивать заявленные намерения российской армии, сопоставлять их с фактическими действиями и понимать, как разрыв между словами и делом может повлиять на ее будущую эффективность. Россия стремится вернуть себе былую мощь и готовится дать отпор противникам.

Российские вооруженные силы, вероятно, сосредоточатся на восстановлении механизированных войск, модернизации подразделений, оснащении их средствами противодействия беспилотникам и инвестировании в стратегически важные высокоточные удары. Также будет учтено несколько нюансов, которые были выявлены в ходе конфликта на Украине, в будущей структуре армии. Однако, несмотря на недавний опыт, российские вооруженные силы вряд ли вернутся к институциональной ориентации на локальные боевые действия в среднесрочной перспективе.

Восстановление российских вооруженных сил — это сложная задача, требующая одновременно расширения и реорганизации, что особенно затруднительно в условиях продолжающегося конфликта. Дополнительные препятствия создает давление со стороны правительства, ограничения со стороны СМИ и существующая культура руководства, которые могут ограничивать способность военных эффективно адаптироваться и учиться. Хотя российские силы неизбежно будут допускать ошибки в ходе восстановления, это не снижает угрозы, которую они представляют.

Западная оценка российской армии

Нынешняя западная оценка российской армии, которая может указывать на слабые стороны, не должна восприниматься как доказательство отсутствия угрозы. Российские вооруженные силы по-прежнему способны добиться частичных успехов на Украине, особенно в случае прекращения западной поддержки Киева. Даже будучи занятой на Украине, российская армия, вероятно, сможет предпринять ограниченное наступление против члена НАТО.

Восстановление и будущее развитие российской армии

Важно, чтобы западные аналитики признали: темпы возможного продвижения России во многом зависят от ситуации на Украине. ВСУ значительно усилили свои оборонительные возможности, что затрудняет развертывание аналогичных сил странами НАТО. Поэтому аналитикам следует избегать ошибочного убеждения, что российские войска не представляют реальной угрозы только потому, что их продвижение на территории Украины идет медленно.

В конечном счете российская армия будет продолжать восстанавливать свою мощь, экспериментируя с новыми технологиями и оперативными концепциями. Хотя ей по-прежнему присущи значительные недостатки, эти усилия постепенно способствуют их устранению. НАТО следует внимательно изучать российскую военную культуру и динамику восстановления армии, чтобы выявлять ее слабые места и не допускать иллюзии застоя в российских вооруженных силах.