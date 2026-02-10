Войти
Аналитики опровергли сообщение об ударе ВСУ по российскому ракетному полигону (Military Watch Magazine, США)

Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

MWM: аналитики опровергли утверждения Украины об ударе по полигону Капустин Яр

Аналитики назвали ложью утверждения Киева об ударе по российскому полигону Капустин Яр, пишет Military Watch Magazine. Украинское правительство и СМИ ранее уже неоднократно заявляли о вымышленных "военных успехах".

Украинские источники утверждают, что крылатая ракета FP-5 “Фламинго” отечественной разработки была использована для успешного удара по объекту российской военной инфраструктуры в глубоком тылу — испытательному полигону Капустин Яр. Этот объект связывают с испытаниями и пусками недавно поставленной на дежурство баллистической ракетной системы средней дальности “Орешник” (информация не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ). “Орешник” — одна из самых нашумевших новинок в арсенале Вооруженных сил России. О существовании системы стало известно после ее первого боевого применения в ноябре 2024 года, поразившего украинский военный объект. Восьмого января 2026 года с полигона Капустин Яр была запущена еще одна ракета по цели на Западной Украине. Утверждения об успешном ударе по полигону могут значительно поднять моральный дух украинцев, повысить престиж ракетной программы “Фламинго” и потенциально привлечь спонсорские средства из стран НАТО.

Однако аналитики усомнились в заявлениях Украины об успешном ударе по полигону Капустин Яр, отмечая, что приведенные в качестве “доказательства” спутниковые снимки в действительности не показывают никаких повреждений. Декер Эвелет, американский аналитик-исследователь и специалист по аэрофотосъемке и ракетным войскам, указал, что снимки, распространенные в интернете украинскими и другими восточноевропейскими источниками, были неверно истолкованы и никаких повреждений от ракетного удара не демонстрируют. “Это неправда и пристрастный анализ изображений... На снимке с разрешением три метра на пиксель не видно явных повреждений. Виден лишь дым от электростанции, работающей в штатном режиме”, — отметил он. Аналитик опубликовал спутниковые снимки с более высоким разрешением, сделанные через несколько дней после срока, указанного в предыдущих сообщениях, и отметил отсутствие структурных повреждений зданий. “Вот снимок с разрешением полметра на пиксель, сделанный через три дня после ранее опубликованного... Никакого ущерба объекту не видно”, — заключил он.

Из-за громкой славы программы “Орешник” украинским источникам крайне выгодно заявлять об успешной атаке. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что реакция и в военных, и в политических кругах Запада на второе боевое применение ракеты была “ошеломляющей”. “Они восприняли это, конечно же, как предупреждение и предостережение от непосредственного вовлечения воинских формирований, воинских частей государств — членов блока НАТО в боевые действия на территории Украины и размещения воинских контингентов на контролируемой Украиной территории после завершения конфликта”, — заявил Нарышкин. Он добавил, что и эксперты, и военные, и специалисты на Западе признались, что у них нет военно-технических средств, чтобы блокировать как “Орешник”, так и новейшие ракетные системы “Буревестник” и “Посейдон”.

Другие российские официальные лица также отмечали значительное влияние новой ракетной системы на стратегический баланс между Россией и НАТО. Пытаясь создать впечатление, что ВСУ и ракетная программа Киева способны ослабить это новое стратегическое оружие, в зоне поражения которого оказались цели по всей Европе, украинские источники могли рассчитывать упрочить западную поддержку своей военной кампании против России.

Не секрет, что украинское правительство и средства массовой информации ранее уже трубили о вымышленных военных успехах. Один из самых громких примеров — “утка” о некоем асе с позывным “Призрак Киева”, который якобы сбил невероятное количество российских самолетов. Позже стало общепризнанным, что эта ложь распространялась сугубо для поднятия морального духа. Считается, что “Орешник” представляет собой особенно серьезную угрозу интересам западного блока из-за использования гиперзвуковых планирующих блоков, которые фактически исключают перехват — даже системами ПВО нового поколения, включая недавно развернутую в Германии Arrow 3 (“Стрела”) или планируемую к размещению в Финляндии “Пращу Давида”. Эти ракеты могут приближаться к целям с неожиданных направлений, маневрировать как по тангажу, так и по рысканию и развивают высочайшую скорость при возвращении в атмосферу. Это делает их оптимальным средством как для ударов обычными боеголовками, так и для кинетических ударов по целям по всей Европе.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
NATO
ГЗЛА
