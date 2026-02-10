Источник изображения: topwar.ru

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) разработала и создала серию боевых беспилотных летательных аппаратов Gambit. В США представлен дрон Gambit 6 для борьбы с системами противовоздушной обороны, который является последней разработкой этого модельного ряда.

Об этом сообщает западное издание Naval News.

Аппарат предназначен для проведения совместных операций с другими воздушными платформами. Он обладает широкими возможностями для нейтрализации наземных целей, включая подавление средств противовоздушной обороны противника, высокоточные удары и применение средств радиоэлектронной борьбы.

Модульная конструкция беспилотника и внутренний отсек для вооружения позволяют задействовать передовые автономные системы, датчики и средства поражения. Помимо этого, дрон обладает малозаметностью.

Gambit 6 разрабатывался с учетом усиления напряженности, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе и в Восточной Европе. В частности, конфликт на Украине продемонстрировал, насколько сложно добиться превосходства в воздухе над противником, хорошо оснащенным современными средствами противовоздушной обороны.

Эти беспилотники начнут поставлять зарубежным заказчикам с 2027 года. А специальные модели для европейских потребителей появятся на рынке с 2029 года.

Всего в серию Gambit производства GA-ASI входит шесть модификаций. Все они создавались на базе общего для всех моделей планера с возможностью установки широкого спектра конструктивных элементов и полезных нагрузок для решения разнообразных задач.