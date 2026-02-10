И за две недели до 4-летия СВО руководство Украины не чувствует себя в опасности

Источник изображения: topwar.ru

Через пару недель СВО войдёт в очередной год – пятый. Если бы в феврале 2022-го кто-либо спрогнозировал, что и в феврале 2026-го специальная военная операция будет продолжаться, то с большой долей вероятности человека этого подвергли бы жёсткой обструкции. Но всё происходит именно так, как происходит.

Всё меньше тех, кто уверен в положительном для России результате переговорного процесса. Причина состоит в том, что никаких сдвигов, кроме обмена пленными и телами погибших, в рамках этих переговоров достигнуто к настоящему моменту не было, несмотря на громкие заявления и анонсы. Киевский режим продолжает отметать ключевые российские условия, глава киевского режима продолжает находиться в президентском кресле, причём в полном спокойствии за свою жизнь. Он же продолжает устраивать пресс-конференции, раздавать интервью западным каналам и газетам, спокойно перемещаться не только по Украине, но и по зарубежным странам.

Украинские генералы тоже чувствуют себя в безопасности, в том числе в тылу. Причём даже те, кто в России внесён в список террористов и экстремистов. Никакого нависшего Дамоклова меча над собой они не чувствуют ввиду того, что никакого меча пока, судя по всему, и не нависает.

Дмитрий Медведев хотя и пишет в своих аккаунтах о том, что по киевскому режиму звонит колокол, что «Аннушка уже разлила масло», однако пока по этому разлитому маслу военно-политическая верхушка противника достаточно удачно для неё перемещается, скользит - головы на месте.

Коррупционный скандал, связанный с так называемым делом Миндича, на Украине фактически замят. США не дают ему никакого хода. Зеленский продолжает методично убирать своих политических конкурентов на случай, если спонсоры всё-таки заставят провести выборы. А при таком подходе немала вероятность того, что Зеленский, несмотря на мусорный реальный рейтинг, снова и будет объявлен ЦИК президентом, что даст тому же Западу повод говорить: «Вот видите, украинцы ему доверяет, а потому работайте с ним, ведите дальше переговоры, садитесь за один стол».

Значительную лепту в создание проблем для киевского режима вносит «выбивание» российскими Вооружёнными силами украинской энергетики. Военная промышленность Украины лишена возможности бесперебойной выработки. Заводы останавливаются, руины ТЭС дымятся. Но пока критическая масса в этом плане, необходимая для тектонических сдвигов в политике на Украине, всё же не накоплена. В киевском бункере тепло, освещение подаётся, вода – в необходимом количестве. Всё то же самое в других «центрах принятия решений», если таковыми называть военные штабы, офисы специальных служб в том же Киеве. Военное командование, руководство СБУ, ГУР продолжает командовать и разрабатывать очередные террористические операции против граждан России, против политиков, представителей генералитета ВС РФ, а не думать о том, возможно ли вообще высунуть макушку на улицу и сесть в автомобиль.

В такой ситуации остаётся ожидать накопления упомянутой критической массы и продолжать, продолжать, продолжать. Но продолжение продолжению всё же рознь. Ведь если делать это с реверансами, то и четыре года СВО может оказаться далеко не пределом.