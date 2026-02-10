ФСВТС: Россия представляет на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде 966 экспонатов ПВН

ЦАМТО, 9 февраля. Россия на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде представляет 966 экспонатов ПВН, из них 181 образец, сообщили в пресс-службе ФСВТС.

В том числе, это:

- комплекс средств автоматизации управления "Планшет-А" на автомобильном шасси АБШ-2;

- барражирующий боеприпас "Изделие 51Э" из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э";

- барражирующий боеприпас "Изделие 52Э" из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э";

- пусковая установка из состава барражирующего боеприпаса "Изделие 51Э";

- носитель управляемого барражирующего боеприпаса малого класса из состава "КУБ-2-1Э";

- носитель управляемого барражирующего боеприпаса среднего класса из состава "КУБ-2-2Э";

- зенитный ракетный комплекс "Крона";

- скоростной транспортно-десантный катер БК-10;

- быстроходный катер специального назначения БК-16Э;

- новейшее стрелковое оружие различных калибров и модификаций.

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов представлены вооружение и военная техника военно-воздушных и военно-морских сил, сухопутных войск, войск противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, боеприпасы (в том числе управляемые), авиационные средства поражения.

Организатором российской экспозиции продукции военного назначения выступает АО "Рособоронэкспорт".

В выставке принимают участие ведущие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, среди которых: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", АО "КБМ", АО "КБП", АО "НПК "Техмаш", АО "НПО "Базальт", АО "Технодинамика", АО "Концерн "Калашников".

Общая площадь российской экспозиции составит 720 кв. м (496 кв. м – в павильоне, 224 кв. м – на статической площадке).

Впервые за рубежом демонстрируются следующие образцы ПВН:

- боевая машина реактивной системы залпового огня "Сарма" с 300-мм управляемым реактивным снарядом 9М549;

- бронетранспортер БТР-22;

- боевой модуль с дистанционным управлением "Баллиста";

- управляемый боеприпас УБ-2 и носимый транспортно-пусковой контейнер для управляемого боеприпаса УБ-2 из состава переносной разведывательно-ударной системы "РУС-ПЭ";

- ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М.

Международная выставка по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет в период с 8 по 12 февраля 2026 г. в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) в международном выставочном центре Riyadh Exhibition & Convention Center.

Организатор выставки – Главное управление военной промышленности Королевства Саудовская Аравия (General Authority for Military Industries – GAMI).

Выставка проводится с 2022 года с периодичностью один раз в два года. В 2026 году она проходит в третий раз.

Тематика данной выставки: бронетанковое вооружение и техника, ракетно-артиллерийское вооружение, средства противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и радиопротиводействия, военная авиация, беспилотные летательные аппараты и комплексы и средства их подавления, робототехнические комплексы, лазерные технологии, стрелковое оружие, оптикоэлектронное оборудование и системы, техника инженерных войск, радиоэлектронные компоненты, материалы и технологии, применяемые в военной промышленности, кибербезопасность.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.