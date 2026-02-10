На коллегии Госкомвоенпрома Республики Беларусь подведены итоги работы в 2025 году и поставлены задачи на 2026 год

ЦАМТО, 9 февраля. На коллегии Госкомвоенпрома Республики Беларусь подведены итоги деятельности ведомства и организаций, входящих в его систему, за 2025 год, и определены задачи по обеспечению их стабильного и динамичного развития в 2026 году.

Заседание коллегии состоялось 6 февраля на базе ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления".

В итоговом мероприятии оружейной отрасли приняли участие высшие должностные лица государства – государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, а также должностные лица взаимодействующих республиканских органов государственного управления, начальники структурных подразделений центрального аппарата Госкомвоенпрома, руководители организаций, входящих в систему оружейного ведомства, их заместители по экономике, главные инженеры, а также руководители ряда организаций оборонного сектора экономики.

Перед началом заседания коллегии его участники ознакомились с выставкой образцов вооружения, военной и специальной техники, традиционно проводимой ведомством по итогам года. Всего организациями отрасли на служебной территории предприятия было представлено около 150 натурных образцов и макетов своих передовых разработок.

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус выступил с подробным докладом, в котором подвел итоги работы отрасли, представил достигнутые показатели социально-экономического развития предприятий, а также определил основные задачи отрасли на 2026 год с учетом решений, принятых на Всебелорусском народном собрании. Приоритетная задача Госкомвоенпрома – модернизация имеющихся и создание новых образцов ВВСТ, востребованных в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, а также на внешних рынках.

Руководитель оружейного ведомства в своем докладе отметил, что в 2025 году организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, сохранена положительная динамика ключевых показателей социально-экономического развития.

Так, в 2025 году объем производства промышленной продукции в очередной раз достиг рекордной для системы величины. Ключевыми факторами, способствовавшими сохраняющемуся росту производства, стали дальнейшее увеличение количества новых направлений и проектов и, как следствие, наращивание номенклатуры выпускаемых изделий, расширение производственных площадей и оснащение новым современным оборудованием.

Для достижения целей перспективного развития и выполнения задач по созданию производства новых видов продукции с учетом реализации ряда масштабных инвестиционных проектов по итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал вырос в 3,6 раза к уровню 2024 года.

По словам Д.Пантуса, в 2025 году даже с учетом сложной геополитической обстановки и акцентов на собственный ГОЗ удалось обеспечить очередной рекордный за историю Госкомвоенпрома объем экспорта товаров и услуг, а также расширить по сравнению с 2024 годом географию экспорта. В прошлом году экспорт осуществлялся в 65 стран, что на 7 больше, чем в 2024 году.

В целях минимизации внешних рисков была утверждена и успешно реализована очередная Программа импортозамещения Госкомвоенпрома на 2025 год. По итогам пятилетки организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, применены отечественные комплектующие взамен импортных на сумму порядка 310,8 млн. долл., в том числе в 2025 году – 62,1 млн. долл.

Руководитель Госкомвоенпрома отметил, что выполнение ГОЗ в современных условиях является одной из самых приоритетных и ключевых задач. Организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, и предприятиями оборонного сектора экономики ГОЗ-2025 выполнен в полном объеме.

В рамках реализации важнейшей задачи Госкомвоенпрома по разработке новых и модернизации имеющихся образцов ВВСТ в 2025 году организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, параллельно выполнялась 168 опытно-конструкторских работ по разработке новых образцов. По итогам проведенной в 2025 году совместной работы утвержден и реализуется План сотрудничества Госкомвоенпрома и НАН Беларуси на период до 2030 года.

С учетом складывающейся вокруг Республики Беларусь обстановки, а также принимая во внимание тесное взаимодействие с Министерством обороны, Госкомвоенпром особое внимание обращает на востребованность отечественной продукции в Вооруженных Силах. Так, в 2025 году в Вооруженные Силы Республики Беларусь поставлены 5200 ед. новых образцов ВВСТ и вспомогательного оборудования, 75 тыс. боеприпасов. На вооружение белорусской армии приняты 16 образцов ВВСТ.

Среди принятых в 2025 году на вооружение образцов Д.Пантус отметил БТР V2 с дистанционно-управляемым боевым модулем БМ30.2, не уступающий по своим характеристикам мировым аналогам при меньшей в несколько раз стоимости. Значительной вехой для системы Госкомвоенпрома стало принятие на вооружение боевой машины БМ 9А33 МБ из состава ЗРК "ОСА-АКМ", обладающей расширенной зоной поражения целей, улучшенной помехозащищенностью и повышенной точностью и эффективностью. Среди принятых на вооружение средств РЭБ выделяется комплекс радиомониторинга и радиоподавления УКВ связи Р-936 "АЭРО".

Как отметил Д.Пантус, "во главе угла усилий белорусского военно-промышленного комплекса на 2026 год и на ближайшие пятилетку будет безусловное выполнение задач достижения индикаторных показателей, установленных в утвержденной Всебелорусским народным собранием Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Первый индикатор – увеличение доли отечественных образцов ВВСТ в общем объеме государственного оборонного заказа до 50% и более. Второй индикатор – рост инвестиций в производство ВВСТ, который должен быть не менее 130%".

В свете изложенного, основными задачами Госкомвоенпрома в 2026 году определены:

- обеспечение выполнения мероприятий в рамках приоритетных направлений развития ВВСТ, предусмотренных Стратегией развития оборонного сектора экономики Республики Беларусь и Государственного военно-промышленного комитета на период до 2030 года;

- безусловное выполнение мероприятий по оснащению Вооруженных Сил Республики Беларусь ВВСТ в соответствии с ГОЗ-2026;

- совершенствование механизма вовлечения организаций оборонного сектора экономики всех форм собственности в решение актуальных задач создания инновационной продукции военного назначения, востребованной в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, а также на внешних рынках;

- обеспечение сосредоточения людских, материальных и финансовых ресурсов на направлениях, имеющих научно-технические заделы, позволяющих в короткие сроки создавать востребованные образцы ВВСТ и новые технологии, направленные на экспорт и удовлетворение потребностей Вооруженных Сил и воинских формирований для снижения их импортозависимости;

- оперативное реагирование на вновь возникающее санкционное давление и выработка компенсационных механизмов минимизации возможных последствий;

- развитие экспортного потенциала за счет создания условий для продвижения продукции на внешних рынках и увеличение валютных поступлений от экспорта вооружения и военной техники;

- выполнение важнейших параметров целевого плана социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 год и показателей бизнес-планов развития организаций на 2026 год;

- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции.

А.Вольфович в своем выступлении определил и конкретизировал ключевые задачи ведомства на 2026 год, над которыми белорусскому оружейному ведомству следует работать, подчеркнув, что оборонный сектор обладает всеми ресурсами для дальнейшего укрепления и развития своего потенциала.

В заключение заседания коллегии Д.Пантус назвал лучшие трудовые коллективы и работников оружейной отрасли, добившихся наилучших показателей в 2025 году.

По результатам работы за 2025 год признаны лучшими:

среди организаций промышленности:

- ОАО "Минский завод колесных тягачей";

- НПООО "ОКБ ТСП";

среди научно-производственных организаций:

- ОАО "Пеленг";

- ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.