США сформируют каталог приоритетных вооружений для союзников

ЦАМТО, 9 февраля. США сформируют каталог приоритетных видов вооружений, которые следует покупать союзникам и партнерам Вашингтона, говорится в новой стратегии Белого дома по передаче вооружений.

"В течение 120 дней с даты настоящего указа министр войны, в координации с государственным секретарем и министром торговли, должен представить президенту… каталог приоритетных платформ и систем вооружений, к приобретению которых Соединенные Штаты будут призывать своих союзников и партнеров", – цитирует "РИА Новости" текст документа.

Подчеркивается, что каталог должен быть составлен на основе критериев, определенных в рамках политики "Америка прежде всего".

"Министр торговли в координации с государственным секретарем и министром войны также должен представить рекомендации по активизации усилий, направленных на поощрение закупок иностранными государствами оборонной продукции, произведенной в Америке", – отмечается в документе.