Daily Express: не более 3000 военнослужащих в Британии обучены управлению БПЛА

Российские беспилотные войска численно превосходят всю британскую армию, пишет Daily Express. Если в России специалистов по БПЛА насчитывается 90 тысяч, то в Британии — лишь три тысячи. Королевство при этом вынуждено сокращать военные расходы, что немало беспокоит чиновников.

Адам Томс (Adam Toms)

Одна часть российской армии численно превосходит всю британскую, а среди общественности растут опасения, насколько же силы Королевства малы. Речь о войсках БПЛА Российской Федерации, заявленная численность которых составляет 87 тысяч солдат и офицеров. В то время как вся британская королевская армия на текущий момент насчитывает чуть более 70 тысяч человек.

В составе элитного подразделения беспилотников "Рубикон" числится 1000 военнослужащих, а еще несколько сотен — в Центре специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат". Это означает, что общее число специалистов по дистанционному ведению боевых действий в России приближается к 90 тысячам. Что касается британских солдат, то, согласно открытым источникам, не более 3000 солдат Его величества прошли специальную подготовку по управлению ударными дронами. Что еще хуже, часть новобранцев вынуждена тратить государственные подачки на закупку оборудования, чтобы элементарно было на чём тренироваться.

Министр вооруженных сил и бывший спецназовец Эл Карнс подчеркнул, что беспилотники приводят к большему числу жертв, чем прямой контакт с противником, и назвал это реальностью современной войны. На сегодняшний день численность британской армии сократилась до исторического минимума: она стала меньше, чем в период наполеоновских войн, хотя еще в 2010 году составляла 110 тысяч солдат.

Опубликованный в прошлом году обзор стратегической обороны Великобритании гласит, что нынешняя военная доктрина Королевства "до сих пор опирается на принципы эпохи холодной войны. Численность и боеготовность Вооруженных Сил сократились по мере того, как угроза со стороны Советского Союза ослабела". Кроме того, в тексте говорится: "Крупные постоянные вооруженные силы времен холодной войны, насчитывавшие более 311 тысяч военнослужащих регулярной армии, сократились более чем в два раза. При этом лишь небольшая часть сил готова к развертыванию в любой момент времени, остальные находятся в состоянии различной степени готовности". В отчете также упоминается ситуация с государственным финансированием армии: "Военные расходы систематически сокращаются параллельно с ростом ВВП: с 4,1% в 1989 году до 2,3% сегодня".

Нынешняя ситуация вызывает "серьезную обеспокоенность", сообщил источник в оборонном ведомстве изданию The Sun. Институт изучения войны сообщает, что офицер украинской бригады, действующей на Красноармейском направлении, заявил 6 февраля, что российские войска "заполнили линию фронта многочисленными беспилотниками Mavic. Помимо них вдоль линии соприкосновения замечены дроны моделей Supercam, БПЛА самолетного типа Zala, разведывательные устройства семейства "Орлан" и "Молния". Кроме них российские подразделения активно используют ударные FPV-дроны для подрыва логистических цепочек ВСУ".

Накануне стало известно, что с 5 февраля Москва возобновила массированные авианалеты по украинской территории, в том числе с использованием ракет и БПЛА.

Представители украинских военно-воздушных сил сообщили, что российские войска запустили минимум две баллистические ракеты "Кинжал", пять управляемых ракет Х-59/69 и 328 беспилотников типа "Герань" и их модификаций. "Все удары производились с российской территории, предположительно из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и подконтрольной Москве части донецкого региона, — сообщается в недавнем отчете Института изучения войны. — Украинские ВВС сообщили, что успешно сбили 297 беспилотников, ни одна из ракет не достигла цели, 22 дрона поразили 14 целей, а обломки уничтоженных БПЛА упали в двух районах".

Официальные лица в Киеве обвиняют Россию в целенаправленных ударах по жилым домам (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям. — Прим. ИноСМИ), а также по электросетям, подстанциям и прочей энергетической инфраструктуре в Харьковской и Запорожской областях.

Отвечая на запросы СМИ, представители британской армии заявили: "Мы потратили уже более четырех миллиардов фунтов стерлингов на то, чтобы нарастить наши возможности по развитию беспилотных летательных систем. Уже 3000 военнослужащих прошли подготовку по управлению БПЛА. Еще как минимум 6000 человек готовятся пройти аналогичные курсы в 2026 году".