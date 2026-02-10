Репортаж из арктического лагеря, где паника — это оружие против российской угрозы (The Times, Великобритания)

The Times: британские морские пехотинцы проводят учения для борьбы с Россией

На Западе вновь разыгрывают карту "российской угрозы", превращая страх и панику в инструмент военной политики, пишет The Times. В британском арктическом лагере морпехов учат действовать в условиях стресса и хаоса — якобы на случай конфликта с Россией. Подготовка подается как ответ на мнимую опасность.

Чарли Паркер (Charlie Parker)

Королевских морских пехотинцев испытывают на пределе их возможностей в лагере "Викинг" на крайнем Севере. Там британские военные отрабатывают на учениях тактику ведения столкновений в ледяной воде, действий при лавинах и ведение боя небольшими группами

Как только королевские морские пехотинцы прибывают в свой опорный пункт на крайнем Севере, они попадают в замерзшее озеро через вырубленное во льду отверстие.

Шок от резкого перепада температуры предназначен для того, чтобы вызвать у них панику, которая, в свою очередь, провоцирует в затуманившемся от стресса мозгу реакцию "борись или беги".

Прежде чем спецназовцы в полной выкладке смогут выбраться наружу, упираясь в землю лыжными палками, их заставляют назвать свои имена, служебные номера, и попросить разрешения уйти. Некоторых заставляют рассказать анекдот.

"Оказавшись в воде, ты в ту же секунду забываешь все, чему когда-либо учился", — комментирует усатый морской пехотинец, добавляя: "Это странно, но ты даже не чувствуешь холода, потому что тебя переполняет адреналин. Паника — лучший способ подготовиться к тому, что тебя ждет. Невозможно по-настоящему научиться справляться с подобными ситуациями, если самому в них не участвовать".

Этот эпизод — лишь часть курса выживания в холодную погоду, который должны пройти все солдаты, когда они впервые попадают в лагерь "Викинг", главную оперативную базу Великобритании в северной Норвегии.

Сегодня здесь дислоцировано около 1500 спецназовцев — это крупнейший пункт размещения британских военнослужащих в регионе более чем за два десятилетия в ответ на растущую угрозу, исходящую от российских войск непосредственно по ту сторону норвежской границы.

Этот элитный контингент, специализирующийся на ведении боевых действий в условиях Арктики — одно из двух подразделений ВС Соединенного Королевства, способных полностью развернуть свои силы в пределах 48 часов. Они послужат "национальной службой 999", если Россия вступит в войну с НАТО, заявил подполковник Крис Армстронг, когда на этой неделе корреспондент The Times посетил его в Норвегии.

"Крайний Север действительно важен для Великобритании, — пояснил Армстронг. — Это та точка, в которой пересекаются пути сообщения с Великобританией, и единственная часть мира, где Россия может напрямую угрожать нашей стране". Он имел в виду расположенную примерно в 320 километрах базу российского Северного флота в Мурманске.

Оттуда в плавание отправляются российские военные корабли, подводные лодки и корабли-шпионы, чтобы нанести на карты подводные коммуникации и энергетические сети, а также примерять свои пушки к целям в Британии для нанесения ядерных ударов.

Великобритания согласовала удвоение численности своего спецназа, дислоцированного в Норвегии, для противодействия этой угрозе, и уже увеличила продолжительность развертывания контингента, чтобы обеспечить круглогодичное присутствие своих солдат в регионе.

Цель предпринимаемых усилий — быть готовыми к ведению боевых действий в любом месте на сложной норвежской территории, состоящей из фьордов, гор и замерзших лесов в случае, если русские начнут наступление по суше, морю или воздуху.

Пожалуй, наиболее элитные силы входят в состав "30 Commando", подразделения, сформированного Яном Флемингом, вошедшего в историю прежде всего как писателя, подарившего миру Джеймса Бонда, когда он во Вторую мировую работал офицером разведки на крайнем Севере.

Эти морпехи специализируются на проведении вылазок глубоко в тыл врага в суровых условиях Арктики для сбора информации и "рассеивания тумана войны" — недостатка данных в ситуации, когда спутниковая связь выходит из строя. Что открывает путь для нанесения авиаударов и диверсионных рейдов по ключевым объектам военной инфраструктуры.

Армстронг, командир подразделения "30 Commando", пояснил, что его подчиненные тренируются наносить удары "по подбрюшью русского медведя" с применением холодного оружия. "Их уязвимые места — логистика, командование и контроль [над выполнением приказов],— считает он. — Разумеется, необходимо по максимуму использовать окружающую среду в своих интересах. Нанося ущерб их логистике, вы обрубаете им возможность работать в таких условиях. Если вы лишились топлива, тепла... вы труп".

Среди методов, отрабатываемых на этой неделе — искусственно спровоцированный сход лавины, который может быть использован для разрыва линий снабжения противника путем засыпания транспортных маршрутов снегом.

Подразделение состоит из двух взводов снайперов-разведчиков и "горных рейнджеров", в чью программу учений входит переход на лыжах 320-километрового маршрута для саботажа через плато Хардангервидда, крупнейшую ледниковую горную цепь Северной Европы, чтобы добраться до места расположения старого нацистского ядерного объекта.

Их главное преимущество заключается в использовании неортодоксальных методов передвижения по сложной местности. "Дороги — это для гражданских и мертвецов", — пояснил один из военнослужащих из "30 Commando", после чего рассказал о том, как солдаты могут быстро забираться по веревкам на горные вершины с вертолетов, высаживать десант во фьордах на небольших лодках и карабкаться по скалам, чтобы занять выгодные позиции. Они обучены неделями выживать в одиночку в условиях дикой местности.

Командир горного отряда наблюдения и рекогносцировки подразделения отметил, что они могут карабкаться по обледеневшим горным массивам, неся на себе боевые комплекты, нагрудные пластины и винтовки KS-1.

Он добавил: "Предполагается, что мы должны быть в состоянии руководить восхождением ночью, при полном отсутствии света, иногда в очках ночного видения, но в остальном просто необходимо привыкнуть к скале перед собой, ощущать ее руками, полагаясь на другие органы чувств".

По словам Армстронга, в последние годы подразделению пришлось трансформироваться в "более легкую структуру", усвоив уроки конфликта на Украине.

"Большие однородные группы людей и тяжелая техника уязвимы для новейших технологий беспилотных летательных аппаратов", — пояснил он, добавив, что отныне все группы действуют "небольшими, дезагрегированными группами", чтобы уменьшить узнаваемость своего "почерка" на поле боя.

Нигде эта стратегия не проявляется так ярко, как в группе бронетанковой поддержки лагеря "Викинг". Это подразделение выступает в роли материально-технической базы: обеспечивает транспортировку личного состава и предметов снабжения на боевых бронированных машинах "Викинг", которые могут работать при температуре ниже минус 31 градуса по Цельсию.

"Викинги", вооруженные турелью (вращающаяся башнеобразная установка для пулемета, пушки или другого вида оружия — Прим. ИноСМИ) и оснащенные кабиной, рассчитанной на двоих, раньше передвигались колоннами примерно из 16 машин, но теперь выезжают только по трое и не приближаются к линии фронта ближе, чем на 50 километров. "Мы не хотим быть как одна большая мишень, как одна длиннющая змея", — пояснил один из операторов "Викингов", добавив, что их роль заключается в переброске специальных войск на окраины враждебных районов, откуда военнослужащие затем продолжают путь на лыжах или снегоходах.

Во вторник подразделение отрабатывало сценарий, по которому оно подверглось атаке беспилотников и обстрелу из стрелкового оружия. Морские пехотинцы отрабатывали ведение огня на подавление из винтовок и станковых пулеметов, после чего покидали транспортное средство и убегали по снегу на своих двоих.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс, на этой неделе посетивший Норвегию, чтобы принять участие в учениях подразделения, признал, что все отрабатываемые ими действия направлены на подготовку к реальному конфликту.

Он добавил: "Это тренировка, а не учения, что означает, что войска готовятся к ответным действиям, если Россия займет новые позиции или непредсказуемым образом передвинет существующие. Сейчас мы проводим гораздо больше тренировочных отработок, нежели учений. В прошлом году в этом регионе тренировки практически полностью заменили учения".