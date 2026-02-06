НАТО его терпеть не может. Ту-160М "Белый лебедь" атакует со скоростью 2 Маха и издалека (19FortyFive, США)

19FortyFive: Ту-160М способен наносить удары вне зоны поражения ПВО противника

Россия возобновила серийное производство легендарных Ту-160М "Белый лебедь", пишет 19FortyFive. Новые боевые машины призваны выполнять роль высокоскоростных "ракетных грузовиков". Они оснащены для запуска крылатых ракет-невидимок и способны наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости украинской ПВО.

Брэндон Вайхерт

Краткое содержание:

Столкнувшись с задержками с выпуском бомбардировщика-невидимки нового поколения ПАК ДА и нуждами фронта на Украине, Россия возобновила серийное производство Ту-160М "Белый лебедь" на Казанском авиационном заводе.

В отличие от предыдущих модернизаций, эти самолеты построены с нуля и предназначены на роль высокоскоростных "ракетных грузовиков" для запуска крылатых ракет-невидимок Х-101 и будущего гиперзвукового оружия вне зоны поражения ПВО Украины.

Возвращение Ту-160М, "ракетного грузовика" дальнего действия

В 2022 году, когда русские начали военную операцию на Украине, ВКС страны приветствовали возобновление производства легендарного бомбардировщика большой дальности Ту-160М "Белый лебедь", способного нести ядерное оружие.

"Белый лебедь" возвращается — как раз для боевых действий

После нескольких лет без новых самолетов русские осознали, что им снова понадобились эти легендарные бомбардировщики времен холодной войны. Поэтому Казанский авиационный завод начал выпускать новые самолеты с нуля, а не просто модернизировать существующие. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить надежный ударный потенциал большой дальности.

Полноценное серийное производство этого самолета возобновилось как раз к началу украинского конфликта. В 2023 году, через год после начала боевых действий, ВКС России было обещано четыре новых Ту-160М. Журнал Defense Magazine сообщает, что на самом деле было поставлено лишь два — к вящему возмущению военно-космической промышленности.

Российский ВПК отточил свои возможности массового производства, однако в отношении более сложных систем, таких как Ту-160М, остаются узкие места. И складывается ощущение, что эта суровая реальность настигла и Ту-160М (заметим: как и основной боевой танк Т-14 "Армата").

Эту платформу для дальних ударов Украине так просто не остановить

Ту-160М — одна из немногих российских платформ, способных доставлять на большие расстояния крупногабаритную боевую нагрузку, включая крылатые ракеты и даже ядерное оружие. Модернизированные Т-160М служат в качестве платформы для ударов вне зоны поражения ПВО противника и способны запускать высокоточные ракеты из-за пределов спорного воздушного пространства.

Это ключевая особенность помогает российской кампании на Украине, поскольку ВКС Украины крайне эффективно используют предоставленные НАТО передовые системы ПВО, в результате чего традиционные бомбардировки стали опасной задачей. Без этих средств противодействия российская военная машина оказалась бы в тупике в самом начале конфликта.

Задержки с ПАК ДА сделали Ту-160М незаменимым

Одна из основных причин появления обновленного Т-160М — это что широко разрекламированный бомбардировщик-невидимка ПАК ДА уже много лет как застрял на стадии разработки. Даже сегодня конструкторам предстоит пройти еще множество этапов, чтобы претворить замысел в жизнь.

И пока эта программа не реализована, Ту-160М будет обеспечивать Россию тяжелой бомбардировочной авиацией, способной выполнять стратегические задачи и прикрывать бреши в обороне страны.

Почему Украина и НАТО хотят уничтожить эти бомбардировщики?

На самом деле, Ту-160М — один из важнейших бомбардировщиков в современном арсенале России. Вот почему в прошлом году украинцы попытались уничтожить эти самолеты на их базах на Дальнем Востоке с помощью беспилотников. В итоге эта попытка провалилась.

Однако тем самым Киев и его партнеры из НАТО признали ключевую роль, которая отводится Ту-160М в конфликте. Если Россия лишится этих самолетов — пусть даже на короткое время — это значительно подорвет возможности ее ВКС.

Взгляд внутрь Ту-160М

Экипаж Ту-160М состоит из четырех человек (пилот, второй пилот, штурман, офицер по системам вооружения). Длина самолета — 54 метра, а размах крыла колеблется от 35 до 55 метров в зависимости от стреловидности. Максимальный взлетный вес составляет около 275 тонн — таким образом, эта птица может далеко летать, нести много груза и проводить разрушительные дальние удары.

Самолет оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Кузнецова НК-32-02 с форсажными камерами и максимальной скоростью до 2 200 километров в час. Новые двигатели позволяют самолету сжигать меньше топлива, обеспечивая при этом бóльшую тягу. Рабочий потолок самолета составляет 16 километров, а дальность полета — 12 тысяч километров.

Самолет снабжен массивными внутренними оружейными отсеками с двумя барабанными поворотными пусковыми установками. Основной тип ракет, которые несет Ту-160М, — крылатые невидимки Х-101/Х-102 и крылатые Х-55СМ/Х-555. Сообщается, что ведется работа по внедрению мощного арсенала гиперзвукового оружия. Типичная боевая нагрузка состоит из 12-16 крылатых ракет большой дальности (ядерных или обычных).

Ту-160М представляет собой совершенно новый самолет и прошел глубокую модернизацию, получив новую цифровую стеклянную кабину, современную систему навигации и управления полетом, обновленный радар и систему слежения за рельефом местности. Наконец, новые средства радиоэлектронной борьбы, более защищенные каналы передачи данных и спутниковой связи, а также усовершенствованные защитные контрмеры обеспечили Ту-160М долгий срок службы в этом столетии.

Сверхзвуковая стратегическая кувалда

Поскольку новые планеры изготавливаются с учетом последнего слова в металлургии и технической оснастке, это гарантирует им срок службы не менее 30 лет.

Российский Ту-160М — высокоскоростной "ракетный грузовик". Это один из мощнейших ударных самолетов большой дальности в мире, особенно в эпоху господства крылатых ракет дальнего действия и гиперзвукового оружия. И это еще один пример того, насколько хорошо русские приспособились к требованиям современного боя.